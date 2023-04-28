На море летом. Где отдохнуть с ребенком в России?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лето приближается, это значит, что времени на планирование отдыха остается все меньше. Где в России можно найти теплое море, куда поехать отдыхать с ребенком, какой курорт выбрать для отдыха в мае и в сентябре? Разбираемся вместе.

Согласно опросам и данным турагенств, решая, куда поехать отдыхать в России в 2023 году, граждане чаще всего выбирают приморские города. В топе популярности Сочи, Анапа и Геленджик, Калининград и Санкт-Петербург, курорты Дагестана. В распоряжении массового российского туриста четыре моря: Черное, Азовское, Каспийское и Балтийское.

Азовское море – детский курорт

Мелкое южное море, полностью находящееся на территории России, - самое теплое в стране, оно больше всего подходит для отдыха с детьми. Море мелкое, обычно около 50-70 см, у берегов сложно найти места глубже 1,5 метров, вход в море пологий, песчаный, долгий.

Что нужно знать

Особенностью Азовского моря, помимо его небольшой глубины, является и то, что на этом море не бывает штормов, но часто дуют ветры. Ветер в июле-августе спасает отдыхающих от сильного зноя.

Из-за небольшой глубины Азовское море идеально подходит для детского отдыха. Для отдыха с детьми лучше выбрать летние месяцы. На пике сезона вода в Азовском море у берега достигает 32 градусов, в такой ребенок не замерзнет даже проведя в водоеме долгое время.

Когда ехать

На мелководье купаться можно уже в конце мая, вода прогревается до 20 градусов, что считается комфортной температурой. Раньше всего море прогревается в Темрюкском районе, например в станице Голубицкая, Кучугурах и Пересыпи.

При этом, быстро прогреваясь, Азовское море также быстро остывает - оно не подойдет для пляжного отдыха в бархатный сезон, уже в начале сентября вода становится прохладной.

Куда поехать с детьми

Для отдыха с маленькими детьми лучшим местом станет восточная часть побережья Азова, она богата лиманами, в которых глубина воды совсем небольшая, такие "лягушатники" безопасны для детей, а вода в них даже теплее, чем в море.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лучшие курорты на Азовском море для семейного отдыха:

Ейск,

Керчь,

Таганрог,

Азов,

Бердянск.

Оборудованные пляжи можно найти в перечисленных локациях, а также в станицах Голубицкая и Должанская, в поселке Кучугуры. В Таганроге отдыхать лучше в июле, на пляжах Елисеевский и Солнечный.

Развлечения для детей, в том числе аттракционы и аквапарки, можно найти в Ейске, Голубицкой, Кучугурах. В Ейске есть аквапарк "Немо" и океанариум "Акулий риф", на пляжах установлены детские горки и батуты, есть площадки для игр.

В станице Голубицкая работает знаменитый аквапарк "Морской риф", а также дельфинарий "Немо", зоопарк "Лукоморье", этнопарк "Атамань".

В Кучугурах с детьми можно сходить в парк развлечений "Емеля" и в планетарий "Водолей", также есть различные аттракционы и детские площадки. На других курортах Азовского моря развлекательных комплексов для детей меньше.

Туристов, выбирающих отдых в частном секторе и не жаждущих организованных развлечений, привлекает также поселок Семибалки в Ростовской области. Тихое и чистое море достигает комфортной температуры в июне.

На Черное море с ребенком

Черное море в России можно найти в Краснодарском крае и Крыму. Это самое популярное море для летнего отдыха.

Что нужно знать

Побережье протяженно и разнообразно, есть как песчаные пляжи, так и галечные, во многих локациях море соседствует с горными пейзажами. Климат субтропический. В некоторых местах можно столкнуться с холодным течением. Случаются штормы, после которых вода в море на несколько дней становится холодной.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда ехать

Лучше всего отдыхать на Черном море с конца июня до конца сентября, с детьми - в августе. При этом купаться в Адлере можно как в конце мая, так и в октябре - температура воды в это время составляет 20 градусов. В разгар сезона, в июле, температура воды достигает 28 градусов.

Лучшие места для отдыха на Черном море

Самые популярные черноморские курорты:

Сочи,

Анапа,

Геленджик,

Туапсе,

Новороссийск,

Ялта.

Во всех черноморских городах можно найти обустроенные пляжи, а также батуты, детские горки, парки аттракционов. Однако в сезон такие пляжи могут быть переполнены.

В Сочи пляжи галечные, лучшими считаются "Ривьера", платный пляж "Роза Хутор", в Адлере - пляж "Чайка".

