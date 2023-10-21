Чем заняться в Озургети и Гурии - чайном регионе Грузии?

Грузинский край Гурия известен чайными и фундучными плантациями. Хотя чайный туризм в Гурии пока еще развивается, в чайных турах и дегустациях здесь недостатка нет. Расскажем, где находится Гурия, как туда добраться и когда лучше ехать, а также что посмотреть в Озургети и окрестностях.

В советский период Грузия была одним из крупнейших производителей чая, и как раз в Гурии находилось множество чайных плантаций.

Два самых популярных горных курорта Гурии, Гомис Мта и Бахмаро, расположены на высоте более 2 тысяч метров, откуда открываются виды на административный центр Озургети. Но по мере приближения к побережью Черного моря пейзажи меняются на густые сосновые леса и пляжи с черным песком.

Где находится Гурия?

Гурия расположена в западной Грузии между Имеретией, Аджарией и Самегрело. Это самый маленький по площади край Грузии, но ландшафт здесь весьма разнообразен: холмы, горы и черноморское побережье. Самый крупный город края - Озургети, кроме него есть еще один город - Ланчхути, а остальные места проживания считаются поселками городского типа и селами.

Как добраться до Гурии на общественном транспорте?

Добраться до Гурии не так сложно благодаря налаженному транспортному сообщению. Самое удобное место, чтобы начать путешествие по Гурии - это Озургети, крупнейший город и транспортный узел региона.

Из Тбилиси в Озургети на поезде:

Ежедневно в 8:45 утра из Тбилиси в Озургети отправляется пассажирский поезд. Поездка на нем занимает более 8 часов, поскольку это не скоростной поезд, как между Тбилиси и Батуми. Самый дешевый вариант проезда стоит 10 лари. Билеты можно приобрести на вокзале или заранее онлайн. Из Озургети в Тбилиси поезд отправляется также по утрам, но в 8:55.

В Озургети на маршрутке:

Маршрутки до Озургети ходят из всех крупных городов Грузии. Например, из Тбилиси дорога занимает около 6 часов. Менее утомительно добираться в Озургети из Кутаиси: время в пути около 2-2,5 часов, проезд стоит около 7 лари. Маршрутки в Озургети обычно отправляются с главного автовокзала Кутаиси с позднего утра до полудня.

Как передвигаться по Гурии?

Гурия - это хотя и небольшой регион, но все равно обширный и к тому же с ограниченным автобусным сообщением. Поэтому сюда желательно приезжать на собственном или арендованном автомобиле, поскольку до многих интересных мест в Гурии можно добраться только на машине. Те, кто не водит, могут нанять водителя, в том числе через гостиницу. Дороги до высокогорных сел зимой закрыты для обычного транспорта, но и в остальное время там может быть непросто проехать, поэтому стоит выбирать опытного водителя. Если ехать из Тбилиси на трансфере с GoTrip, дорога в одну сторону обойдется в примерно 270 лари и займет менее 5 часов.

В Гурию лучше ехать на два полных дня. Начать можно с Озургети, а далее проехать через чайные плантации у села Анасеули, заехать на обед в село Ачи, где монастырь, а завершить день в Бахмаро или Гомис Мта. На следующий день посетить село Натанеби, отправиться к черноморскому побережью, чтобы остановиться на обед в Уреки, посетить парк миниатюр и дендропарк в Шекветили, а закончить поездку в Шекветили.

Когда лучше ехать в Гурию?

Поскольку летом в Гурии довольно жарко и большая влажность, а зимой здесь наоборот холодно, идеальное время для поездки - это поздняя весна или осенние месяцы. Еще стоит учитывать то, что в июле-августе на побережье Черного моря очень много туристов. В теплое время года с собой обязательно брать спрей и другие средства от насекомых.

Можно привязать поездку в регион к местным празднествам. Например, каждый год 19 августа в Гурии проходит Кубок Бахмаро по скачкам. А в местном селе Шухути в пасхальное воскресенье матч по лело бурти - грузинской игре, похожей на регби. Чтобы съездить в высокогорные курорты Бахмаро или Гомис Мта, стоит ехать в Гурию не раньше конца апреля или даже в мае, поскольку зимой и ранней весной дороги закрыты.

Что посмотреть в Озургети?

