Можно ли купаться в Черном море в Грузии?

Вода в Черном море оказалась чистой на всем черноморском побережье Аджарии. Специалисты проверили ее качество в семи точках на побережье, включая Батуми и Кобулети.
Специалисты проверили качество воды в Черном море на побережье Аджарии, рассказали в правительстве республики.
Образцы на анализ были взяты в семи места:
- центральные пляжи Батуми и Кобулети,
- территория у аквапарка,
- Квариати,
- Сарпи,
- район Бобоквати,
- Зеленый мыс.
Проверка показала, что показатели морской воды не просто в пределах нормы, но и стали лучше по сравнению с 2022 годом.
Воду проверили на возбудителей ряда серьезных заболеваний, в том числе сальмонеллеза.
Официальное открытие нового сезона состоялось в Аджарии 4 июня.