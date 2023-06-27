Что смотреть в Тбилиси летом и как спасаться от жары

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пик туризма в Грузии приходится на лето. Тбилиси продолжает вызывать у российских туристов огромный интерес, хотя цены на прямые рейсы между РФ и Грузией не снижаются, так что многие путешественники выбирают лететь с пересадкой. Насколько жарко в Тбилиси летом, что взять с собой в Тбилиси летом - расскажем в этом материале.

В летние месяцы местные жители любят выбираться в горы или на побережье, чтобы отдохнуть от городской жары, но летом огромное число туристов приезжает не только в Батуми и высокогорные грузинские села, но и в Тбилиси. Если вы хорошо переносите температуру воздуха в +30°C и выше, проблем у вас не будет. Но даже если жару вы не очень любите, а перенести отпуск на осень не получилось, это не повод расстраиваться. Есть способы как спастись от жары и сделать летний отдых в Тбилиси еще приятнее.

Насколько жарко в Тбилиси летом?

Тбилиси расположен в долине, окруженной холмами, из-за этого температура воздуха здесь поднимается довольно быстро. Причем, кажется, что в городе всегда на несколько градусов теплее, чем есть на самом деле, особенно если нет ветра. Самые жаркие месяцы в Тбилиси - это июль и август.

Мария Новоселова/

Каждый год ситуация разная, но в целом начало июня здесь можно назвать продолжением весны: может быть просто прохладно, а может даже ветрено и дождливо. Но в 2023 году теплая погода установилась сразу. К середине июня обычно становится все теплее, достигая +30°C днем и +20°C ночью. Июнь обычно более влажный, чем июль и август, и еще можно успеть застать цветение весенних цветов.

В июле в Тбилиси по-настоящему жарко. В среднем температура составляет +31°C, но бывает и выше. Многие местные семьи предпочитают проводить самую жаркую часть лета на побережье или в более высокогорных селах. Июль - это один из самых засушливых месяцев в году, а количество солнечных часов наоборот максимальное за год.

В августе в Тбилиси также жарко, в среднем днем +31°C, до +23 °C ночью. Количество осадком также минимальное.

Сентябрь в Тбилиси такой теплый, что его считают чуть ли не четвертым месяцем лета. Средняя температура воздуха в сентябре в Тбилиси составляет 26°C, но может достигать и 30°C. В то, что подкрадывается осень верится только по вечерам, когда бывает около 15°C. Но к концу сентября в горных частях Грузии уже начинает появляться очень красивая разноцветная осенняя листва, из-за чего поздний сентябрь становится одним из лучших периодов для посещения Грузии.

Совет №1 Вставайте раньше

Конечно этот способ подойдет скорее жаворонкам, но неделю или две ради долгожданной прохлады потерпеть ранний подъем можно. К тому же, если вы планируете поездки из Тбилиси с экскурсиями или самостоятельно, раннего выезда все равно не избежать. Хотя, если не учитывать туризм, в Тбилиси с приходом лета график не особенно меняется, если сравнивать со странами Азии, где до прихода полуденной летней жары стараются успеть все. В Тбилиси скорее предпочитают планировать все на вечер. Это означает, что у вас будет много часов до того, как наступит пик жары, а город заполнят жители и гости столицы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Всегда прекрасно отправиться на прогулку, пока большая часть города еще спит, чтобы насладиться тихими улицами. Можно легко провести несколько часов в таких районах Тбилиси, как Сололаки и Чугурети, любуясь эклектичной архитектурой. А если солнце уже начало припекать, можно нырнуть в один из тенистых дворов, заросших виноградной лозой, чтобы спланировать дальнейшие передвижения.

Совет №2 Заберитесь повыше

Если избегать открытых для солнца участков, то на одном из многочисленных холмов, окружающих Тбилиси, будет на несколько градусов прохладнее. Самый очевидный выбор - это Мтацминда, самая высокая вершина центрального Тбилиси. Это также отличное место, чтобы полюбоваться закатом. Еще можно подняться до крепостного комплекса Нарикала по лестнице Бетлеми, дойти до этнографического музея под открытым небом и найти все тенистые уголки в Национальном ботаническом саду, особенно там, где водопады.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Совет №3 Сходите к городскому озеру

В Тбилиси есть три крупных озера: Черепашье озеро, озеро Лиси и Тбилисское водохранилище, которое называют морем. Там вы найдете импровизированные пляжи, бары и места, где можно заняться водными видами спорта. Озеро Лиси - наиболее живописное, там можно взять напрокат велосипед, но купаться там, как и в Черепашьем озере не рекомендуют. На Тбилисском водохранилище есть специальная огороженная пляжная зона и спасатели. Менее чем за 1,5 часа из Тбилиси на машине можно добраться до озера Базалети и Сионского водохранилища, где разрешено купаться.

