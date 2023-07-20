Куда поехать из Батуми на один день

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Аджарии внимание путешественников сконцентрировано на Батуми - втором по численности населения городе Грузии. Как добраться из столицы Аджарии до виноделен, водопадов, альпийских сел, древних крепостей, пляжей с черным магнитным песком – расскажем в этом материале.

Батуми можно использовать в качестве отправной точки для изучения национальных парков, хребтов Малого Кавказа и более отдаленных участков черноморского побережья. В Аджарии и соседней Гурии есть десятки мест, куда можно съездить из Батуми, не затрачивая слишком много времени на дорогу.

Несколько вариантов организовать однодневную поездку из Батуми:

общественный транспорт (маршрутка, автобус или поезд) - самый бюджетный вариант;

аренда автомобиля - этот вариант подойдет только опытным водителям (например, Local Rent);

частный трансфер - водители здесь не выступают в роли гидов, но во время пути обычно все равно рады поделиться информацией об осматриваемых местах, как и аренда автомобиля - это самые гибкие варианты (например GoTrip - такси для туристов);

организованная экскурсия c гидом и трансфером - самый эффективный, простой, но и самый дорогой вариант (например, Viator или Get Your Guide).

Десять лучших вариантов однодневных поездок из Батуми

Мцване-Концхи

Расстояние от Батуми : 12 км

: 12 км Время в пути: 30 минут в одну сторону

Поселок Мцване Концхи или "Зеленый мыс" расположен на черноморском побережье к северу от центра Батуми. Именно сюда едут, чтобы прогуляться по Батумскому ботаническому саду - крупнейшему в регионе. Сюда можно поехать как на 2-3 часа, так и на целый день. В Ботаническом саду есть удобные пешеходные тропы и смотровые площадки, откуда открывается прекрасный вид на море. После посещения ботанического сада можно отправиться на обед в ресторан Bungalow Green Cape, расположенный у пляжа Мцване Концхи.

Этот небольшой участок берега с черно-серой галькой - не лучший пляж именно для купания в этом районе, но из мест около Батуми - это одно из самых приятных мест для плавания. Здесь также есть фотогеничная пристань. Чуть ближе к городу находится пляж Махинджаури, тоже хороший вариант для купания.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Прежде чем отправиться обратно в центр Батуми, можно заехать на рыбный рынок Батуми, который находится в 10 минутах езды от пляжа. Там большой ассортимент свежей рыбы (от форели, дорадо и сибаса до барабульки и мидий), причем только что купленную продукцию можно попросить приготовить в соседних ресторанчиках (например в Fishlandia). Причем купить рыбу на рынке будет намного дешевле, чем готовить из того, что уже имеется в ресторане, поэтому так поступает большинство посетителей. У продавцов стоит уточнить, входит ли чистка рыбы в стоимость.

Как добраться до Мцване Концхи из Батуми на общественном транспорте?

Из центра Батуми в Мцване Концхи ходит маршрутка 31 до нижнего входа в Ботанический сад, можно также добраться на автобусах №10 и №10а. До проспекта Тамар Тепе идет очень много маршруток и автобусов, но оттуда неудобно добираться, так что лучше поехать сразу до входа в сад. Но стоит помнить, что в городских автобусах нужно платить заранее купленным проездным или банковской картой, которая работает в Грузии, для оплаты наличными подойдет маршрутка или такси.

Крепость Гонио, Квариати и Сарпи

Расстояние от Батуми : 19 км

: 19 км Время в пути: полчаса в одну сторону

Если хочется поплавать в чистом море в немного более уединенной обстановке, к югу от Батуми есть несколько прекрасных пляжей, расположенных к турецкой границе. Поселок Квариати - не очень уединенный, но все же тихий по сравнению с пляжем Батуми. После Квариати из моря поднимаются крутые заросшие скалы, обозначающие конец береговой линии. Но за пляжем также есть несколько водопадов и статуя Андрея Первозванного. Поесть на пляже Квариати можно в кафе Rakushkebi Fridastan с рыбными блюдами. От Квариати до Сарпи со знаменитым волнообразным зданием пограничного пункта всего несколько километров. В Сарпи также есть небольшой музей, посвященный культуре и быту народа лазов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На обратном пути в Батуми стоит зайти в Гонио-Апсаросскую крепость, которая открыта ежедневно до 18:00. Этот музей под открытым небом, расположенный в 15 км от Батуми, содержит руины укрепленного римского города, построенного во 2 веке н. э. Крепость лежит на холме, куда можно добраться простой тропой, также оттуда открывается красивый вид на Черное море.

