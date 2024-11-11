Грузия устала от протестов оппозиции

Премьер-министр Грузии передал, что жители Тбилиси чувствуют сильный дискомфорт от протестов, организованных оппозицией. Из-за них перекрыто движение в районе Ваке.

Протестные акции в Тбилиси, возглавляемые оппозиции после оглашения итогов выборов, создают дискомфорт для жителей города, передал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Власти делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность граждан, передал глава грузинского правительства.

«Общество замучилось от действий, которые осуществляет радикальная оппозиция. Но, конечно, важно правильно управлять всем должным образом»

- Ираклий Кобахидзе

Он поблагодарил сотрудников МВД Грузии и другие правоохранительные службы за продуктивную работу.

Напомним, что накануне вечером состоялась протестная акция «Верните свой голос», участники которой заявляют о фальсификации результатов голосования, что прошло 26 октября, и требуют новых выборов.

Движение автотранспорта на проспекте Чавчавадзе около Тбилисского государственного университета в районе Ваке перекрыли палатки с митингующими. Они пробудут там до 20:00 сегодняшнего дня. Движение ограничено также на улице Варазисхеви.

Проблема протестов в Тбилиси

Политолог Рамаз Сакварелидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что нынешние оппозиционные акции против итогов парламентских выборов не пользуются поддержкой населения, при этом создают неудобства жителям Тбилиси.

"Проблемы с точки масштабов протестных акций нет – активистов на митинг приходит довольно мало. Однако и малого количества достаточно, чтобы перекрыть дороги. Они приходят в чувствительные места в столице, в центр Тбилиси, и блокируют движение, так что сразу в четырех направлениях транспорт не может передвигаться. Это создает очевидные трудности для населения", - прежде всего сказал он.

"Настроение населения соответствует ситуации. В большинстве случаев люди очень негативно отзываются об оппозиции, однако в то же время критикуют и власти, которые не могут нормализовать события в городе так, чтобы не создавались неприятности для обычных граждан, далеких от политики. Заявление Кобахидзе можно понять именно в этом смысле: такими акциями оппозиции создается недовольство по отношению как к одной политической группе, так и к другой – и для обеспечения собственной безопасности власти могут пойти на корректировку своих реакций на митинги", - отметил Рамаз Сакварелидзе.

"Разогнать протестующих для них не сложно. Но вряд ли это произойдет сегодня, ведь оппозиция обещала, что акция продлится до 20:00 – и если после 20:00 они разойдутся, то и чего-то предпринимать против них сейчас нет смысла. Так что можно считать, что заявление Ираклий Кобахидзе было сделано, чтобы напугать протестующих", - добавил политолог.

"Хочу подчеркнуть, что реальных митингов в Тбилиси сейчас нет. Есть несколько десятков человек, которые бродят среди палаток у Тбилисского госуниверситета. Они устроили маленький палаточный городок и при помощи этого палаточного городка блокируют дороги. Не исключено, что Кобахидзе обратился с заявлением для того, чтобы протестующие выполнили обещанное и сами убрали эти загромождения с улицы, а люди смогли нормально передвигаться по Тбилиси", - сообщил он.

Эксперт также указал на отсутствие попыток разжигания беспорядков со стороны оппозиционеров. "Раньше такие случаи были, молодые люди бросали огненные "коктейли" в полицию. Сейчас таких вещей нет. Наверное, подействовал более жесткий контроль: те, кто тогда были активны в столкновении с полицией, попали за решетку. Должно быть, у других нет желания попасть за решетку", - заключил Рамаз Сакварелидзе.