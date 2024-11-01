Вестник Кавказа

Действия полиции во время разгона протеста оценили в Тбилиси

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В парламенте Грузии заявили, что полиция во время разгона протеста в Тбилиси действовала логично. Там напомнили, что оппозиция мешала движению автомобилей.

Вице-спикер грузинского парламента Нино Цилосани отреагировала на действия полиции во время разгона акции протеста в центре Тбилиси.

Она отметила, что правоохранители действовали логично, в рамках закона. Цилосани заявила о недопустимости транспортного коллапса, который устроили несколько десятков человек.

Политик назвала действия митингующих радикальными, так как они даже мешали проезду машин скорой помощи. По ее словам, жители Тбилиси увидели, как группа людей пренебрегает их правами.

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