Где кататься на лыжах в Грузии в 2025 году: лучшие горнолыжные курорты и цены

Хотя инфраструктура не на всех горнолыжных курортах Грузии дотягивает до европейского уровня, а доступ к склонам могут осложнять погодные условия, у местных курортов есть много преимуществ. Расскажем о шести лучших горнолыжных курортах Грузии: Гудаури, Бакуриани, Хацвали, Тетнулди, Годердзи и Бахмаро.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пейзажи на горнолыжных курортах Грузии живописны и разнообразны: от суровых вершин Большого Кавказа в Местии до хвойных лесов Триалетского хребта в Бакуриани.

Что нужно знать о катании на лыжах в Грузии?

Горнолыжный сезон в Грузии в среднем длится с середины декабря до середины апреля;

Разница в стоимости ски-пассов незначительна. Пополняемые карты приобретаются в кассах на месте, действительны на четырех государственных курортах;

Арендовать снаряжение можно за 40-60 лари в день. На большинстве курортов есть несколько пунктов проката;

Большинство подъемников функционируют с 10 утра до 16:00, покататься вечером можно лишь на некоторых курортах;

В плохую погоду бывают задержки и кратковременные отключения электроэнергии;

На склонах Гудаури, Бакуриани, Хацвали, Тетнулди и Годердзи установлены камеры, поэтому можно наблюдать за обстановкой на сайте.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой горнолыжный курорт выбрать в Грузии?

Гудаури - горнолыжный курорт около Тбилиси (2200 метров)

Горнолыжный курорт Гудаури, расположенный в 120 км или 2 часах езды от Тбилиси, наиболее популярен как среди местных жителей, так и среди туристов. Сезон здесь обычно длится с последней недели декабря до 2-3 недели апреля, даты сезона в 2024-2025 году: 21 декабря - 20 апреля. Основанный в 1980-х курорт разделен на две части: Старый Гудаури и Новый Гудаури. На курорте есть 10 кресельных и 7 бугельных подъемников, они обслуживают 29 трасс разной сложности общей протяженностью 80 км.

Расположение и доступность в Гудаури

Большое преимущество Гудаури в том, что это ближайший к Тбилиси горнолыжный курорт. Из столицы можно добраться по Военно-Грузинской дороге на маршрутках, такси и трансферах. Автобусов до Гудаури из Тбилиси пока нет. Парковок здесь не очень много, по самому Гудаури общественный транспорт не ходит, а кроме катания здесь особо нечем заняться. Останавливаться в отелях или апартаментах лучше в пешей доступности от подъемников, так как перемещаться по курорту не очень удобно. Такси заказывать лучше через приложение, так как местные таксисты накручивают цены. В некоторых отелях есть трансфер.

Инфраструктура в Гудаури

Гудаури известен своими широкими трассами и возможностями для катания вне трасс. Две самые высокие точки курорта, горы Садзеле и Кудеби, располагают самыми сложными трассами, которые начинаются с высоты более 3 км. В Гудаури есть трассы и для новичков. Все подъемники современные, достаточно мест для проката снаряжения, много лыжных школ и инструкторов. В Гудаури большой выбор кафе, ресторанов и баров, но цены выше, чем в Тбилиси.

Цены в Гудаури

Гудаури - это самый дорогой горнолыжный курорт в Грузии. Дневной абонемент на подъемники стоит 70 лари, проживание стоит дороже, чем в Бакуриани или Местиа, цены на еду тоже выше, особенно в Новом Гудаури. Арендовать снаряжение стоит около 50 лари на человека в день.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бакуриани - семейный вариант (1700 м)

Бакуриани расположен на юге Грузии на склоне Триалетского хребта (Малый Кавказ), до него легко добраться из Тбилиси (185 км) или Кутаиси (150 км) менее чем за 4 часа на машине. Бакуриани обычно первым открывает горнолыжный сезон, но и закрывается к 3-4 неделе марта: сезон 2024-2025 продолжается с 7 декабря по 30 марта. Курорт разделен на три горнолыжные зоны: Дидвели, Кохта и Митарби (Кохта-2). Помимо их 11 подъемников и 26 трасс, есть две частных горнолыжных зоны: Crystal и 25 Ski Park.

Расположение и доступность в Бакуриани

Бакуриани расположен около города Боржоми, откуда можно добраться менее чем за час. Доехать до Боржоми из Тбилиси или Кутаиси довольно просто на маршрутке, поезде или трансфере. Добраться на курорт можно и на собственной или арендованной машине, так как дорога к нему не слишком опасная. На курорте много платных и бесплатных парковок.

