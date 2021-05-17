Илия II поздравил "Грузинскую мечту" с победой на выборах

Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II поздравил правящую партию страны с победой на выборах в парламент, прошедших в конце октября.
"Завершился процесс обнародования ЦИК результатов выборов, что еще раз подтвердило победу "Грузинской мечты" с подавляющим большинством голосов. Мы сердечно поздравляем их с этим успехом"
– Илия II
Он подчеркнул, что рассчитывает на то, что протесты в стране завершатся, после чего власти и оппозиция будут работать на благо страны.
"Да, оппозиция протестует против результатов выборов и планирует продолжать противостоять, но мы надеемся, что и правительство, и оппозиция смогут максимально использовать последующие годы для прогресса и процветания страны"
– глава грузинской церкви
Он добавил, что все в этом мире происходит по воле Господа.
Напомним, 26 октября в республике прошли парламентские выборы, победу на которых одержала "Грузинская мечта". Другие партии, преодолевшие 5%-ный барьер для прохода в парламент, отказались признавать результаты выборов.