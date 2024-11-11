Вестник Кавказа

Грузинская оппозиция заблокировала Тбилисский госуниверситет

Протестующие шахтеры на ступеньках здания парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Грузинская оппозиция вновь вывела сторонников на протестные акции в Тбилиси. На сей раз она требует отмены итогов выборов у здания Тбилисского госуниверситета. Одна из дорог, ведущих к университету, уже заблокирована, и активисты обещают на сутки закрыть доступ к ТГУ полностью.

Грузинская оппозиция расширила сегодня зону традиционных протестов выходного дня новой локацией: помимо здания парламента несогласные с итогами парламентских выборов митингуют также у Тбилисского госуниверситета. Руководитель сегодняшней акции Ника Гварамия заявил, что университет будет заблокирован в течение суток.

В первую очередь оппозиционеры и их сторонники поставили несколько машин поперек проспекта Чавчавадзе. По словам Гварамия, все остальные подъезды к ТГУ будут также закрыты в ближайшее время.

Кроме того, активисты пытаются разбить палатки перед зданием университета. Полиция пока не вмешивается в происходящее.

Что касается акции у здания парламента, то там оппозиционные лидеры вновь повторяют стандартные лозунги о сфальсифицированности голосования 26 октября и обещают предоставить документальные доказательства. На этот раз их поддерживают сотрудники НПО, участвовавших в наблюдении за выборами.

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