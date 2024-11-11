Вестник Кавказа

Обстановка в Тбилиси сегодня: оппозиция продолжает протест

Обстановка в Тбилиси сегодня: оппозиция продолжает протест
© Фото: Варвара Клименко /“Вестник Кавказа“
Участники ночной протестной акции остаются в палатках и на утро, сообщил корреспондент «Вестника Кавказа». Полиция не пытается разогнать митингующих и стоит в отдалении.

Палатки с митингующими, что разбили накануне, продолжают стоять около здания Тбилисского государственного университета в районе Ваке, передал корреспондент «Вестника Кавказа» из столицы Грузии.

© Фото: Варвара Клименко /"Вестник Кавказа"

Не только палатки, но и участники ночного протеста остаются на местах. Полиции рядом с ними нет, ее наряды стоят в отдалении и контролируют перекрытие выезда на Варазисхеви с площади Героев – одного из главных транспортных узлов в городе.

© Фото: Варвара Клименко /"Вестник Кавказа"

Напомним, что протестная акция «Верни свой голос» около ТГУ на проспекте Чавчавадзе во главе с оппозицией началась накануне вечером и продлится до 20:00 сегодняшнего дня. Ее участники заявляют о фальсификации итогов голосования и требуют новых выборов.

Оппозиция еще не сообщила, куда переместится акция протеста. Один из лидеров коалиции «Единство – национальное движение» Гиорги Вашадзе заявил, что 25 ноября (первое заседание нового парламента) в городе будет организовано несколько протестных площадок.

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