Двигатель самолета Turkish Airlines загорелся по пути в Стамбул

Самолет Тurkish airlines
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лайнер авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Катманду в Стамбул, совершил экстренную посадку в Индии – один из двигателей загорелся прямо в воздухе.

Воздушное судно флагманского перевозчика Turkish Airlines, совершавшее рейс из столицы Непала Катманду, не долетело до пункта назначения – Стамбула – из-за того, что в двигателе началось возгорание, сообщили представители аэропорта Калькутты в Индии, где в итоге самолет совершил вынужденную посадку.

В заявлении пресс-службы воздушной гавани говорится, что на борту самолета были 236 пассажиров и 11 членов экипажа. Вскоре после взлета поступил сигнал о возгорании правого двигателя. Пилот сразу же отключил его и обратился к диспетчерской службе аэропорта Калькутты, запросив экстренную посадку.

"Были приняты все необходимые меры, вызваны пожарные расчеты"

– представитель аэропорта

Уточняется, что посадка прошла благополучно, хотя в течение часа самолет летел на одном двигателе. После посадки пассажиры и экипаж покинули воздушное судно, затем его отбуксировали в безопасную зону для осмотра.

