Что нужно знать об отдыхе в Кобулети

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться в Кобулети из России и крупных грузинских городов, когда лучше ехать в Кобулети, что там посмотреть и что попробовать, а также где купаться в Кобулети – расскажем в этом материале.

Альтернативой Батуми для летнего отдыха в Грузии может стать Кобулети - еще один аджарский курортный городок с длинными пляжами, чистым воздухом и множеством мест для изучения туристами неподалеку. В советское время Кобулети был знаменитым бальнеологическим курортом, город до сих пор пользуется большой популярностью у туристов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кобулети - небольшой курортный город на черноморском побережье, расположенный в чуть более 20 км к северу от Батуми - имеет успех среди туристов, которые едут в Грузию ради пляжного отдыха, но не хотят жить в шумном Батуми. Это место также популярно у семей с детьми.

Как добраться в Кобулети из России?

Из России в Кобулети прямым рейсом можно пока добраться только через Тбилиси, скоро поступят в продажу билеты на прямые рейсы Red Wings Москва-Кутаиси и Сочи-Тбилиси. По более доступной цене доступно много рейсов с пересадками. Для въезда в Грузию гражданам РФ не нужна виза на период до года, но нужен загранпаспорт.

Как добраться в Кобулети из Тбилиси, Батуми и Кутаиси?

Из Тбилиси до Кобулети можно добраться на скоростном поезде (несколько рейсов в день), кроме того, большинство маршруток, идущих в Батуми, проходят через Кобулети. Железнодорожный вокзал в Кобулети находится в пешей доступности от центра города (1 км). Маршрутки в Кобулети отправляются с тбилисского автовокзала Дидубе. А на обратном пути можно сесть на маршрутку, следующую из Батуми. Ехать правда где-то 5,5 часов.

Из Батуми в Кобулети можно добраться следующим способом: на автостанции возле Батуми Плаза можно сесть на любую маршрутку, идущую на север вдоль черноморского побережья и попросите водителя высадить вас в Кобулети. Ехать до Кобулети минут 40 - час, ходят они довольно часто. Можно также добраться на проходящем через Кобулети поезде.

Из Кутаиси в Кобулети можно доехать за примерно 2 часа на маршрутке, следующей в Батуми, с центрального автовокзала Кутаиси и выйти в Кобулети.

А по самому Кобулети можно перемещаться еще и на автобусах 1 и 2, которые ходят по двум главным улицам, параллельным побережью - по проспектам Агмашенебели и Руставели.

Когда лучше ехать в Кобулети?

Если в остальные времена года сюда приезжают намного меньше туристов, то летом Кобулети оживает. Если цель - лишь экскурсионный туризм, то есть смысл поехать не в сезон, людей будет намного меньше. Но в летние месяцы осмотр достопримечательностей можно совместить с купанием в море, солнечными ваннами и занятием водными видами спорта. Для этого в Кобулети нужно ехать с июня по сентябрь. Самое жаркое время в Кобулети - с июля по сентябрь, самое теплое моря в эти же месяцы. Осадков летом очень мало, как и сильных ветров.

в июне температура воды колеблется от +20°C до +23°C, средняя температура воздуха днем +26.2°C, ночью +17°C

в июле средняя температура днем +28°С, ночью +20°С, вода прогрета на +24°C…+26°C

в августе температура морской воды в Кобулети колеблется в рамках +26°C…+27°C, а средние показатели дневной и ночной температур - 29°С и 22°С

Что посмотреть в Кобулети?

Самая главная туристическая достопримечательность - Кобулетский заповедник, в который входят болотные угодья Испани и реликтовые леса. Он внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вход в заповедник бесплатный, территория доступна круглосуточно и без выходных. Сюда можно доехать на автобусе № 1, потом немного пройти пешком. Чтобы посетить заповедник с местным гидом, нужно обратиться в информационный центр, который работает по будням с 9:00 до 18:00.

Также в Кобулети можно посмотреть:

краеведческий музей

церковь вознесения и церковь Пресвятой девы Марии

местный дом культуры

сосновый городской парк с аттракционами

парк “Цицинатела” и парк миниатюр, которые понравятся детям

заповедник Кинтриши в 30 км от Кобулети

национальный парк Мтирала в 30 км от Кобулети

национальный парк Колхети в 40 км от Кобулети.

Где купаться в Кобулети?

Длина береговой линии Кобулети насчитывает около 10 км, но пляжи здесь только галечные (в северной части города - песчано-галечные), так что стоит взять с собой специальную пляжную обувь для комфортного входа в воду. На ближайшей к морю улице Агмашенебели находится много отелей и гостевых домов, но можно поселиться и подальше, за меньшую стоимость. Совсем рядом с пляжем - длинная набережная, которая тянется многие километры, прямо на нее также входят некоторые отели.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чтобы искупаться на пляже с черным магнитным песком, стоит съездить в Уреки, который находится в 20 км, либо в Шекветили (15 км от Кобулети), где также можно посетить дендрологический парк и парк миниатюр.

Кроме того, совсем неподалеку есть курортное село Цихисдзири с очень чистым пляжем и отреставрированной крепостью “Петра”, куда можно добраться на маршрутке, идущей в Батуми (около 12 км от Кобулети). Там находится модное пляжное кафе Shukura, привлекающее посетителей балийским стилем.

Рядом с Цихисдзири есть прибрежное село Чакви также с хорошим пляжем.

Что попробовать в Кобулети?

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

яхни - тушеная говядина с ореховым соусом с добавлением специй, лука и чеснока

мчади - кукурузные лепешки

хачапури по-аджарски в виде лодочки

ачма - слоеное хачапури, похожее на лазанью

синори - несладкая выпечка с творогом или кефиром

борано - аджарский сыр, растопленный в сливочном масле, иногда с добавлением кукурузной муки и яиц

малахто - протертая фасоль с орехами и специями

маджуни - рисовый десерт

шакарлама - печенье с орехами.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чтобы пополнить запас продовольствия, также стоит зайти на центральный рынок Кобулети, где в том числе продаются местные фермерские продукты.