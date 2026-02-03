В столице ОАЭ стартовал второй день трехсторонних переговоров по Украине

В столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби стартовал второй день новых переговоров по Украине, в которых принимают участие делегации Москвы, Вашингтона и Киева, сообщил секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
"Начался второй день переговоров в Абу-Даби"
- Рустем Умеров
Формат встреч не претерпел изменений: сегодня также планируются трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций сторон, уточнил украинский чиновник, передает РИА Новости.
При этом обстановка в столице ОАЭ остается будничной: усиления мер безопасности на улицах города не наблюдается.
Напомним, первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности и урегулированию кризиса на Украине с участием представителей России, США и Украины прошел 23-24 января в Абу-Даби в закрытом формате.