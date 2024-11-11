Вестник Кавказа

Грузинские оппозиционеры призвали продолжить протесты

Грузинские оппозиционеры призвали продолжить протесты
Лидеры грузинской оппозиции обратились к своим сторонникам с призывом не прекращать демонстрацию у здания Тбилисского госуниверситета. Ранее сегодня президент Грузии заявила о необходимости повторных выборов.

Оппозиционеры считают необходимым продолжать протесты против парламентских выборов в Грузии, в частности, в Тбилиси, соответствующие заявления они сделали сегодня на митинге.

Так, один из руководителей "Коалиции за перемены" Ника Гварамия на акции, которая проходит вторые сутки у здания ТГУ, заявил, что прекращать протесты нельзя – они должны идти до победного конца. В то же время, оппозиционер призвал прибегать только к мирным методам борьбы.

В то же время, лидер "Единого нацдвижения" Георгий Вашадзе призвал участников акции осознать, что, помимо демонстраций, нужно будет принимать и некие другие решения.

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