Как добраться до Гонио/Квариати/Сарпи из Батуми общественным транспортом?

Поездку можно совершить на городском автобусе № 16, который курсирует вверх и вниз по побережью, а также на маршрутках 33 (идет только до крепости) и 88.

Аджарский винный маршрут

Расстояние от Батуми : 19 км

: 19 км Время в пути: 40-75 минут (в одну сторону)

Несмотря на то, что главным винодельческим регионом Грузии - это Кахетия, в Аджарии тоже очень много виноградников, так что это многообещающее направление винного туризма.Большинство виноделен расположены в высокогорной Аджарии вокруг муниципалитета Кеда. Но есть несколько известных виноделен, которые находятся недалеко от Батуми, в том числе Mirveti’s (небольшая семейная винодельня в 35 минут от Батуми), Chateau Iveri (около 1 часа по горной дороге от Батуми) и Adjarian Wine House (популярная винодельня с рестораном).

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до виноделен из Батуми?

Общественным транспортом добраться не получится, чтобы доехать до Adjarian Wine House из Батуми придется заказать такси (например Яндекс или Bolt) или туристический трансфер.

Парк Мтирала

Расстояние от Батуми : 29 км

: 29 км Время в пути: час в одну сторону

Мтирала, вероятно, самый известный национальный парк недалеко от Батуми. Парк Мтирала, расположенный к северо-востоку от города, известен древними колхидскими лесами. Вся территория парка изобилует разнообразной флорой и фауной. Два года назад Мтирала вошел в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Администрация парка находится в деревне Чаквистави. Здесь можно взять карту или путеводитель и получить информацию о погодных условиях. В парке можно выбрать одну из двух пешеходных троп. Первая - легкая петля в 7 км, которая приведет вас к ущелью реки, где можно прокатиться по канатной дороге, прежде чем продолжить путь к водопаду Цаблнари. Более длинная тропа Цивцкаро занимает 2 дня и подходит только для опытных туристов. В парке есть несколько площадок для пикника, так что стоит взять с собой обед.

Как добраться до парка Мтирала из Батуми?

Удобного общественного транспорта между Батуми и парком нет. На маршрутке 340, который ходит всего несколько в день, можно доехать до соседней деревни Хала, но оттуда до туристического центра нужно идти или ехать на такси еще 7 км.

Парк Мачахела

Расстояние от Батуми: 27 км

27 км Время в пути: 40-60 минут в одну сторону

В парк Мачахела, расположенный к югу от Батуми вдоль турецкой границы, приезжает меньше туристов, чем в парк Мтирала. Это еще один колхидский лес с ручьями, смотровыми площадками и водопадами.На территории парка есть несколько деревень, в одной из них есть краеведческий музей и оружейная мастерская. В парке также есть арочный мост царицы Тамары 12 века и несколько других интересных достопримечательностей. В информационном центре можно найти карты и необходимую информацию. Если ехать с туристической группой, организуется обед с аджарскими блюдами.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до Мачахелы из Батуми?

Добраться в парк общественным транспортом не выйдет: сюда нужно либо арендовать автомобиль или трансфер, либо ехать с туром.

Кобулети, крепость Петра и пляж Цихисдзири

Расстояние от Батуми : 30 км

: 30 км Время в пути: 40 минут в одну сторону

Если ехать уже на север вдоль побережья, можно обнаружить еще более чистые пляжи и еще одни древние руины. Византийская крепость Петра 6-го века не так хорошо сохранилась, как Гонио, но, тем не менее, ее стоит посетить, так как с вершины холма открываются потрясающие виды на море. Прямо перед крепостью расположен пляж Цихисдзири. Несколько лет назад там открылся деревянный пляж Шукура с баром и рестораном.

Приморский город-курорт Кобулети располагает галечными пляжами с чистой водой. На главной улице есть десятки кафе и баров, а на набережной - несколько заброшенных отелей. Можно зайти в краеведческий музей с артефактами, обнаруженными в Петре. Конечная остановка в этом маршруте - природный заповедник Кобулети с болотными угодьями Испани и реликтовыми лесами, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Самый простой способ добраться до парка - сесть на автобус № 1, идущий на север от центра Кобулети.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться в Кобулети из Батуми?

