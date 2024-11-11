Вестник Кавказа

Ночная акция протеста прошла в центре столицы Грузии

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Оппозиция всю ночь стояла перед зданием университета в Тбилиси. Участники планируют остаться на улице до вечера понедельника.

Грузинская оппозиция провела у стен здания Тбилисского государственного университета всю ночь, участники протеста требовали новых выборов в парламент.

Как пишет РИА Новости, перед вузом оппозиционеры расставили палатки, а также разожгли огонь. На протяжении всей ночи они пели песни и играли в игры.

Стоит отметить, что местные жители приносили на место акции еду и горячие напитки. Там же установлены биотуалеты. Транспортный узел из-за митинга перекрыт.

Грузинская полиция не делало никаких предупредительных заявлений. Протестующие планируют остаться возле здания до 20:00 по местному времени.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1670 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Грузинская оппозиция заблокировала Тбилисский госуниверситет

Грузинская оппозиция заблокировала Тбилисский госуниверситет

Силовики в Грузии разогнали оппозицию, проходят задержания

Силовики в Грузии разогнали оппозицию, проходят задержания

Драка в ЦИК Грузии - подведение итогов выборов стартовало в Тбилиси

Драка в ЦИК Грузии - подведение итогов выборов стартовало в Тбилиси

Объявлена дата подведения итогов выборов в Грузии

Объявлена дата подведения итогов выборов в Грузии

Грузинская оппозиция снова митингует в Тбилиси

Грузинская оппозиция снова митингует в Тбилиси

Премьер Грузии ожидает вхождения в парламент оппозиционных партий

Премьер Грузии ожидает вхождения в парламент оппозиционных партий

Мужчина умер на митинге в Тбилиси

Мужчина умер на митинге в Тбилиси

Оппозиция торопит Зурабишвили в помиловании Саакашвили

Оппозиция торопит Зурабишвили в помиловании Саакашвили

Оснований для революции в Грузии нет – Каладзе

Оснований для революции в Грузии нет – Каладзе

Саакашвили не выйдет из тюрьмы при амнистии

Саакашвили не выйдет из тюрьмы при амнистии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы