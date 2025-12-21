Два самолета совершили экстренную посадку в Баку

Вынужденную посадку произвели сегодня ночью и утром в международном аэропорту Гейдар Алиева два самолета. Оба воздушных судна успешно сели.

Авиалайнеры Finnair и Cargolux Airlines вынужденно сели в Баку в аэропорту Гейдар Алиев, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Командир экипажа лайнера Finnair, направлявшегося из Хельсинки в Пхукет, запросил вынужденную посадку из-за внезапного ухудшения самочувствия пассажира.

В итоге воздушное судно Airbus A350 успешно село в аэропорту Гейдар Алиев в 00:54 по бакинскому времени (23:54 22 декабря по мск). Пассажир получил первую помощь, после чего его отвезли в клинику. Самолет же снова поднялся в воздух и продолжил путь к месту назначения – вылет был совершен в 02:59.

Чуть позже, уже утром, капитан самолета Cargolux Airlines, летевшего из Чжэнчжоу в Ашхабад, подал запрос на экстренную посадку в Баку из-за плохой погоды в аэропорту назначения.

Лайнер Boeing 747 успешно сел в аэропорту Гейдар Алиев в 08:32 по местному времени (07:32 мск).