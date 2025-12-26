Пожар на нефтебазе в Махачкале унес жизнь человека

Сегодня вечером на одной из нефтебаз на окраине Махачкалы вспыхнула цистерна со сжиженным газом, несмотря на то, что огонь быстро потушили, не обошлось без жертвы.

"По системе 112 поступило сообщение о том, что в поселке Новый Хушет произошло возгорание цистерны со сжиженным газом. На пожаре обнаружено тело погибшего мужчины"

- МЧС Дагестана

К счастью, спасатели сработали слаженно – на место ЧП оперативно прибыли пожарные бригады, которые быстро справились с возгоранием, не допустив взрыва емкости – возгорание было ликвидировано буквально через 15 минут, добавили в МЧС региона, передает РИА Новости.