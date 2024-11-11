Сахиба Гафарова приняла в Баку сенатора Андрея Яцкина

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела отдельную беседу с российским сенатором Андреем Яцкиным после Парламентской встречи COP29. На ней политики продолжили разговор о координации действий парламентариев по климатической повестке.

По завершении Парламентской встречи COP29 в Баку состоялись отдельные переговоры между спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой и первым зампредом российского Совета Федерации Андреем Яцкиным, посвященные сотрудничеству между парламентариями двух союзных государств.

Напомним, что Парламентская встреча была двухдневной сессией переговоров парламентариев десятков стран по выработке плана действий по глобальной климатической повестке, организованной в рамках Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата COP29 в Баку.

В первую очередь Сахиба Гафарова и Андрей Яцкин продолжили обсуждать климатическую повестку и проведение COP29 в Баку. Гафарова выразила благодарность российским парламентариям за работу на Конференции и в частности на Парламентской встрече, а Яцкин озвучил поздравления российской стороны Баку с таким масштабным успехом, как проведение COP29.

Стороны согласились в том, что парламентам отведена одна из ключевых ролей в борьбе с негативными изменениями климата, поскольку именно они разрабатывают и принимают законы, направленные на реализацию международных климатических соглашений. В связи с этим Парламентская встреча COP29 была принципиально важным событием, поскольку позволила скоординировать действия парламентариев десятков государств со всего мира.

Также политики отметили высочайший уровень союзнического взаимодействия России и Азербайджана, включая обмен визитами на самом высоком уровне, постоянное укрепление российско-азербайджанских связей по всех сферах, и активное сотрудничество и координация действия Милли Меджлиса и Федерального Собрания в международных структурах.