Можно ли купаться в Черном море в Грузии?

Опубликовано: 18:55, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вода в Черном море оказалась чистой на всем черноморском побережье Аджарии. Специалисты проверили ее качество в семи точках на побережье, включая Батуми и Кобулети.

Специалисты проверили качество воды в Черном море на побережье Аджарии, рассказали в правительстве республики.

Образцы на анализ были взяты в семи места:

центральные пляжи Батуми и Кобулети,

территория у аквапарка,

Квариати,

Сарпи,

район Бобоквати,

Зеленый мыс.

Проверка показала, что показатели морской воды не просто в пределах нормы, но и стали лучше по сравнению с 2022 годом.

Воду проверили на возбудителей ряда серьезных заболеваний, в том числе сальмонеллеза.

Официальное открытие нового сезона состоялось в Аджарии 4 июня.