Озургети - это очень тихий и немноголюдный город, он будто застыл во времени. Самая узнаваемая достопримечательность Озургети - это драматический театр с высокими арками, который был не так давно реконструирован. Стоит увидеть и железнодорожный вокзал Озургети. На городском рынке можно купить фундук, специи и свежие овощи, но есть и супермаркеты. В городе если несколько симпатичных парков, в том числе сад, засаженный платанами. Около него находится один из дворцов Гуриели, которое сейчас принадлежит церкви. С другой стороны сада были раскопаны руины бани Гуриели - самый древний археологический памятник города. На холме на юго-западной окраине города Озургети стоит церковь Святого Георгия, оттуда открывается красивый вид на город. От центра Озургети сюда идти пешком 15-20 минут. Церковь расположена над рекой Бужужи, протекающей через город.

Чайные плантации Анасеули

Чайные плантации разного размера встречаются по всей Гурии, но особенно высокая их концентрация наблюдается у села Анасеули, которое считается южной окраиной Озургети. Село Анасеули, оставшееся от советских времен, было полностью посвящено развитию чайной промышленности. Когда-то здесь располагались перерабатывающие заводы, научный институт и жилые комплексы для рабочих, окруженные чайными плантациями.

Первые чайные кусты Анасеули были посажены в 1847 году в результате очередной попытки Российской империи вырастить китайский чай на Кавказе. Климат в Гурии оказался подходящим, урожай чайных листьев можно было собирать на протяжении полугода. В 1893 году началось производство чая в промышленных масштабах, чему способствовал китайский специалист по выращиванию чая Лю Цзюньчжоу, который был приглашен в Грузию. В 1990-х годах чайное дело в Грузии пришло в упадок, но сейчас отрасль возрождается. В Анасеули можно прогуляться по старым чайным плантациям, а также осмотреть бывшие жилые комплексы и здание научного института, сохранились заброшенные фонтаны с мозаикой.

Монастырь Шемокмеди

Как и в любом регионе Грузии, в Гурии есть красивые монастыри и церкви. Монастырь Шемокмеди XII-XV века расположен на склоне холма у одноименного села. Чтобы добраться до монастыря, нужно немного пройти в гору. Место захоронения династии Гуриели, когда-то это был самый богатый монастырь во всей Грузии, где располагалась библиотека с важными рукописями. Большая часть коллекции которых сейчас хранится в Грузинском национальном музее в Тбилиси. К тому же это была усыпальница княжеского рода Гуриели.

Что посмотреть в Гурии?

Горные курорты

Два самых популярных горных курорта Гурии - это Гомис Мта (2755 метров) и Бахмаро (1950 метров). На обоих курортах есть множество коттеджей, а также кемпингов. Но даже если не останавливаться здесь на ночь, сюда часто приезжают просто смотреть горные пейзажи и закат. Из-за климата вершины гор и долины за их пределами окутывают густые облака причудливых форм. До Бахмаро дорога асфальтированная, по ней ехать проще.

В Гомис Мта есть тропа до озера Тбикели в соседней Аджарии. В Гомис Мта в теплое время года утром из Озургети отправляется маршрутка, в пути 1,5-2 часа, до Бахмаро на маршрутке ехать 2-2,5 часа, отправление тоже утром, точное время стоит узнавать заранее.

Пляжи с черным песком

На 22-километровом участке черноморского побережья в Гурии есть несколько неплохих пляжей с черным "магнитным" песком, в том числе в Уреки, Шекветили и Григолети. Этот участок побережья тише и чище, чем в курортном Батуми. Пляж Шекветили находится всего в 40 минутах езды от Озургети.

Парк миниатюр и дендропарк в Шекветили

Расположенный в Шекветили парк "Грузия в миниатюре" расположен в нескольких минутах от пляжа Шекветили напротив парка развлечений "Цицинатела". По сути, это музей под открытым небом, посвященный самым известным достопримечательностям Грузии, который понравится детям. Парк миниатюр открыт ежедневно с 10:00 до 18:00 (летом работает дольше), не в сезон работает не каждый день. Вход стоит 3 лари. Чуть выше по дороге расположен дендрологический парк Шекветили, занимающий территорию в 60 га вдоль побережья. Парк был создан в 2020 году по инициативе Бидзины Иванишвили. Дендропарк открыт с 11:00 до 17:00 пять дней в неделю (выходной в понедельник и четверг), вход бесплатный.