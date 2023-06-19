РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Можно ли купаться в Черном море в Грузии?

Гидроцикл
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Вода в Черном море оказалась чистой на всем черноморском побережье Аджарии. Специалисты проверили ее качество в семи точках на побережье, включая Батуми и Кобулети.

Специалисты проверили качество воды в Черном море на побережье Аджарии, рассказали в правительстве республики.

Образцы на анализ были взяты в семи места:

  • центральные пляжи Батуми и Кобулети,
  • территория у аквапарка,
  • Квариати,
  • Сарпи,
  • район Бобоквати,
  • Зеленый мыс.

Проверка показала, что показатели морской воды не просто в пределах нормы, но и стали лучше по сравнению с 2022 годом.

Воду проверили на возбудителей ряда серьезных заболеваний, в том числе сальмонеллеза.

Официальное открытие нового сезона состоялось в Аджарии 4 июня.

Что нужно знать об отдыхе в Кобулети

Что нужно знать об отдыхе в Кобулети

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1200 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version