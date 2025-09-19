Главари армянского сепаратизма приговорены к пожизненному заключению

Руководителям армянского сепаратизма, уголовное дело в отношении которых слушалось в Бакинском военном суде, вынесли приговоры – они оглашаются в данный момент.

Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян, Давид Бабаян приговорены к пожизненному заключению, об этом стало известно сегодня в ходе заседания в Бакинском военном суде.

Кроме того, Аркадий Гукасян и Бако Саакян приговорены к 20 годам лишения свободы, хотя были признаны виновными в совершении преступлений, наказание за которые - пожизненное лишение свободы: до вынесения приговора они достигли 65-летнего возраста, и поэтому, согласно Уголовному кодексу Азербайджана, они не могут быть приговорены к пожизненному лишению свободы. По аналогичной причине Мадат Бабаян приговорен к 19 годам тюрьмы.

Приговоры зачитываются в рамках судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц.

Они обвиняются в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти и ее насильственном удержании.