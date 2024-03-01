Где отдохнуть в горах Грузии: удивительный курорт Бахмаро

Бахмаро и горная Гурия - это прекрасное место для отдыха в горах Грузии, а с недавним завершением ремонта асфальтированной дороги туристы могут добраться до курорта проще и быстрее. Расскажем, что нужно знать о посещении Бахмаро, где курорт находится, как туда добраться и когда лучше ехать, чем там заняться и что посмотреть, а также где остановиться по пути.

Расположенный на высоте почти 2000 метров над уровнем моря Бахмаро - это самый высокогорный климатический курорт Грузии. Это также одно из двух самых популярных направлений горного туризма в Гурия после селения Гомис Мта. Бахмаро известен красивыми пейзажами с яркими коттеджами в окружении еловых лесов и чистым альпийским воздухом. Здесь можно увидеть одни из лучших закатов в Грузии, сходить в поход летом и покататься вне трасс зимой, а раз в год здесь проходит известное на всю Грузию соревнование по скачкам.

Что такое Бахмаро?

Бахмаро - это климатический курорт, известный своим уникальным микроклиматом, который создается в результате смешения черноморского бриза с разреженным горным воздухом. Иногда долины внизу курорта заполняет густой туман, в результате чего Бахмаро стали называть "царство облаков". В этом районе также разливают негазированную родниковую воду и минеральную воду, которые продаются под названиями Бахмаро и Набеглави соответственно. Первым лечебные свойства Бахмаро заметил в 1892 году врач из Гурии, после чего это место быстро стало использоваться в качестве курорта. История Бахмаро как направления для фрирайда началась лишь в 2016 году.

Где находится Бахмаро?

Бахмаро располагается в Чохатаурском муниципалитете Гурии на западе Грузии на высоте 1950 метров над уровнем моря. Поселок лежит на склонах Месхетского хребта в северной части гор Малого Кавказа. Поселок находится в котловине в окружении гор, это отличает Бахмаро от Гомис Мты, стоящего на вершине горы. Черноморское побережье находится примерно в 50 км, а город Батуми - в 120 км. Кутаиси находится от Бахмаро в 113 км, Поти - в 117 км, а вот Тбилиси далеко - в 327 км.

Когда лучше ехать в Бахмаро?

Бахмаро - это в первую очередь летнее направление для отдыха. Единственная автомобильная дорога обычно открывается в мае, а регулярное транспортное сообщение возобновляется во вторую или третью неделю июня (в зависимости от погоды). Дорога функционирует до конца сентября, таким образом оставаясь открытой лишь 6-7 месяцев в году.

Единственный способ добраться до Бахмаро с ноября по апрель - на ратраке, поехать можно как самостоятельно, так и с фрирайд-туром. В этих краях наиболее подходящий снег для фрирайда бывает в марте.

Пиковые туристические месяцы в Бахмаро - это июль и август. Особенно много людей приезжают в Бахмаро 19 августа, когда здесь проводится ежегодный кубок по скачкам на лошадях.

Леса Бахмаро в основном состоят из вечнозеленых елей и пихт, но на невероятно красивую осеннюю листву здесь тоже можно посмотреть.

Как добраться в Бахмаро общественным транспортом?

Маршрутки в Бахмаро ходят примерно с середины июня до конца сентября из Чохатаури, Озургети и Батуми.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Чохатаури маршрутки отправляются с рыночной площади около поворота на Бахмаро. Доехать до Бахмаро из Чохатаури можно примерно за 2 часа.

Из Озургети маршрутка отправляется примерно в полдень с центральной автостанции. Билет на маршрутку можно купить в кассе. Время в пути до Бахмаро из Озургети составляет около 2,5 часов, а стоимость проезда - 15 лари с человека. Обратно в Озургети маршрутка из Бахмаро идет в 16:00.

Из Батуми маршрутка выезжает с центрального автовокзала в 7:30 утра. Время в пути до Бахмаро составляет 4-4,5 часа, проезд стоит 25 лари с человека. Из Бахмаро маршрутка едет в Батуми в 13:30.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться в Бахмаро на машине?

