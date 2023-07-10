Что нужно знать об отдыхе в Поти

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За пределами Грузии Поти известен как город-порт. Однако сюда вполне можно съездить погулять: Поти подходит для пеших прогулок, здесь есть красивые здания и уличное искусство, а также неплохие ресторанчики, отдельного упоминания заслуживает история этого грузинского города. Расскажем, где находится Поти, когда туда лучше ехать, как добраться, что посмотреть.

История Поти связана с Колхидским царством и мифом о Ясоне и аргонавтах, здесь находится старейший в Грузии маяк, первая железная дорога и один из главных морских портов. Кроме того, именно Поти находится ближе всего к Колхидскому национальному парку, одной из наиболее впечатляющих природоохранных территорий Грузии. Здесь можно прокатиться на лодке по озеру Палиастоми и исследовать "грузинскую Амазонку" реку Пичори.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где находится Поти?

Поти расположен на черноморском побережье Грузии в крае Самегрело-Верхняя Сванетия, примерно в 75 км к северу от Батуми. Город наиболее известен своим морским портом - вторым крупнейшим в Грузии после Батуми.

Этот регион был важным торговым и транзитным центром на протяжении всей своей долгой истории, начиная с VI века до н.э., когда здесь располагалась древнегреческая колония Фасис. Название "Поти" стало употребляться как минимум с VII века. Согласно мифу, Ясон и аргонавты причалили у реки Риони, где сейчас находится Поти и отправились в столицу Колхиды Кутаиси (Айя) за золотым руном.

В 1858 году Поти стал портовым городом, а в 1872 году Поти и Тбилиси соединила первая железная дорога на Кавказе. Большое значение для города имеет и близость к Колхидскому национальному парку - части колхидских тропических лесов и водно-болотных угодий, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Когда лучше ехать в Поти?

Поскольку это промышленный центр, а не курортный город, как например Кобулети, сезонность для Поти не слишком важна, хотя в теплое время года туристов там больше. Правда, летом в Поти много комаров, присутствие которых портит отдых туристам. Также летом случаются затопления и наводнения из-за сильных ливней. Зимой же в Поти в разгаре сезон ловли анчоусов, поэтому в некоторых частях города постоянно присутствуют соответствующие запахи. Так что лучше всего туда приезжать весной или ранней осенью, когда тепло, но не слишком жарко.

Как добраться до Поти?

С тбилисского автовокзала Дидубе раз в час, начиная с 8:00 можно уехать в Поти на маршрутке. Время в пути чуть более 5 часов. Также из Тбилиси в Поти каждый день ходит поезд, дорога занимает около 6 часов.

От автовокзала Батуми в Поти можно добраться на маршрутке, время в пути чуть больше часа. Поезда в Поти из Батуми не ходят.

С Центрального автовокзала Кутаиси маршрутки до Поти отправляются примерно каждый час с 8:00 до 18:00. Время в пути меньше двух часов. Со станции Риони, расположенной в 20 минутах от центра Кутаиси на такси или автобусе №3, можно добраться до Поти на поезде, следующем из Тбилиси. Поезд идет 2 часа.

Добраться из Поти в Батуми, Зугдиди, Кутаиси или Тбилиси можно на маршрутке с автовокзала Поти или на поезде с железнодорожного вокзала.

Что посмотреть в Поти?

Город небольшой, но довольно рассредоточенный: однако все самое интересное, кроме Колхидского национального парка и Мемориала Славы, находится в пешей доступности. По городу также можно передвигаться на автобусах, маршрутках и такси.

Вот несколько вариантов того, чем можно заняться в Поти:

Подняться на маяк

Яркий красно-белый маяк высотой 38 метров - самая узнаваемая достопримечательность Поти. Он был изготовлен в Лондоне в 1862 году и доставлен в Грузию по морю, заработал он лишь в 1864 году - на год позже строительства маяка в Батуми, но деревянный батумский маяк не сохранился, а маяк в Поти был лишь реконструирован. В настоящее время маяк находится на территории комплекса Государственной гидрографической службы. На двух нижних этажах расположен небольшой музей с архивными фотографиями, навигационными приборами и прочими экспонатами.

