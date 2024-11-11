Грузинский спецназ разгромил палаточный лагерь оппозиционеров

Минувшей ночью сотрудники спецназа Грузии ликвидировали палаточный лагерь представителей оппозиции, разбивших его у Тбилисского университета, и разобрали баррикады из автомобилей.

Для того, чтобы ликвидировать палаточный лагерь оппозиции у Тбилисского государственного университета, грузинским властям пришлось применить спецназ – его сотрудники минувшей ночью сначала вытеснили протестующих, а потом и разобрали установленными ими палатки.

Правоохранители также разобрали баррикады из автомобилей, установленные возле здания – таким образом оппозиция блокировала дороги. Сейчас там ведутся работы по очистке улиц, которые транслируют грузинские телекомпании, передает РИА Новости.

Напомним, ранее оппозиция заявила о продлении стартовавшей накануне в Тбилиси акции протеста против итогов парламентских выборов в Грузии, ранее спланировавшая как суточная. Протестующие планировали и дальше остаться в палатках на одной из самых оживленных транспортных развилок в Тбилиси, чтобы добиться распространения протестов в такой форме по всей грузинской столице.