В Бахмаро ведет полностью асфальтированный участок дороги в 50 км от города Чохатаури. Дорога двухполосная и широкая, освещенная фонарями и оснащенная ограждениями. Поскольку эта дорога ведет в горы, на ней есть несколько крутых участков, однако подойдет любой седан, а автомобиль с полным приводом не помешает лишь на некоторых дорогах самого курорта. Начало дороги Бахмаро-Чохатаури находится в получасе езды от Озургети или в 1,5 часах от Кутаиси или Батуми. На территории курорта есть бесплатные парковки, в том числе около церкви и рыночной площади.

Чтобы доехать до Бахмаро на трансфере, можно вызвать GoTrip. Из Кутаиси в Бахмаро с частным водителем ехать 3 часа (от 260 лари), из Батуми - 3 часа (от 220 лари), из Тбилиси - 6 часов (от 350 лари), из других крупных городов. Можно забронировать трансфер как в одну сторону, так и в обе стороны, чтобы водитель подождал.

Что нужно знать о Бахмаро?

На курорте нет водопровода, воду берут из родников, но в большинстве гостевых домиков есть баки;

Кроме гостевых домов есть несколько отелей, включая Pioneers и Panorama Bakhmaro;

В Бахмаро есть один банкомат Bank of Georgia, расположенный в отеле Pioneers;

Кроме кафе есть несколько продуктовых магазинов и аптека, но заправки нет.

Чем заняться в Бахмаро?

Посетить скачки. Если поездка в Бахмаро запланирована на август, можно приурочить путешествие к кубку по скачкам. Этот фестиваль проводятся каждый год 19 августа в праздник Преображения Господня. Тысячи людей из окрестных сел и городов приезжают в Бахмаро, чтобы посмотреть на соревнования наездников. В каждом из четырех заездов принимают участие от местные наездники разных возрастов. Кольцевой маршрут частично проходит по дороге, но в основном скачут галопом вдоль берега реки. В целом, мероприятие длится около 40 минут.

Полюбоваться закатом. Лучшее, что можно сделать в Бахмаро - это отправиться на гору Сансет. К ней ведет довольно крутая дорога, но это все равно самая доступная смотровая площадка около Бахмаро. Смотровая площадка расположена на высоте 2170 метров над уровнем моря примерно в 1,5 километрах от церкви и отмечена большим металлическим крестом. Местные водители возят тех, кто не хочет идти пешком, на такси туда и обратно ко времени заката. Место в машине обойдется примерно в 60-80 лари в оба конца. Водителей можно поискать около рынка и церкви. Если идти от церкви пешком, понадобится примерно час. Альтернативные места для наблюдения за закатом можно найти на более отдаленной горе Сакорния.

Посмотреть рассвет. Если остаться на ночь в Бахмаро, можно запланировать поход на гору Гадрекили перед рассветом продолжительностью 4,5 км. Смотровая площадка расположена на высоте 2505 метров, а путь наверх довольно сложен. Чтобы застать рассвет, стоит выехать из Бахмаро за 3 часа до восхода солнца.

Посетить местную церковь. Расположенная в верхней части поселка церковь Преображения Господня идеально вписывается в пейзаж, заполненный деревянными домиками. Церковь Бахмаро, построенная в 1997 году, полностью сделана из дерева местными мастерами. На окраине Бахмаро также есть мечеть.

Купить сувенир из дерева. На рыночном площади Бахмаро можно купить деревянный сувенир местного производства, начиная от миниатюрных лошадок-качалок и тростей до ложек, ступок и пестиков. В Бахмаро также популярна как сувенир жевательная смола хвойных деревьев.

Сходить в поход. В Бахмаро есть множество троп для пеших походов с живописными смотровыми площадками. Есть как однодневные варианты, так и многодневные маршруты, например, до Гомис Мты и аджарского перевала Годердзи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где остановиться по дороге в Бахмаро?

Музей Нодара Думбадзе. Расположенный у села Ахалшени дом-музей посвящен грузинскому писателю Нодару Думбадзе. Музей открыт каждый день с 10:00 до 18:00, и его посещение бесплатно.

Мозаики в Чайсубани. Село Чайсубани расположено на дороге в Бахмаро. Внимания здесь заслуживают бывший ДК, на фасаде которого осталась мозаика, и небольшая церковь на территории мемориала, посвященного жертвам Второй мировой войны. Мемориал сочетает в себе мозаику и скульптурные рельефы.

Минеральный источник Набеглави. Источник находится на территории завода Набеглави по дороге к Бахмаро. Скважина была пробурена в 1988 году на глубине 180 метров. Вода из источника, заключенного в серую бетонную конструкцию, подается через два крана.