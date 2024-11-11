Ночная акция протеста прошла в центре столицы Грузии

Оппозиция всю ночь стояла перед зданием университета в Тбилиси. Участники планируют остаться на улице до вечера понедельника.

Грузинская оппозиция провела у стен здания Тбилисского государственного университета всю ночь, участники протеста требовали новых выборов в парламент.

Как пишет РИА Новости, перед вузом оппозиционеры расставили палатки, а также разожгли огонь. На протяжении всей ночи они пели песни и играли в игры.

Стоит отметить, что местные жители приносили на место акции еду и горячие напитки. Там же установлены биотуалеты. Транспортный узел из-за митинга перекрыт.

Грузинская полиция не делало никаких предупредительных заявлений. Протестующие планируют остаться возле здания до 20:00 по местному времени.