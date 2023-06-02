Где в Грузии отдохнуть на море

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Путешествие в Грузию летом понравится тем, кто любит совмещать отдых на море с осмотром природных и культурных достопримечательностей. Конечно, пятизвездочные отели есть и здесь, но с турецким уровнем сервиса тягаться им сложно. Если вас интересует лишь пляжный отдых, то стоит рассмотреть ту же Турцию, Египет или Таиланд.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грузию нужно ехать с определенными ожиданиями и тогда вы будете в восторге. Поездка ради местного колорита, оригинальной кухни, природных красот, изучения истории и культуры страны с возможностью еще и искупаться на довольно хороших пляжах оправдает себя. Большинство планирующих отдых в Грузии рассматривают именно Батуми в качестве места проживания. Это связано с тем, что этот прибрежный город считается главным туристическим центром страны: Батуми обладает необходимой транспортной инфраструктурой, а также инфраструктурой размещения и туризма.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какое море в Батуми?

Батуми, расположенный на побережье Черного моря, продолжает стремительно развиваться. Город предлагает как оживленную атмосферу с мощеными улочками старого города и современной набережной, так и уединение, если отъехать подальше от центра города.

Крупнейший курорт Грузии на черноморском побережье может похвастаться только галечными пляжами, так что лишним не будет захватить специальную пляжную обувь для входа в воду, но само море здесь весьма чистое.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Всю прибрежную зону Батуми можно назвать одним большим пляжем, но на самом деле их здесь несколько. Самая популярная и обустроенная - центральная часть, тянущаяся от аэропорта до порта около 7 км. Сам пляж муниципальный, но услуги (лежаки, зонтики, а где-то даже душ и кабинки) предоставляются за определенную небольшую стоимость, есть разные водные развлечения, а рядом множество баров и кафе.

Есть также пляж в Новом Батуми и пляж недалеко от аэропорта, где многие фотографируются с низко пролетающими самолетами, но он скорее дикий.

В Махинджаури, который примкнул к Батуми только 10 лет назад, сами пляжи не очень хорошие, но зато рядом (15-20 минут пешком) расположен “Зеленый мыс” с ботаническим садом, где вода очень чистая, а оба пляжа считаются образцовыми среди батумских.

Где отдохнуть в Грузии кроме Батуми?

Однако самые лучшие пляжи Грузии находятся не в Батуми, а в соседних аджарских поселениях. Например, многие местные жители приезжают поплавать в Сарпи - самый южный курортный поселок Грузии с очень чистым морем. Он находится у границы с Турцией, всего в 25 км от Батуми, откуда можно добраться на автобусе, поэтому здесь есть контрольно-пропускной пункт с необычной смотровой вышкой, открытой в 2011 году и быстро ставшей местной достопримечательностью. Здесь также есть места для прыжков в море со скал.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Немного не доезжая до Сарпи есть еще два курортных поселка - Квариати и Гонио. Сюда можно доехать на том же автобусе или маршрутках, которые идут до Сарпи. Эти курортные поселки похожи, но во второй приезжают чаще, чтобы еще и посмотреть Гонио-Апсарскую крепость, но спуск в Квариати более пологий и течение не такое интенсивное. Еще туристов привлекает тот факт, что в Квариати располагается единственный в Грузии дайвинг-центр.

Чакви и Цихисдзири - маленькие курортные села с чистыми пляжами, но если в первое едут за уединением и чтобы посетить заброшенный дом китайского чайного мастера Лау-Джань-Джау, управлявшего местными чайными плантациями в 20 веке, то в Цихисдзири едут, чтобы посмотреть руины византийской крепости “Петра”.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кобулети - полноценный большой город с длинной полосой пляжей (как бесплатных, так и частных и даже диких) протяженностью почти 10 км находится в 25 км от Батуми, но пляжи здесь чище, а галька мельче. Рядом есть красивый кобулетский заповедник.

Уреки - единственное место на побережье с песчаным пляжем, еще более интересно то, что этот песок черный и магнитный. Этот курорт находится в примерно 50 км от Батуми, но проживать здесь дороже из-за уникального для Аджарии пляжа, многие здесь лечатся в санатории. Черные, или скорее темно-серые пески достались также Шекветили и Григолети, расположенным рядом, но пляжи здесь не везде ухоженные, в последнем есть проблемы с инфраструктурой.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где лучше отдыхать в Грузии на море с детьми?

Около статуи Али и Нино в Батуми есть зона, которую называют детским пляжем из-за пологого спуска в море и отсутствия волн. Однако, с маленькими детьми лучше отдыхать не в Батуми, а в небольших приморских курортах поблизости. Все-таки Батуми второй по населению город страны и в окрестностях воздух будет чище, а пляжи малолюднее. К тому же размещение большой семьей в небольших курортных поселках в большинстве случаев обойдется дешевле.