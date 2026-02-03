В столице ОАЭ стартовал второй день трехсторонних переговоров по Украине

Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил о начале второго дня переговоров России, США и Украины в Абу-Даби: он проходит в тех же форматах, что и накануне.

В столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби стартовал второй день новых переговоров по Украине, в которых принимают участие делегации Москвы, Вашингтона и Киева, сообщил секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

"Начался второй день переговоров в Абу-Даби"

- Рустем Умеров

Формат встреч не претерпел изменений: сегодня также планируются трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций сторон, уточнил украинский чиновник, передает РИА Новости.

При этом обстановка в столице ОАЭ остается будничной: усиления мер безопасности на улицах города не наблюдается.

Напомним, первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности и урегулированию кризиса на Украине с участием представителей России, США и Украины прошел 23-24 января в Абу-Даби в закрытом формате.