Инфраструктура в Бакуриани

Инфраструктура в Дидвели немного более устаревшая по сравнению с Кохта и Митарби. Как и в Гудаури, здесь достаточно мест для аренды снаряжения, лыжных школ и инструкторов меньше, но они есть. Одно из главных преимуществ Бакуриани - это автобусы, которые курсируют в течение всего дня между Дидвели и Кохтой через Бакуриани. Проезд стоит 1 лари с человека (почти 30 рублей). В Бакуриани есть десятки отелей разной ценовой категории, бюджетные гостиницы и апартаменты под сдачу, а также хорошие кафе и рестораны, но очень мало баров. В городе достаточно рынков, продуктовых магазинов, аптек и пекарен. Если снять квартиру, а не номер в отеле, можно готовить самостоятельно.

Цены в Бакуриани

Дневной абонемент в Бакуриани стоит 55 лари, дешевле, чем в Гудаури. По курорту можно перемещаться на автобусе, поэтому можно обойтись без трат на такси. Цены на продукты питания здесь примерно такие же, как и в любом городе Грузии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хацвали и Тетнулди - невероятные пейзажи

Горнолыжные курорты Сванетии Хацвали и Тетнулди расположены около Местиа. Хацвали имеет ряд трасс для начинающих, в то время как Тетнулди подходит для опытных лыжников и сноубордистов. Всего у Тетнульди есть 6 трасс и 5 подъемников, а у Хацвали - 7 трасс и 4 подъемника. Горнолыжный сезон здесь длится с конца декабря до середины-конца апреля. Сезон 2024-2025 стартовал 21 декабря и закроется 20 апреля.

Расположение и доступность в Местиа

Время в пути до Местиа из Тбилиси по дороге составляет минимум 10 часов, поэтому предпочтительнее ехать через Кутаиси (230 км) или Зугдиди (140 км). В Местиа можно долететь как из Кутаиси, так и из Натахтари (возле Тбилиси), но билеты трудно достать, а рейсы часто отменяют из-за погодных условий. Дорога в Местиа через Зугдиди открыта всю зиму, но лучше путешествовать с опытным водителем.

Лыжные трассы и инфраструктура в Местиа

В Хацвали есть лыжные трассы, подходящих для разных уровней, а вот Тетнулди популярен у фрирайдеров. В Местиа есть хорошие рестораны, есть продуктовые и аптеки, а подъемники новые, но пунктов аренды снаряжения и инструкторов мало. До подъемников здесь придется добираться на такси или пешком. В Местиа большой выбор вариантов размещения, в том числе недалеко от Хацвали. А вот в Тетнулди отелей нет, из Местиа добираться 40-60 минут.

Цены в Местиа

День катания на лыжах на курортах Местиа обойдется вам в 50 лари. Но потребуются дополнительные расходы на транспорт до подъемников и обратно. В Местиа много отелей и гостиниц, а цены на еду примерно как в Бакуриани.

Годердзи и Бахмаро - альтернативные курорты

Годердзи - это самый новый горнолыжный курорт Грузии, здесь пока лишь три подъемника и 8 км трасс. Из-за расположения курорта недалеко от Батуми и черноморского побережья сезон катания здесь длительный, а снега много. В 2024-2025 году лыжный сезон здесь длится с 14 декабря по 20 апреля. Кроме того, этот курорт наиболее удаленный, здесь работают пока всего несколько отелей, а дорога плохая. Добраться в Годердзи можно на снегоходе.

Бахмаро - это горный курорт в Гурии на западе Грузии, расположенный между черноморским побережьем и Кутаиси. Хотя здесь нет официального горнолыжного курорта, возможности для катания на лыжах и хели-ски здесь есть. Как и в Годердзи, инфраструктура здесь пока развита мало, а добраться зимой можно только на снегоходе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько стоит покататься на лыжах в Грузии?

Дневные абонементы на горнолыжные курорты стоят в среднем 50-70 лари на взрослого человека. Но детские и семейные абонементы тоже есть. Стоимость снаряжения составляет около 50 лари на человека в день. Вместе с проживанием, едой и напитками, а также транспортом стоит выделить примерно 250-350 лари на человека в день (7-10 тысяч рублей). При этом дороже всего обойдется отдых в Гудаури.