Совет №4 Мороженое, охлажденные фрукты и напитки

В Тбилиси очень любят мороженое, его можно много где купить, например, в Cone Culture можно идти за оригинальными вкусовыми сочетаниями. Классические шарики и вкусный фраппе есть в Luca Polare. А в баре на улице Костава есть мороженое с алкоголем - только для взрослых. Одна из лучших особенностей лета в Грузии - это изобилие свежих ягод и фруктов: клубника, малина, шелковица, груши, айва, персики, абрикосы и так далее. Вы встретите не только охлажденные, но даже замороженные арбузы. Еще один прекрасный способ остыть - это кувшин домашнего грузинского лимонада, приготовленный из минеральной воды со свежими фруктами, мятой и льдом.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Совет №5 Заберитесь еще выше

Горы вокруг Тбилиси - еще один прекрасный вариант, чтобы охладиться. До Коджори с крепостью Азеула можно добраться на городском автобусе. В часе езды от Тбилиси на машине находится Дидгорский монумент. Прохладно летом и в Джавахетском нагорье. Стоит посетить каньоны вокруг реки Цалки и пешеходные маршруты в Триалетском национальном парке. В 3-4 часах езды от Тбилиси находятся горные районы Казбеги и Рача.

Совет №6 Спрячьтесь в тенистом лесу

Недалеко от Тбилиси есть много лиственных лесов, где можно передохнуть от жары под густым пологом деревьев. Например, на северо-востоке в Тбилисском национальном парке есть несколько пешеходных маршрутов, в том числе к Марткопскому монастырю. На западе в национальном парке Алгети есть удобные пешеходные дорожки и веревочный парк.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Совет №7 Спуститесь под землю

Спуститься под землю в самое жаркое время дня звучит как неплохая идея, хотя в Тбилиси нет особых проблем с кондиционерами. Например, можно совершить двухчасовую прогулку по Тбилисскому винному музею, изучая историю виноделия Грузии, которая насчитывает тысячи лет. Некоторые тбилисские бары, такие как Ghvino Underground и Spirit, или рестораны Pictograma и Klike’s Khinkali, расположены в подвалах старых кирпичных домов.

Совет №8 Сходите в бассейн

В Тбилиси и его окрестностях есть десятки бассейнов. Некоторые из них предлагают в том числе захватывающий вид на старый город, например спа Anne Semonin в отеле Radisson Blu Iveria. На шезлонге можно полежать в Forma Summer в районе Чугурети, там также есть бар, ресторан и диджей. К северу от Тбилиси в Мцхете и Сагурамо также есть хорошие открытые бассейны.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Совет №9 Попробуйте рафтинг

Две реки Арагви - Мтиулети и Гудамакари - берут начало в горах Грузии и встречаются возле Пасанаури, села на Военно-Грузинской дороге. Там есть смотровая площадка, где видно слияние белой и черной рек, где темные и светлые воды встречаются, но не смешиваются. Но есть еще две реки этого бассейна - Пшавская Арагви и Хевсурская Арагви. И как раз Пшавская Арагви - это одно из мест, где можно попробовать себя в рафтинге.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что взять с собой в Тбилиси летом?

Кроме обычных летних вещей в Тбилиси стоит взять длинную свободную одежду, которая защитит кожу от солнца. Она также пригодится при посещении церквей и монастырей, как и платок на голову.

Обязательно возьмите с собой солнцезащитный крем, средства от насекомых и солнцезащитные очки.

Для посещения горных регионов понадобится что-то теплое, так как в горах температура воздуха меньше на 10-15°.

Лето - пик сезона как в Тбилиси, так и в остальных частях Грузии, поэтому рекомендуется бронировать все заранее, включая проживание и какой возможно транспорт. Летом приходится заранее бронировать даже места в наиболее популярных ресторанах. В летние месяцы также лучше избегать использования общественного транспорта в часы пик, который в Тбилиси приходится на 10:00 и 19:00.