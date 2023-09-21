Зачем ехать в Грузию осенью: фестивали, вино и погода

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Отправиться в осенний отпуск по Грузии - отличный шанс посмотреть страну в лучшем виде. Хотя большая часть туристов предпочитает приезжать в Грузию летом, во многих отношениях приятнее будет приехать весной или осенью, когда не так жарко.

Сентябрь и октябрь - лучшие осенние месяцы для отдыха в Грузии с подходящими погодными условиями: умеренной температурой воздуха днем, ясным небом и не очень частыми дождями. Во многих горных регионах по-прежнему можно отправляться на хайкинг, а большая часть туристов покидает грузинское побережье Черного моря. Расскажем, куда лучше поехать осенью в Грузии, какие планируются фестивали и какая вас ждет погода.

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Чем заняться в Грузии осенью?

Отправиться смотреть на осеннюю листву

Начало и середина осени - прекрасное время для того, чтобы отправиться в путешествие по Грузии. Световой день по-прежнему длинный, чтобы успеть посмотреть много локаций, а приток туристов снижается. Интересно, что деревья в разных регионах страны надевают осенние наряды не в один момент. Например в Раче, разноцветную листву можно увидеть уже в сентябре, а в Аджарии и Самегрело листья желтеют и краснеют к ноябрю. В целом, чтобы не прогадать, можно ехать во второй неделе октября-вторую неделе ноября.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отпраздновать Тбилисобу

Тбилисоба посвящена сбору урожая и Тбилиси. К намеченной дате из регионов приезжают выставлять свою продукцию на гастрономическом фестивале, а открытых сценах проходят выступления народных ансамблей, оркестров, театральных трупп и музыкальных исполнителей с бесплатным посещением. В этом году праздник выпадает на 30 сентября и 1 октября.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Также в Тбилиси пройдет международный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси", даты этого года - с 17 сентября по 21 октября. А в Мцхете 14 октября будут отмечать ежегодный праздник Мцхетоба-Светицховлоба.

Застать бархатный сезон

Черноморское побережье Грузии сильно загружено в июле-августе, но уже к середине сентября на пляжах становится свободнее. В начале осени в Грузии начинается "бархатный сезон", который продолжается по середину октября. Вода теплая весь сентябрь, но в октябре температура воды снижается, сигнализируя об окончании пляжного сезона.

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Отпраздновать Ртвели

Осенью в Грузии приходит время собирать урожай виноградников. С наибольшим размахом Ртвели празднуется в Кахетии. В некоторых винодельнях даже можно остановиться, чтобы понаблюдать как происходит сбор и подготовка винограда, а может даже поучаствовать. Для этого в Кахетию лучше всего ехать в начале-середине сентября; в западную Грузию, Имеретию и Аджарию - в октябре; а в Гурию - в ноябре. Самостоятельно Кахетию удобно смотреть короткими поездками из Телави. Из Батуми можно съездить в село Кеда, где есть винный завод.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сходить в поход

Автомобильные дороги в Тушети, Рачу, Верхнюю Аджарию и Хевсурети по-прежнему открыты в начале сентября, а Сванетию с Казбеги чаще всего можно посетить на протяжении всей осени. Если позволяют погодные условия, некоторые маршруты остаются открытыми и в октябре.

Посмотреть, как перегоняют овец в Тушети

Чтобы получить необычный опыт, можно отправиться на перегон овец на зимнее пастбище в Тушети с летнего в горах. Пейзажи в этом горном регионе Грузии впечатляют в любое время года. В Тушети перегон овец обычно происходит в октябре, но даты зависят от погодных условий.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где гулять в Грузии осенью?

Мартвильский каньон;

Лес Сабадури;

Лагодехи;

Гомборский перевал;

Дашбашский каньон;

Атенское ущелье в окрестностях Гори;

Озеро Шаори, озеро Батети;

Национальный парк Боржоми (с середины-конца октября);

Набережная реки Риони в Кутаиси;

Набережная Куры в Тбилиси, парк Ваке, ботанический сад и озеро Лиси.

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как путешествовать по Грузии осенью?

Необходимо планировать, куда именно вы едете и как будете туда добираться. Осенью продолжительность светового дня сокращается, а расписание общественного транспорта обычно меняется.

Обязательно стоит посетить сельскую местность, чтобы насладиться осенними пейзажами.

Лучше бронировать размещение заранее, так как начало осени по-прежнему популярно у туристов.

Несмотря на прогнозы синоптиков, погодные условия все-таки могут удивить, поэтому стоит перепроверять сводки погоды.

Какая погода в Грузии в сентябре, октябре и ноябре?

Сентябрь : в первой половине сентября в Тбилиси и Кутаиси еще жарко (около 30°С), но потом температура обычно падает до 20°С. Однако, чем выше, тем прохладнее становится. Тем не менее в большей части высокогорных локаций все еще комфортно гулять. В Батуми в сентябре и октябре часто идет дождь, но обычно короткий. Днем температура воздуха в этом приморском городе составляет около 20°С, а купаться в море еще можно.

: в первой половине сентября в Тбилиси и Кутаиси еще жарко (около 30°С), но потом температура обычно падает до 20°С. Однако, чем выше, тем прохладнее становится. Тем не менее в большей части высокогорных локаций все еще комфортно гулять. В Батуми в сентябре и октябре часто идет дождь, но обычно короткий. Днем температура воздуха в этом приморском городе составляет около 20°С, а купаться в море еще можно. Октябрь: дневная температура воздуха около 15-20°С, но ночью падает ниже 10°С. В Тбилиси больше дождей, а на черноморском побережье наоборот дождей меньше, уровень влажности падает, а средняя температура воздуха около 15°С. Снег начинает появляться в горных районах Грузии ближе к концу октября.

дневная температура воздуха около 15-20°С, но ночью падает ниже 10°С. В Тбилиси больше дождей, а на черноморском побережье наоборот дождей меньше, уровень влажности падает, а средняя температура воздуха около 15°С. Снег начинает появляться в горных районах Грузии ближе к концу октября. Ноябрь: в Тбилиси ноябрь - довольно сухой месяц, температура воздуха днем колеблется в пределах 8-10°С (ночью 5°С). В Батуми к завершению ноября дневная температура падает до 10°С. К ноябрю в горных регионах уже заметен приход зимы.