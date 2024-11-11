Вестник Кавказа

Грузинская оппозиция продлевает "палаточный" протест на дороге

Вид Тбилиси
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Стартовавшая накануне в Тбилиси акция протеста оппозиции, недовольной итогами парламентских выборов в Грузии, продлевается – к этому ранее призвали оппозиционные лидеры.

Протестующие, выступающие против итогов выборов в парламент Грузии 26 октября, останутся в палатках на одной из самых оживленных транспортных развилок в Тбилиси – таким образом, анонсированная ранее как суточная акция продлевается, передают грузинские СМИ.

Цель, которую преследуют демонстранты, назвал один из лидеров "Коалиции за перемены" и сооснователь "Ахали" Ника Мелия. По его словам, оппозиционерам нужно добиться того, чтобы протест распространился по всему Тбилиси в виде подобных очагов.

Похожее заявление сделал накануне соратник Мелия, также сооснователь "Ахали" Ника Гварамия. Он принес извинения жителям и гостям Тбилиси за неудобства. Кроме того, Гварамия пообещал, что подобными акциями оппозиционеры мирным путем займут всю Грузию.

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