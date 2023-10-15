Грузинский парк Мачахела: как добраться из Батуми и что посмотреть?

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Батуми расположен в окружении лучших национальных парков Грузии. Аджария - один из самых живописных уголков страны, где можно исследовать огромное количество мест, начиная с прогулки по Батумскому ботаническому саду и уникальным торфяникам в Кобулети и Колхидском парке до походов в национальные парки Мтирала и Кинтриши.

Одна из удивительных достопримечательностей Аджарии, которую знает относительно небольшое число туристов, это национальный парк Мачахела. Хотя дорога из Батуми до парка занимает меньше часа, до Мачахелы немного сложнее добраться, чем до более популярного парка Мтирала. Расскажем, чего ждать от посещения национального парка Мачахела, чем заняться в ущелье реки Мачахелистскали, а также как добраться в парк из Батуми.

Где находится парк Мачахела?

Национальный парк Мачахела расположен примерно в часе езды к юго-востоку от Батуми (расстояние от центра города - около 30 км). Парк находится в ущелье реки Мачахелистскали: эта река берет начало в Турции и на территории Грузии впадает в реку Чорох, исток которой находится также в Турции. Ландшафт с лесами и водно-болотными угодьями разделен между соседними странами, но со стороны Турции природный парк называется Борчка Карагёль.

Чем интересен парк Мачахела?

В парке Мачахела произрастают древние колхидские леса, которые в 2021 году были внесены в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, в Мачахеле есть крепости, оружейные мастерские, этнографический музей и красивые арочные мосты.

Колхидские леса этого региона - один из последних сохранившихся участков некогда обширного пояса тропических лесов, простиравшегося по всей Евразии. Возраст этой реликтовой экосистемы предположительно насчитывает 10 млн лет.

Ландшафт парка варьируется от невысоких гор до лесов и болотных угодий. Благодаря теплому влажному климата и близости к Черному морю биоразнообразие парка Мачахела включает около 190 видов птиц, некоторые из которых находятся под угрозой исчезновения, а также диких животных.

Что нужно знать о посещении парка Мачахела?

Парк Мачахела был основан более 10 лет назад, а в 2022 году ему был присвоен статус охраняемой территории для защиты биоразнообразия региона, а также для развития экотуризма в этом регионе.

Теперь в парке есть информационный центр для туристов и три обозначенные пешеходные тропы: тропа к горе Архангел длиной 8 км, тропа Коколети протяженность 6 км и тропа к водопадам. Все тропы начинаются от туристического центра, расположенного в селе Ачарисагмарти или из близлежащего села Синдиети. Некоторые семьи, проживающие в местных селах, открыли гостевые дома, небольшие рестораны и кафе с дегустациями меда, сыра и вина.

Когда лучше посещать парк Мачахела?

Лучшее время для посещения парка Мачахела - это май-начало июня или сентябрь-октябрь, так как в летние месяцы здесь довольно жарко. Лучший способ увидеть парк - либо поездка с индивидуальной или групповой экскурсией, либо на собственном или арендованном автомобиле. Но также можно добраться на маршрутке или такси.

Как добраться до парка Мачахела на общественном транспорте?

Хотя из Батуми в парк Мачахела и обратно можно добраться на маршрутке, за день получится осмотреть только самую доступную часть парка. Чтобы увидеть более удаленные места и села, следует запланировать ночевку в одном из гостевых домов на территории парка. Питаться можно либо в гостевом доме или в кафе, расположенных в селах.

Из Батуми в село Чхутунети, расположенное в глубине парка, отправляется одна маршрутка в день, которая отправляется с главного автовокзала в 16:00, а обратная маршрутка идет из Чхутунети в Батуми около 7 утра. Стоимость проезда составляет примерно 3 лари.

В самое начало парка из Батуми можно добраться на маршрутке, которая идет в село Кеда, но выйти нужно в Ачаристскали. Однако пешком до Зеды Чхутунети идти оттуда слишком долго - около 5 часов, хотя на машине это расстояние можно преодолеть меньше, чем за час.

На такси до парка Мачахела из Батуми стоит доехать примерно 100 лари в одну сторону.

Что посмотреть в парке Мачахела?

Приключения начинаются еще по дороге к национальному парку Мачахела, которая проходит от Батуми до села Зеда Чхутунети. Села этого региона известны традициями кузнечного и оружейного дела, которые восходят к XVIII веку. Местные мастера изготавливали мачахельские ружья, которые славились своей надежностью и способностью стрелять на большие дистанции, а также ковали мечи и кинжалы. По пути к ущелью из Батуми дорога проходит мимо памятника ружью "Мачахела", пушечного ДОТа у села Скурдиди.

Арочные мосты

Арочные каменные мосты можно найти по всей Грузии, их часто называют мостами царицы Тамар, которая правила Грузией в XII веке. В парке Мачахела есть несколько средневековых мостов. Самый большой и простой для посещения - мост Цхемлара, он находится всего в 2 км от туристического офиса. В парке Мачахела также можно увидеть арочные мосты Чомахисури и Чхери.

Историко-этнографический музей

Экспонаты историко-этнографического музея Мачахелы рассказывают о местных традициях и образе жизни. На выставке представлено более 800 предметов, большинство из которых предоставлены местными жителями. Музей, расположенный в Зеда Чхутунети, был основан в 1984 году. В здании сохранились исторические резные балконы и фрески. Входной билет стоит 3 лари.

Водопад Каримана

В Мачахеле водопады не пересыхают практически круглый год, а водопад Каримана, расположенный в селе Кведа Чхутунети, один из самых красивых в парке. У реки неподалеку от водопада летом часто купаются. Еще один красивый водопад находится около села Мирвети. Тропа к нему идет через самшитовый лес.

Крепость и село Чхутунети

Крепость Чхутунети или Каливаке, построенная между XI и XIII веками, находится в лучшем состоянии, чем большинство других укреплений Мачахелы. С дороги видно лишь ряд невысоких каменных стен, но если подняться выше, можно найти подземный ход. До самого конца тоннеля доходить не стоит, так как после примерно 10 метров он заканчивается обрывом с парой метров до земли. С крепости открывается прекрасный вид на долину внизу и турецкие горы вдалеке.

Село Чхутунети - это самое дальнее поселение в парке. Здесь можно увидеть необычные деревянные амбары на столбах для сушки кукурузы и другого урожая, мельницу с гидроприводом, жернову которой, пара сотен лет.

Еще одна крепость Мачахелы - Гвара - находится рядом с местом слияния рек Чорохи и Мачахела.