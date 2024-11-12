Вестник Кавказа

Центры с информацией для туристов поставят в Северной Осетии

Центры с информацией для туристов поставят в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За счет участия в нацпроекте в Северной Осетии построят 2 туристических информационных центра. Они появятся в двух районах республики и позволят путешественникам больше узнать о регионе.

В двух районах Северной Осетии появится 2 информационных центра для туристов. На их постройку будет потрачено около 20 млн рублей, рассказал глава республики Сергей Меняйло.

«Еще два туристских информационных центра появятся в Северной Осетии благодаря активному участию в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства". Новые объекты расположатся в Алагирском и Пригородном районах. Авторы получили на реализацию своих проектов по 10 миллионов рублей»

- Сергей Меняйло

В новых центрах путешественники смогут узнать информацию о популярных туристических маршрутах, достопримечательностях, правилах поведения в определенных местах и купить сувениры, сделанные местными мастерами.

Северная Осетия старается быть включенной в различные нацпроекты, добавил Сергей Меняйло. Благодаря им в регионе быстро развивается туристическая отрасль. Так, в республике уже построены 3 туристических информационных центра и десятки глэмпингов.

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