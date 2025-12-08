Максим Шевченко. Декабристы. Восстание, изменившее Россию. Николай I, Пестель, Милорадович

14 декабря 1825 года на Сенатской площади в Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов, организованное дворянами-офицерами. Это событие стало первым отрытым выступлением против самодержавия и крепостного права и показало наличие в обществе сильного стремления к социальным и политическим переменам.

Какое историческое значение имело восстание декабристов, кем были первые революционеры России, как жили помещичьи крестьяне в XIX веке, какое влияние оказали дворянские мятежники на общественную мысль — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко.