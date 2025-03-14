Землетрясение в Мьянме и Таиланде: причина, масштабы бедствия и кто помогает пострадавшим?

Что происходит в Мьянме?
Мьянма оказалась в эпицентре разрушительного землетрясения магнитудой в 7,7 баллов, которое произошло в 12:50 по местному времени (9:20 по МСК) в 16 километрах к юго-западу от города Сикайн на глубине в 10 километров. Вслед за первым землетрясением последовало 12 повторных толчков, афтершоков, магнитуда самого сильного из которых, случившегося примерно через 10 минут после первого, составила 6,4 балла. Землетрясение в 7,7 балла считается крупным, а в 6,4 балла - сильным. Эффект от двух последовательных землетрясений всегда сильнее, чем от одного, поскольку второе способно окончательно разрушить то, что было повреждено при первом, более сильном толчке.
Землетрясение в Бангкоке
Поскольку землетрясение, которое произошло в Мьянме, крупное, его последствия ощутили и другие страны региона.
- Таиланд пострадал сильнее всего. Первое, 7,7-балльное землетрясение привело к тому, что в столице Таиланда, Бангкоке, затряслись здания, люди начали паниковать. В результате город был объявлен зоной чрезвычайной ситуации: жители и гости города были эвакуированы из высотных зданий, школы были закрыты, движение общественного транспорта приостановлено. Как минимум 7 человек погибли, в результате обрушения 30-этажного строящегося здания возле общественного парка Чатучак, более 100 находятся под завалами. К вечеру пятницы власти разрешили вернуться жителям в свои дома, расположенные в многоэтажных зданиях, если те не пострадали.
- Китай сообщил, что толчки ощутили жители юго-восточной провинции страны, Юньнань, которая граничит с Мьянмой. Двое человек были травмированы. Инфраструктура китайской провинции не пострадала.
- О толчках также сообщили Камбоджа, Лаос, Индия и Бангладеш. В этих странах пострадавших и разрушений нет.
Насколько разрушительное землетрясение в Мьянме?
Власти Мьянмы объявили режим чрезвычайного положения в шести областях. Пострадала инфраструктура государства: часть мостов и зданий обрушилась. Китай опасается ущерба, который мог быть нанесен китайско-мьянманским нефте- и газопроводам, по которым нефть и газ поступают в КНР с Ближнего Востока. Красный крест сообщает о возможных повреждениях плотин в стране.
По имеющейся информации, больше всего в результате природного бедствия пострадали столица государства, Нейпьидо и второй по численности город Мандалай. Население каждого из городов более миллиона человек. Военное правительство Мьянмы, которое контролирует центральную часть страны, сообщает о 144 погибших и более 700 раненых. Более точную оценку дать невозможно из-за повреждения линий электропередачи и связи. По сообщениям, люди после землетрясения в панике покинули свои дома и боятся в них возвращаться.
Геологическая служба США, которая отслеживает сейсмическую активность по всему миру, предупредила, что количество жертв в Мьянме может значительно увеличится, поскольку дома жителей страны не сейсмоустойчивы. Кроме того, сохраняется угроза оползней.
Есть ли риск цунами?
Несмотря на то, что Мьянма омывается Индийским океаном, по словам сейсмологов, риска цунами после разрушительного землетрясения ни в Мьянме, ни в Таиланде нет, поскольку оно произошло достаточно далеко от побережья. В последний раз настолько мощное землетрясение в Мьянме было зафиксировано в 1988 году на границе с Китаем. Тогда погибло 730 человек.
Почему случилось землетрясение в Мьянме?
7,7-балльное землетрясение в Мьянме произошло на горизонтально смещённом Сагаинском разломе, длина которого более 1200 километров. По своей геологии и длине разлом в Мьянме напоминает разлом Сан-Андреас в Калифорнии. Землетрясения на таких разломах случаются в результате трения двух тектонических плит друг о друга. В случае с Мьянмой это Индийская и Евразийская плиты, которые движутся в разных направлениях и с разной скоростью. Толчки в результате землетрясения в Мьянме ощутили более 10 млн человек. Аналогичные по силе землетрясения произошли в Японии в начале 2024 года, а также в Турции и Сирии в 2023 году. В Японии погибло более 550 человек, а в Турции и Сирии - более 60 тысяч.
Кто помогает пострадавшим от землетрясения в Мьянме?
В Таиланде ситуация после землетрясения стабильная. Спасательные работы в Бангкоке, на месте обрушившегося недостроенного здания, где десятки человек оказались под завалами, продолжаются. Тем временем:
- местные рестораны бесплатно кормят тех, кто был вынужден эвакуироваться
- медики оказывают помощь пострадавшим
- университеты разместили в своих зданиях эвакуированных жителей.
В Мьянме обстановка более сложная. По сообщениям, сотни раненых поступают в главную больницу Нейпьидо, однако места на всех не хватает. Военное руководство в Мьянме, которое пришло к власти в стране 4 года назад в результате переворота и находится под жёсткими международными санкциями, обратилось за гуманитарной помощью к другим странам и международным организациям.
- Всемирная организация здравоохранения занялась обеспечением поставок для помощи жертвам землетрясения в Мьянме.
- Местные отделения Красного креста оказывают помощь пострадавшим в Мандалайе. Эксперты из организации указывают на вероятность того, что тысячи людей оказались без крова, еды и медицинской помощи.
- Лидеры Индии, Франции и Европейского Союза предложили свою помощь еще до того, как Мьянма о ней попросила.
- ООН выделила $ 5 млн на спасательные операции в Мьянме.
Насколько опасно сейчас в регионе?
Землетрясения в Мьянме не редкость: последнее сильное землетрясение магнитудой в 6,8 баллов произошло в стране в 2011 году. Тогда погибло более 70 человек. В Таиланде в последний раз землетрясение произошло в провинции Лампанг в 2019 году. Его магнитуда составила 4,6 балла, к счастью, тогда никто не погиб.
К сожалению, невозможно наверняка сказать, насколько безопасно в туристическом Таиланде после землетрясения в Мьянме. Повторные толчки после таких крупных колебаний могут продолжаться в течение нескольких дней, недель и даже месяцев. После землетрясения в Турции и Сирии в 2023 году, в частности, было зафиксировано более 30 тысяч афтершоков магнитудой до 6,3 балла.
Все аэропорты Таиланда работают в штатном режиме, тем не менее отели в Чиангмае, северной провинции страны, сообщают об отменах бронирований.