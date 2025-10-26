"Уральские авиалинии" не соблюдали права пассажиров при задержках вылетов в Сочи

Сотрудники транспортной прокуратуры выявили в Сочи неоднократные нарушения прав пассажиров при задержках авиарейсов, которыми грешила авиакомпания "Уральские авиалинии" – она привлечена к административной ответственности.

Российская пассажирская авиакомпания "Уральские авиалинии", занимающаяся регулярными и чартерными внутренними и международными перевозками, неоднократно нарушала права своих пассажиров при длительных задержках рейсов летом в аэропорту Сочи, лишая их прохладительных напитков, горячего питания и полноценного отдыха, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

"Сочинской транспортной прокуратурой проведена проверка, по итогам которой в деятельности авиакомпании "Уральские авиалинии" выявлены нарушения законодательства о защите прав потребителей"

- прокуратура

Так, 6 июня и 8 августа, несмотря на длительные задержки авиарейсов Сочи – Санкт-Петербург и Сочи – Екатеринбург авиакомпания нарушила требования Федеральных авиационных правил в части обслуживания пассажиров, ожидающих выполнения авиарейса, - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Руководство компании привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ по статье "оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов", совершенное повторно – ей предстоит выплатить солидный штраф, подчеркнули в прокуратуре.