На вершину маяка с открытой смотровой площадкой ведет винтовая чугунная лестница в 152 ступени. Со смотровой видно устье реки Риони, а на набережной рядом часто можно увидеть дельфинов.

адрес: улица Деметре Тавдадебули, дом 93;

улица Деметре Тавдадебули, дом 93; часы работы : с 9:00 до 18:00 ежедневно;

: с 9:00 до 18:00 ежедневно; стоимость: бесплатно.

Прогуляться по центральному парку

Центр города Поти локализован вокруг собора и прилегающего к нему парка. Внутри парка есть пешеходные дорожки и места для пикников, руины старой османской крепости, Потийская башня и мозаика советских времен.

Расположенная на западной стороне парка Потийская башня - старейшее сохранившееся сооружение в Поти. Это все, что осталось от османской крепости XVI века. Именно эта башня изображена на гербе Поти вместе с золотым руном и якорями. Во время пребывания на посту мэра Поти Нико Николадзе установил на фасаде башни механические часы, изготовленные в Париже в 1870 году. Сейчас на втором этаже музей, посвященный Николадзе, а на первом - кафе.

Недалеко от порта - памятник французскому писателю Александра Дюма, который присутствовал на открытии Потийского порта и написал об этом в своей книге "Путешествие на Кавказ".

Посетить кафедральный собор

Потийский собор - единственный собор в Грузии, построенный в неовизантийском стиле. Он был создан в 1906-1907 годах по образцу собора Святой Софии в Стамбуле. В советское время собор использовался в качестве театра. Храм открыт каждый день с 8:00.

Посетить музей колхидской культуры

Музей колхидской культуры открылся в 1933 году. На нижнем этаже музея несколько залов с экспонатами, обнаруженными во время археологических раскопок в этом регионе, в том числе глиняные вазы, оружие и украшения. Вторая часть выставки посвящена современной истории Поти с антиквариатом и архивными фотографиями, на которых запечатлено строительство маяка и собора.

адрес : улица 26 Мая, дом 9;

: улица 26 Мая, дом 9; часы работы: с 10:00 до 17:00 со вторника по воскресенье.

Изучить местную архитектуру

В Поти около 70 зданий со статусом культурного наследия, многие из которых были построены в конце XIX-XX веках, когда мэром города был Нико Николадзе. Самые красивые дома выстроились по сторонам проспекта Давида Агмашенебели, ведущего от канала к порту. Еще два таких дома расположены на проспекте 9 Апреля.

Прогуляться по пляжу

Береговая линия у маяка довольно скалистая, но южнее есть несколько крупных пляжей с темным "магнитным" песком. На пляжах есть бары, кафе, вышка спасателей и прочая инфраструктура. К сожалению, пляжи в этом районе не слишком чистые, поэтому купаться лучше в поселке Малтаква (4 км от Поти), в Григолети, Уреки и Шекветили.

Прокатиться на лодке в Колхети

Национальный парк Колхети - один из самых интересных в Грузии. Его посещение включает в себя прогулку на лодке по озеру Палиастоми к реке Пичори. Прогулку на лодке в Колхидском национальном парке необходимо бронировать заранее по телефону. Если дует очень сильный ветер или льет дождь, то прогулка отменяются.

Посмотреть закат на Золотом озере

Окрос Тба или "Золотое озеро" - длинное узкое озеро, раскинувшееся между озером Палиастоми и побережьем. На берегу озера есть заброшенный отель с бассейном.

Посетить Мемориал Славы

Мемориал павшим солдатам Второй мировой войны находится в поселке Малтаква на автомагистрали E70. Его можно увидеть по пути к парку Колхети. За памятником разбит небольшой зеленый парк.