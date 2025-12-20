Аэробус "Уральских авиалиний" Дубай – Екатеринбург вынужденно сел в Ашхабаде

Аэропорт Ашхабада сегодня принял самолет "Уральских авиалиний", летевший из Дубая в Екатеринбург и запросивший экстренную посадку из-за перерасхода топлива: командир корабля посадил его на одном двигателе.

Самолет Airbus A320 российской авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший штатный авиарейс по маршруту Дубай (ОАЭ) - Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту туркменской столицы, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Причиной вынужденной посадки стала разница в расходе авиатоплива двигателями воздушного судна, которую определил его командир, отмечается в сообщении, передает "Интерфакс".

Выключив двигатель, командир воздушного судна запросил вынужденную посадку в Ашхабаде (Туркменистан), который оказался ближайшим аэродромом на его маршруте, отмечается в сообщении.

Посадка прошла благополучно – авиалайнер позволяет совершить такой маневр. Сейчас авиакомпания готовит резервный борт, который отвезет пассажиров в пункт назначения.

Сейчас техническое состояние воздушного судна оценивают туркменские специалисты, они попробуют установить причину повышенного расхода топлива.

В аэропорту Ашхабада для своих пассажиров авиакомпания организовала питание, горячие напитки и места в гостинице, их права полностью соблюдаются, добавили в пресс-службе авиаперевозчика.