В Анапе встречаются холодные течения, а также в июле-августе может быть много водорослей. Отдыхать с детьми лучше в соседних Витязево и Джемете, где пляжи песчаные, а вход в море пологий.

В районе Новороссийска вода прогревается чуть дольше, чем на других черноморских курортах, остывает к середине сентября.

В Геленджике лучше отдать предпочтение пляжам "Голубая бухта", "Сады морей", поселкам Джанхот, Дивноморское, Кабардинка.

В Крым с ребенком лучше ехать на песчаные пляжи в Феодосию или Евпаторию. Многие крымские курорты, например Ялта и Гурзуф, отличаются резким входом в море, а также галечными, некомфортными для детских ног пляжами.

Каспийское море в Дагестане

Российский сегмент Каспийского моря также подходит для семейного отдыха. Пляжи в Дагестане песчаные, чистые, широкие, вход в море долгий, пологий.

Что нужно знать

Пляжи Каспийского моря представляют собой широкие полосы песка, встречаются также в небольшом количестве ракушки и галька.

Плюс Каспийского моря - отсутствие медуз, которые могут встречаться отдыхающим летом как в Черном, там и в Азовском морях.

Когда ехать

Каспийское море теплое с конца июня и до конца сентября. В середине лета температура воды в Каспии составляет 26 градусов, в сентябре - около 23.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где отдохнуть с детьми

Благоустроенные пляжные зоны можно найти в Махачкале, Каспийске, Дербенте. Лучшими считаются пляжи от Махачкалы до Каспийска.

Для отдыха с детьми подойдет Избербаш, там море мелкое, а больших волн не бывает. Также в городе есть аквапарк, на пляже есть водные развлечения, такие как катание на банане, катера.

Аквапарки работают и в других городах - Каспийске, Дербенте, Махачкале.

В Махачкале можно отправиться на Центральный пляж, на пляжи "Оазис", "Джами", "Березка". Они оборудованы всем необходимым и хороши для отдыха с детьми.

В Каспийске самыми удобными пляжами считаются Центральный, "Лагуна", "Энергетик". В этих местах песок перемешан с мелкими ракушками, пляжи благоустроенные, в аренду можно взять зонты и шезлонги.

Поселки Зеленоморское и Манаскент не могут похвастать туристической инфраструктурой, но отличаются чистой водой и уединенностью.

Пляжи Балтийского моря

Также можно летом купаться в Балтийском море. На территории России курорты есть в Ленинградской области и в Калининградской области.

Что нужно знать

Пляжи песчаные, заход в воду плавный, во многих местах мелко, взрослому человеку по колено. Вода прогревается летом до 20-22 градусов, в жаркие периоды, что бывает редко, - до 25 градусов. Особенностью отдыха на побережье Балтийского моря можно назвать нестабильную погоду. Это направление не стоит выбирать тем, кто нацелен исключительно на пляжный отдых.

Балтийские курорты идеальны для тех, кто плохо переносит жару, а отдых на море предпочитает разнообразить экскурсионными поездками - и в Калининграде, и в Петербурге и его окрестностях множество интересных локаций.

Когда ехать

Самая теплая вода в Балтийском море обычно в июле. Кстати, у берега вода может оказаться теплее прогнозов, так как Финский залив, как и Азовское море, очень мелкий.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пляжный отдых в Калининградской области

Оборудованных пляжей мало, как и морских развлечений. Для отдыха с детьми подойдет пляж на Куршской косе в районе поселка Лесной, вода в этом месте обычно чуть теплее, чем на остальных пляжах. В Зеленоградске лучше выбирать Западный и Восточный пляжи, желающие могут покататься на "банане", неподалеку есть колесо обозрения. Для семейного отдыха хорошим выбором станут пляжи в Янтарном, они широкие и оборудованные, кроме того пляж у шахты "Анна" имеет лагуну, в которой вода прогревается лучше. Но одних детей лучше не оставлять - глубина нарастает резко.

Пляжи Ленинградской области

Финский залив хорош для отдыха с детьми в связи с тем, что глубина в нем очень небольшая.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Традиционно курортным направлением считается северная сторона залива. Там расположены популярные пляж Ласковый, где можно найти кабинки для переодевания, туалеты, кафе и детские площадки, а также пляж в Зеленогорске, широкий и оборудованный, хотя шезлонгов и зонтов здесь нет.

На Финском заливе расположено множество санаториев и баз отдыха, белые песчаные пляжи соседствуют с дюнами, поросшими соснами, и густыми лесами.