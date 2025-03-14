Землетрясение в Мьянме и Таиланде: причина, масштабы бедствия и кто помогает пострадавшим?

28 марта в Мьянме произошло крупное землетрясение, последствия которого почувствовали сразу несколько стран в регионе. Из-за чего случилась катастрофа, кто пострадал и насколько теперь опасно в Юго-Восточной Азии?

Что происходит в Мьянме?

Мьянма оказалась в эпицентре разрушительного землетрясения магнитудой в 7,7 баллов, которое произошло в 12:50 по местному времени (9:20 по МСК) в 16 километрах к юго-западу от города Сикайн на глубине в 10 километров. Вслед за первым землетрясением последовало 12 повторных толчков, афтершоков, магнитуда самого сильного из которых, случившегося примерно через 10 минут после первого, составила 6,4 балла. Землетрясение в 7,7 балла считается крупным, а в 6,4 балла - сильным. Эффект от двух последовательных землетрясений всегда сильнее, чем от одного, поскольку второе способно окончательно разрушить то, что было повреждено при первом, более сильном толчке.

© Фото: Chalerm-a/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Землетрясение в Бангкоке

Поскольку землетрясение, которое произошло в Мьянме, крупное, его последствия ощутили и другие страны региона.

Таиланд пострадал сильнее всего. Первое, 7,7-балльное землетрясение привело к тому, что в столице Таиланда, Бангкоке, затряслись здания, люди начали паниковать. В результате город был объявлен зоной чрезвычайной ситуации: жители и гости города были эвакуированы из высотных зданий, школы были закрыты, движение общественного транспорта приостановлено. Как минимум 7 человек погибли, в результате обрушения 30-этажного строящегося здания возле общественного парка Чатучак, более 100 находятся под завалами. К вечеру пятницы власти разрешили вернуться жителям в свои дома, расположенные в многоэтажных зданиях, если те не пострадали.

пострадал сильнее всего. Первое, 7,7-балльное землетрясение привело к тому, что в столице Таиланда, Бангкоке, затряслись здания, люди начали паниковать. В результате город был объявлен зоной чрезвычайной ситуации: жители и гости города были эвакуированы из высотных зданий, школы были закрыты, движение общественного транспорта приостановлено. Как минимум 7 человек погибли, в результате обрушения 30-этажного строящегося здания возле общественного парка Чатучак, более 100 находятся под завалами. К вечеру пятницы власти разрешили вернуться жителям в свои дома, расположенные в многоэтажных зданиях, если те не пострадали. Китай сообщил, что толчки ощутили жители юго-восточной провинции страны, Юньнань, которая граничит с Мьянмой. Двое человек были травмированы. Инфраструктура китайской провинции не пострадала.

сообщил, что толчки ощутили жители юго-восточной провинции страны, Юньнань, которая граничит с Мьянмой. Двое человек были травмированы. Инфраструктура китайской провинции не пострадала. О толчках также сообщили Камбоджа, Лаос, Индия и Бангладеш. В этих странах пострадавших и разрушений нет.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Насколько разрушительное землетрясение в Мьянме?

Власти Мьянмы объявили режим чрезвычайного положения в шести областях. Пострадала инфраструктура государства: часть мостов и зданий обрушилась. Китай опасается ущерба, который мог быть нанесен китайско-мьянманским нефте- и газопроводам, по которым нефть и газ поступают в КНР с Ближнего Востока. Красный крест сообщает о возможных повреждениях плотин в стране.

По имеющейся информации, больше всего в результате природного бедствия пострадали столица государства, Нейпьидо и второй по численности город Мандалай. Население каждого из городов более миллиона человек. Военное правительство Мьянмы, которое контролирует центральную часть страны, сообщает о 144 погибших и более 700 раненых. Более точную оценку дать невозможно из-за повреждения линий электропередачи и связи. По сообщениям, люди после землетрясения в панике покинули свои дома и боятся в них возвращаться.

Геологическая служба США, которая отслеживает сейсмическую активность по всему миру, предупредила, что количество жертв в Мьянме может значительно увеличится, поскольку дома жителей страны не сейсмоустойчивы. Кроме того, сохраняется угроза оползней.

© Фото: Khao Lak Ausflüge/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Есть ли риск цунами?

Несмотря на то, что Мьянма омывается Индийским океаном, по словам сейсмологов, риска цунами после разрушительного землетрясения ни в Мьянме, ни в Таиланде нет, поскольку оно произошло достаточно далеко от побережья. В последний раз настолько мощное землетрясение в Мьянме было зафиксировано в 1988 году на границе с Китаем. Тогда погибло 730 человек.

Почему случилось землетрясение в Мьянме?

7,7-балльное землетрясение в Мьянме произошло на горизонтально смещённом Сагаинском разломе, длина которого более 1200 километров. По своей геологии и длине разлом в Мьянме напоминает разлом Сан-Андреас в Калифорнии. Землетрясения на таких разломах случаются в результате трения двух тектонических плит друг о друга. В случае с Мьянмой это Индийская и Евразийская плиты, которые движутся в разных направлениях и с разной скоростью. Толчки в результате землетрясения в Мьянме ощутили более 10 млн человек. Аналогичные по силе землетрясения произошли в Японии в начале 2024 года, а также в Турции и Сирии в 2023 году. В Японии погибло более 550 человек, а в Турции и Сирии - более 60 тысяч.

Кто помогает пострадавшим от землетрясения в Мьянме?

В Таиланде ситуация после землетрясения стабильная. Спасательные работы в Бангкоке, на месте обрушившегося недостроенного здания, где десятки человек оказались под завалами, продолжаются. Тем временем:

местные рестораны бесплатно кормят тех, кто был вынужден эвакуироваться

медики оказывают помощь пострадавшим

университеты разместили в своих зданиях эвакуированных жителей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Мьянме обстановка более сложная. По сообщениям, сотни раненых поступают в главную больницу Нейпьидо, однако места на всех не хватает. Военное руководство в Мьянме, которое пришло к власти в стране 4 года назад в результате переворота и находится под жёсткими международными санкциями, обратилось за гуманитарной помощью к другим странам и международным организациям.

Всемирная организация здравоохранения занялась обеспечением поставок для помощи жертвам землетрясения в Мьянме.

Местные отделения Красного креста оказывают помощь пострадавшим в Мандалайе. Эксперты из организации указывают на вероятность того, что тысячи людей оказались без крова, еды и медицинской помощи.

Лидеры Индии, Франции и Европейского Союза предложили свою помощь еще до того, как Мьянма о ней попросила.

ООН выделила $ 5 млн на спасательные операции в Мьянме.

Насколько опасно сейчас в регионе?

Землетрясения в Мьянме не редкость: последнее сильное землетрясение магнитудой в 6,8 баллов произошло в стране в 2011 году. Тогда погибло более 70 человек. В Таиланде в последний раз землетрясение произошло в провинции Лампанг в 2019 году. Его магнитуда составила 4,6 балла, к счастью, тогда никто не погиб.

© Фото: mohigan/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

К сожалению, невозможно наверняка сказать, насколько безопасно в туристическом Таиланде после землетрясения в Мьянме. Повторные толчки после таких крупных колебаний могут продолжаться в течение нескольких дней, недель и даже месяцев. После землетрясения в Турции и Сирии в 2023 году, в частности, было зафиксировано более 30 тысяч афтершоков магнитудой до 6,3 балла.

Все аэропорты Таиланда работают в штатном режиме, тем не менее отели в Чиангмае, северной провинции страны, сообщают об отменах бронирований.