© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грузии на днях стартовал летний сезон, и по этому случаю в Батуми прошли празднества в честь прихода лета, но впереди жителей и гостей страны ждет еще много интересного. Этот список объединяет главные фестивали и торжества, запланированные в Грузии в июне, июле и августе 2023 года, а также другие летние события.

В Грузии каждый год проходит много интересных мероприятий, от крупных музыкальных и фольклорных до небольших гастрономических и винных фестивалей, а также народных гуляний, посвященных религиозным праздникам.

Фестивали Грузии в июне

С 8 по 10 июня в Тбилиси будет проходить фестиваль сторителлинга ZEG, в программу которого войдут интерактивные мастер-классы, семинары, показы и перформансы.

9 июня в тбилисском парке Мтацминда пройдет фестиваль электронной музыки eZo, где выступят диджеи и исполнители из разных стран.

С 16 по 18 июня в Тбилиси можно будет послушать джаз на фестивале Mid-Summer Night, который пройдет в саду Арто.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

17 июня в тбилисском парке Мтацминда пройдет фестиваль вина и еды SuperNatural.

17 июня в Болниси, расположенном в 1,5 часах езды от Тбилиси, пройдет другой винный фестиваль в немецком квартале - Bolnisi Wine Festival.

17-18 июня в Кутаиси пройдет фестиваль уличной еды. Гастрономический фестиваль "Гемо фест" порадует всех пришедших блюдами имеретинской кухни.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

23-25 июня состоится ежегодный музыкальный фестиваль Tbilisi Open Air, проведение которого возобновилось в прошлом году после коронавирусной пандемии. Самыми долгожданными хедлайнерами станут британец Tom Odell и берлинские электронщики Moderat, а всего выступят около 60 групп и исполнителей.

С 28 июня по 9 июля в Тбилиси будет проходить международный фестиваль балета, где выступят как звезды мирового балета, так и работающие за рубежом грузинские артисты. Билеты доступны в том числе на такие спектакли как "Жизель", "Дон-Кихот" и "Отелло".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фестивали Грузии в июле

С 20 по 30 июля в этнографическом музее под открытым небом в Тбилиси пройдет фестиваль “Арт-Гени”, объединив в себе выставку-продажу изделий народных мастеров, местных кулинаров и виноделов, а также выступления фольклорных артистов и коллективов. А до главного события связанные с фестивалем мероприятия пройдут

1 июля в Дманиси

в Дманиси 8 июля в Рустави.

23 июля в Тбилиси пройдет летний фестиваль, посвященной японской культуре, с косплеем, дегустациями и ярмаркой.

28 июля будет отмечаться сванский религиозный праздник Квирикоба (Лагурка). Торжества проходят в церкви святых Кирика и Иулитты, расположенной в высокогорном селе Кала в Верхней Сванетии, и включают в себя молебны, соревнования среди мужчин по поднятию тяжелого колокола и валунов.

Фестивали Грузии в августе

В первые выходные августа в Аджарии будут праздновать Шуамтобу. Мероприятие как обычно пройдет в аджарском селе Бешуми, которое находится в двух часах езды от Ахалцихе или в четырех часах езды от Батуми. Здесь также будут спортивные состязания, выступления народных ансамблей и местные блюда с винами.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

19 августа в горном селе Бахмаро в Гурии пройдет турнир по конным скачкам, который всегда приурочен к праздникам Яблочному спасу и православным праздником Преображения Господня.

В августе (пока нет точных дат) пройдет традиционный праздник Тушетоба, который проводится в Тушети каждое лето. В программе фестиваля обязательно будут скачки и другие спортивные состязания, демонстрация работ тушетских мастеров, исполнение народных песен и кулинарные мастер классы.

С 24 по 27 августа в селе Церакви Марнеульского района снова пройдет международный фестиваль One Caucasus с участием грузинской, азербайджанской и армянской молодежи.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Даты Black Sea Jazz Festival - одного из крупнейших музыкальных фестивалей в Грузии, объединяющего местных и международных исполнителей самых разных жанров - который ежегодно проводится в Батуми, пока неизвестны, но скорее всего он состоится в августе.

Лето завершится фестивалем классической музыки Цинандали, который начнется 31 августа и будет идти до 10 сентября. С 2019 года каждый сентябрь в исторической усадьбе Цинандали в Кахетии проводится один из самых престижных музыкальных фестивалей Грузии. В течение 10 дней на открытых сценах и в залах выступают музыканты композиторы, дирижеры и музыковеды со всего мира.