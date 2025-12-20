Аэробус "Уральских авиалиний" Дубай – Екатеринбург вынужденно сел в Ашхабаде

Самолет Airbus A320 российской авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший штатный авиарейс по маршруту Дубай (ОАЭ) - Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту туркменской столицы, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Причиной вынужденной посадки стала разница в расходе авиатоплива двигателями воздушного судна, которую определил его командир, отмечается в сообщении, передает "Интерфакс".
Выключив двигатель, командир воздушного судна запросил вынужденную посадку в Ашхабаде (Туркменистан), который оказался ближайшим аэродромом на его маршруте, отмечается в сообщении.
Посадка прошла благополучно – авиалайнер позволяет совершить такой маневр. Сейчас авиакомпания готовит резервный борт, который отвезет пассажиров в пункт назначения.
Сейчас техническое состояние воздушного судна оценивают туркменские специалисты, они попробуют установить причину повышенного расхода топлива.
В аэропорту Ашхабада для своих пассажиров авиакомпания организовала питание, горячие напитки и места в гостинице, их права полностью соблюдаются, добавили в пресс-службе авиаперевозчика.