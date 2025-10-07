Рейс Владикавказ - Москва задержали более чем на сутки из-за птицы

Авиарейс Владикавказ – Москва, который более суток назад должна была выполнить авиакомпания "Уральские авиалинии", до сих пор не вылетел по назначению из-за повреждения воздушного судна при столкновении с птицей при посадке.

Птица, столкнувшаяся с совершавшим посадку в аэропорту Владикавказа самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии" из Москвы, стала причиной задержки его с обратным вылетом, которого пассажиры ждут уже вторые сутки.

Авиарейс должен был вылететь еще накануне в 14:30 мск, однако пассажирам сообщили о невозможности улететь в столицу из-за вмятины у борта, передает "АиФ-Ставрополье".

Некоторые пассажиры попыталась купить авиабилеты на рейсы других авиакомпаний, однако цены на авиаперевозку оказались слишком высокими.

В авиакомпании отметили, что у воздушного судна поврежден носовой обтекатель. В связи с этим время вылета обратного рейса U6-1388 перенесено на 15:00 мск. На время ожидания пассажиры размещены в гостиницах и обеспечены питанием и напитками.

Тем не менее, сведений о вылете или хотя бы посадке на рейс пока не поступало. Ситуацию уже взяла на контроль Южная транспортная прокуратура – она контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса, сообщили в ведомстве.