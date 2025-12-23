Самолет Turkish Airlines экстренно сел из-за возможной бомбы

Угроза взрывного устройства стала причиной экстренной посадки лайнера Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Барселону.
Воздушное судно, выполнявшее рейс авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Барселону, экстренно село в аэропорту Эль-Прат, сообщают испанские СМИ.
"Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Прат, после чего была объявлена тревога безопасности"
– сообщение прессы
На борту самолета были почти 150 пассажиров, а также семь членов экипажа. В воздушной гавани лайнер перебрался в особую изолированную зону, после чего людей вывели из него. Специалисты проверили самолет и провели досмотр пассажиров. Никаких взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ найдено не было.