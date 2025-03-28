Природные катастрофы 2025: от чего страдал мир в уходящем году

В 2025 году мир страдал от жары, пожаров, ураганов, засух, землетрясений, торнадо, извержений вулканов и тропических циклонов, многие из которых стали причиной сотен и тысяч жертв. Ущерб, нанесенный природными катаклизмами глобальной экономике, оценивается в сотни миллиардов долларов. Вспоминаем о самых смертоносных и опасных природных явлениях года.

Жара в Европе 2025

Самым смертоносным в уходящем году природным явлением стало не землетрясение и не наводнение, а жара. Первая волна жары ударила по Испании, Португалии, Франции, Италии и Германии в апреле, а в июне от рекордных температур начали погибать люди на всём европейском континенте. Рекордные для лета температуры были зафиксированы в Хорватии, Венгрии, Франции, Испании и Португалии. В Турции в конце июля была зафиксирована самая высокая температура для региона - более 50 ºC. Количество природных пожаров, спровоцированных жарой, составило более двух тысяч, а площадь выгоревших земель - миллион гектаров. В 854 городах и городских центрах по всей Европе из-за жары в июне-августе 2025 года погибло 24,4 тысячи человек.

Пожар в Калифорнии 2025

Лесные пожары в Калифорнии, продолжавшиеся с 7 по 31 января, спровоцированные засухой и низкой влажностью, из всех природных катаклизмов нанесли самый серьёзный удар по американской экономике. Из-за 14 разрушительных пожаров были вынуждены эвакуироваться 200 тысяч человек, около 20 тысяч домов и различных построек были разрушены, более 400 человек погибли. Площадь выжженных земель составила 23,2 тысячи гектаров, флоре, фауне и в целом экосистеме был нанесён колоссальный ущерб. По оценкам, общий экономический урон от лесных пожаров в штате Калифорния составил более $ 150 млрд.

Наводнения в Азии

В 2025 году Юго-Восточная Азия стала жертвой целого каскада стихийных бедствий в виде наводнений из-за циклонов и тропических штормов. Главным триггером стал циклон ”Сеньяр”, образовавшийся над северо-западной частью Тихого океана в конце ноября, а затем усилившийся до тропического шторма. ”Сеньяр” стал причиной сильнейших наводнений, ливней и оползней в Таиланде, Малайзии и в Индонезии. Больше всего от шторма пострадал индонезийский остров Суматра, где миллион человек были вынуждены покинуть свои дома, а более тысячи ста жителей погибли. Почти 158 тысяч домов, 875 образовательных и 200 медицинских учреждений, сотни культовых сооружений и тысячи объектов общественного назначения были повреждены. Экономический ущерб, нанесенный стране, оценивается в $4 млрд.

В южном Таиланде затопило 20 провинций. По разным оценкам, в результате наводнений в стране погибло от 290 до 1068 человек, а экономический ущерб был оценен в $15,7 млрд. Тысячи зданий, сотни дорог, мостов, десятки школ и храмов были разрушены из-за ливней и последовавших за ними оползней.

Землетрясение в Мьянме 2025

Самым разрушительным и смертоносным землетрясением 2025 года стало землетрясение в Мьянме, которое случилось 28 марта. В результате толчка магнитудой до 7,9 баллов в стране погибло более 5300 человек, а в соседнем Таиланде - более 100. Сотни человек были объявлены пропавшими без вести, 11,5 тысяч пострадали. Толчки также ощутили жители Китая, Камбоджи, Лаоса, Индии и Бангладеш. В момент землетрясения в Мьянме обрушилось более 50 мечетей, где на пятничной молитве находились люди. Более 65 тысяч домов, 2,5 тысячи школ, 6 тысяч храмов и пагод и 350 больниц были повреждены или разрушены в результате второго самого смертоносного в истории Мьянмы землетрясения за последние 100 лет. Экономический ущерб природной катастрофы был оценен в $11 млрд или 14% от ВВП Мьянмы.