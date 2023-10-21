Как посетить Колхидский национальный парк в Грузии

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Колхидский национальный парк или Колхети интересен необычным для Грузии ландшафтом. В парке нет пешеходных троп или мест для кемпинга. Его исследуют в ходе лодочных экскурсий по реке Пичори. Расскажем, как спланировать поездку в Колхидский национальный парк, как добраться и чего ожидать от экскурсии на лодке.

На территории Колхети находятся Колхидские лиственные тропические леса и водно-болотные угодья, включенные пару лет назад в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Протекающую через весь парк реку Пичори называют "грузинской Амазонкой", ни одно посещение парка не обходится без лодочной экскурсии. Площадь Колхидского национального парка - почти 450 кв. км, более половины этой территории занимают места обитания гнездящихся и перелетных птиц.

Где находится Колхидский национальный парк?

Колхети располагается около черноморского побережья Грузии, на западе страны. Парк находится в Колхидской низменности на границе между регионами Самегрело-Верхняя Сванетия и Гурия. К парку также относится реликтовое озеро Палеостоми, в которое впадает река Пичори. Самый ближайший к парку город - Поти, расположенный в устье другой реки - Риони. От Батуми Колхидский парк находится на расстоянии 70 км.

Когда лучше посещать Колхидский национальный парк?

Лодочные туры по реке Пичори и озеру Палеостоми проводятся круглый год, в том числе зимой. Пик сезона на Черноморском побережье - это июль и август, поэтому и парк посещают больше людей. Таким образом, самое приятное время для посещения парка - весна или осень. Однако в случае очень сильного ветра или ливня прогулки по воде не проводятся. Поэтому ранней весной и поздней осенью при планировании посещения важно следить за прогнозами погоды. Лучшее время для наблюдения за птицами - это поздняя весна и ранняя осень. В этом районе встречается около 190 видов перелетных и гнездящихся птиц.

Как добраться до Колхидского национального парка?

Удобнее всего посещать Колхети из Поти, где также есть что посмотреть, так что в этом портовом городе можно остановиться на одну или две ночи. Но также парк можно посетить в рамках однодневной поездки из Батуми или Кутаиси. А из Тбилиси дорога до Поти занимает минимум 4,5 часа, поэтому всего на один день в регион смысла ехать нет. Кроме общественного транспорта в парк можно поехать сразу с экскурсионным туром, а можно арендовать автомобиль или трансфер.

Информационно-туристический центр для посетителей парка находится в 7 минутах езды на машине к югу от центра Поти по главному шоссе, пешком это расстояние можно пройти за час. Лодочный причал находится в 1,4 км от туристического центра. На территории имеется парковка.

Как добраться в Колхети из Батуми?

От автовокзала Батуми, расположенного на улице Маяковского, маршрутки до Поти идут примерно с 8:00 каждый час. Выходить лучше сразу у информационного центра. Время в пути чуть больше часа, стоимость проезда - 10 лари.

Как добраться в Колхети из Кутаиси?

От центрального автовокзала Кутаиси маршрутки до Поти ходят каждый час с 8:00 до 18:00. Время в пути - полтора часа, стоимость проезда - 10 лари. По железной дороге до Поти ехать чуть меньше 2 часов, если в 21:10 на станции Риони сесть на поезд, следующий из Тбилиси. Однако это поздний поезд, который прибывает в Поти почти в 23:00, поэтому это вариант исключительно для ночевки. Поезда обратно в сторону Тбилиси из Поти отправляются в 7:20 утра. Билеты стоят 12 или 24 лари в одну сторону (1 или 2 класс).

Как добраться в Колхидский парк из Тбилиси?

Маршрутки до Поти отправляются с тбилисского автовокзала Дидубе примерно каждый час с 8 утра. Время в пути составляет 5с лишним часов, стоимость проезда - 30 лари. Поезда до Поти отправляются из Тбилиси в 17:00 и идут 5,5 часов с прибытием в 22:59. Билеты стоят 16 или 28 лари (1 или 2 класс). Обратный утренний поезд из Поти прибывает в Тбилиси в 12:50.

Что взять с собой в парк?

Паспорт или водительские права для регистрации в центре посетителей;

Наличные или карту для оплаты;

Средство от комаров (особенно летом);

Питьевая вода и закуски;

Одежду, которая защитит от ветра во время прогулки на лодке по озеру.

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как купить билет в Колхети?

Все прогулки на лодках организуются через информационный центр для посетителей и требуют предварительного бронирования по телефону. Доступны три варианта лодочной экскурсии:

на катере: 150 лари за двоих или 250 лари до пяти человек;

на понтоне, вместимостью до 8 человек: 300 лари;

на каяке: 350 лари.

Если экскурсию подтвердили, нужно приехать в центр для посетителей к назначенному времени, чтобы зарегистрироваться и оплатить. На всякий случай лучше приезжать за полчаса до отправления лодки. Причал, расположенный на берегу озера Палеостоми, находится в 1,2 км от информационного центра.

Как проходит прогулка на лодке?

В парке есть несколько прогулочных маршрутов: стандартный по озеру (9 км) и расширенный (18 км) длительностью 3 часа. Стандартная поездка длится 1,5 часа, она включает 1 час на лодке и полчаса на суше. Лодка делает две остановки: в парке и у вышки для наблюдения за птицами, где река впадает в озеро. Время можно распределить по своему усмотрению.

Сначала лодка пересекает озеро и достигает реки Пичори, где пейзажи становятся наиболее интересными. Через какое-то время делается остановка на месте для пикника с деревянными беседками, расположенном на берегу реки. После чего лодка разворачивается и направляется обратно к озеру. Ближе к концу поездки делается еще одна остановка у вышки для наблюдения за птицами.