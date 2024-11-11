Силовики в Грузии разогнали оппозицию, проходят задержания

В субботу в Грузии официально были объявлены итоги парламентских выборов. Заседание прошло неспокойно - на главу ЦИК было совершено нападение, а участники акции протеста пытались перекрыть улицу, что привело к разгону и задержаниям.

Сегодня председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили подписал итоговый протокол парламентских выборов, выборный период официально завершился, оппозиция отказывается признавать результаты - победу «Грузинской мечты».

В ходе заседания оппозиционный член ЦИК облил краской главу ЦИК, тот пострадал и продолжил заседание в наглазной повязке. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на Каландаришвили по статье «умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью».

Пока в здании ЦИК шло заседания, снаружи проходил митинг оппозиции, который был разогнан силовиками. Участники акции намеревались перекрыть автодвижение, несколько человек задержаны. Правоохранители выстроились вдоль дороги, ситуация на данный стабилизировалась. Оппозиция двинулась шествием по аллее Агмашенебели в Тбилиси.