Скоростной поезд в сторону Тбилиси отправляется из Батуми в 8:30 утра с остановкой в Кобулети, однако билеты намного дороже, чем на маршрутку. С автовокзала Батуми до Кобулети идет много маршруток. Маршрутки до Уреки и Поти также могут останавливаться в Кобулети, стоит уточнить перед посадкой. Но если по пути заезжать в Петру и Цихисдзири, то удобнее заказать трансфер или арендовать машину.

Водопады Мирвети и Махунцети

Расстояние от Батуми : 30 км

: 30 км Время в пути 45-60 минут в одну сторону

Эти водопады расположены в предгорьях Верхней Аджарии, недалеко от парка Мачахела. Это одно из наиболее туристических мест в списке, так что летом людей там много. Махунцети - это высокий водопад, расположенный в стороне от главной дороги, к которому ведет короткая тропа. На противоположной стороне дороги есть красивый каменный мост. В этом районе много кафе и закусочных. Водопад Мирвети меньше и более уединенный, неподалеку находится еще один арочный мост.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до водопадов из Батуми?

Чтобы добраться до водопада Махунцети из Батуми, можно сесть на маршрутку 77 до села Кеда на старом автовокзале Батуми и выйти на остановке Зеда Махунцети. Мирвети находится в 17 км от Махунцети, поэтому пешком добираться слишком далеко. Удобнее всего добираться с туристическим трансфером или туром.

Уреки и Шекветили

Расстояние от Батуми: 47 км

Время в пути: 60 минут в одну сторону

Шекветили и Уреки - это одни из самых популярных мест для купания на черноморском побережье Грузии. На этом участке побережья именно песчаные, а не галечные пляжи. Говорят, что этот черный магнитный песок обладает целебными свойствами. Другие достопримечательности около Шекветили - парк миниатюр и дендрологический парк. Пляж Уреки чуть менее популярен, там много кафе и ресторанов на выбор, но цены здесь, как правило, довольно высокие, особенно летом.

Как добраться до Шекветили и Уреки из Батуми?

Чтобы добраться до Шекветили, нужно сесть на маршрутку до Поти и выйти пораньше. Пляж Уреки находится еще в 20 минутах езды по побережью (от Батуми на 55 маршрутке, через Шекветили она также идет).

Колхидский национальный парк и Поти

Расстояние от Батуми : 75 км

: 75 км Время в пути: 1 час в одну сторону

Расположенный к северу от Батуми Колхидский национальный парк, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является одним из самых уникальных ландшафтов в Грузии. Это основная среда обитания водоплавающих птиц (здесь гнездятся более 200 местных и перелетных видов). Лучший способ исследовать парк - на лодке. Устраиваются лодочные туры по озеру Палиастоми и реке Пичори, или можно взять напрокат каяк, но необходимо предварительное бронирование. Через парк также проходит длинная дорожка, по которой можно пройти пешком или проехать на велосипеде. Также стоит прогуляться по портовому городу Поти и посмотреть местный маяк.

Как добраться до Поти из Батуми общественным транспортом?

Маршрутки отправляются с автовокзала Батуми в Поти, по крайней мере, каждый час, начиная с 8 утра. Чтобы добраться до главного входа в Колхидский национальный парк, который находится в 6 минутах езды от Поти, можно взять такси из центра.

Кеда и Мериси

Расстояние от Батуми : 50 км

: 50 км Время в пути: 2-2,5 часа в одну сторону

Горная Аджария - кладезь симпатичных альпийских деревушек и полная противоположность шумному черноморскому побережью. Село Кеда находится немного глубже в горах за водопадом Махунцети. Мериси - небольшое село к востоку от Кеды, там можно остановиться в гостевом эко-доме. Если рано выехать из Батуми, можно успеть также посетить Хуло, самый большой поселок городского типа Верхней Аджарии (примерно 2,5-3 часа по дороге в одну сторону), чтобы прокатиться по старой канатной дороге и посетить мечеть. В Верхнюю Аджарию ведет только одна асфальтированная дорога, и часть ее может быть закрыта зимой в случае сильного снегопада, поэтому туда стоит ехать поздней весной, летом или осенью.

Как добраться до Кеды и Мериси из Батуми?

Маршрутки в Хуло отправляются со старого автовокзала Батуми, по запросу водитель может высадить раньше в Кеде, но чтобы добраться до села Мериса, нужно будет брать такси.