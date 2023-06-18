Что нужно знать об отдыхе в Кобулети

Альтернативой Батуми для летнего отдыха в Грузии может стать Кобулети - еще один аджарский курортный городок с длинными пляжами, чистым воздухом и множеством мест для изучения туристами неподалеку. В советское время Кобулети был знаменитым бальнеологическим курортом, город до сих пор пользуется большой популярностью у туристов.
Кобулети - небольшой курортный город на черноморском побережье, расположенный в чуть более 20 км к северу от Батуми - имеет успех среди туристов, которые едут в Грузию ради пляжного отдыха, но не хотят жить в шумном Батуми. Это место также популярно у семей с детьми.
Как добраться в Кобулети из России?
Из России в Кобулети прямым рейсом можно пока добраться только через Тбилиси, скоро поступят в продажу билеты на прямые рейсы Red Wings Москва-Кутаиси и Сочи-Тбилиси. По более доступной цене доступно много рейсов с пересадками. Для въезда в Грузию гражданам РФ не нужна виза на период до года, но нужен загранпаспорт.
Как добраться в Кобулети из Тбилиси, Батуми и Кутаиси?
Из Тбилиси до Кобулети можно добраться на скоростном поезде (несколько рейсов в день), кроме того, большинство маршруток, идущих в Батуми, проходят через Кобулети. Железнодорожный вокзал в Кобулети находится в пешей доступности от центра города (1 км). Маршрутки в Кобулети отправляются с тбилисского автовокзала Дидубе. А на обратном пути можно сесть на маршрутку, следующую из Батуми. Ехать правда где-то 5,5 часов.
Из Батуми в Кобулети можно добраться следующим способом: на автостанции возле Батуми Плаза можно сесть на любую маршрутку, идущую на север вдоль черноморского побережья и попросите водителя высадить вас в Кобулети. Ехать до Кобулети минут 40 - час, ходят они довольно часто. Можно также добраться на проходящем через Кобулети поезде.
Из Кутаиси в Кобулети можно доехать за примерно 2 часа на маршрутке, следующей в Батуми, с центрального автовокзала Кутаиси и выйти в Кобулети.
А по самому Кобулети можно перемещаться еще и на автобусах 1 и 2, которые ходят по двум главным улицам, параллельным побережью - по проспектам Агмашенебели и Руставели.
Когда лучше ехать в Кобулети?
Если в остальные времена года сюда приезжают намного меньше туристов, то летом Кобулети оживает. Если цель - лишь экскурсионный туризм, то есть смысл поехать не в сезон, людей будет намного меньше. Но в летние месяцы осмотр достопримечательностей можно совместить с купанием в море, солнечными ваннами и занятием водными видами спорта. Для этого в Кобулети нужно ехать с июня по сентябрь. Самое жаркое время в Кобулети - с июля по сентябрь, самое теплое моря в эти же месяцы. Осадков летом очень мало, как и сильных ветров.
- в июне температура воды колеблется от +20°C до +23°C, средняя температура воздуха днем +26.2°C, ночью +17°C
- в июле средняя температура днем +28°С, ночью +20°С, вода прогрета на +24°C…+26°C
- в августе температура морской воды в Кобулети колеблется в рамках +26°C…+27°C, а средние показатели дневной и ночной температур - 29°С и 22°С
Что посмотреть в Кобулети?
Самая главная туристическая достопримечательность - Кобулетский заповедник, в который входят болотные угодья Испани и реликтовые леса. Он внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вход в заповедник бесплатный, территория доступна круглосуточно и без выходных. Сюда можно доехать на автобусе № 1, потом немного пройти пешком. Чтобы посетить заповедник с местным гидом, нужно обратиться в информационный центр, который работает по будням с 9:00 до 18:00.
Также в Кобулети можно посмотреть:
- краеведческий музей
- церковь вознесения и церковь Пресвятой девы Марии
- местный дом культуры
- сосновый городской парк с аттракционами
- парк “Цицинатела” и парк миниатюр, которые понравятся детям
- заповедник Кинтриши в 30 км от Кобулети
- национальный парк Мтирала в 30 км от Кобулети
- национальный парк Колхети в 40 км от Кобулети.
Где купаться в Кобулети?
Длина береговой линии Кобулети насчитывает около 10 км, но пляжи здесь только галечные (в северной части города - песчано-галечные), так что стоит взять с собой специальную пляжную обувь для комфортного входа в воду. На ближайшей к морю улице Агмашенебели находится много отелей и гостевых домов, но можно поселиться и подальше, за меньшую стоимость. Совсем рядом с пляжем - длинная набережная, которая тянется многие километры, прямо на нее также входят некоторые отели.
Чтобы искупаться на пляже с черным магнитным песком, стоит съездить в Уреки, который находится в 20 км, либо в Шекветили (15 км от Кобулети), где также можно посетить дендрологический парк и парк миниатюр.
Кроме того, совсем неподалеку есть курортное село Цихисдзири с очень чистым пляжем и отреставрированной крепостью “Петра”, куда можно добраться на маршрутке, идущей в Батуми (около 12 км от Кобулети). Там находится модное пляжное кафе Shukura, привлекающее посетителей балийским стилем.
Рядом с Цихисдзири есть прибрежное село Чакви также с хорошим пляжем.
Что попробовать в Кобулети?
- яхни - тушеная говядина с ореховым соусом с добавлением специй, лука и чеснока
- мчади - кукурузные лепешки
- хачапури по-аджарски в виде лодочки
- ачма - слоеное хачапури, похожее на лазанью
- синори - несладкая выпечка с творогом или кефиром
- борано - аджарский сыр, растопленный в сливочном масле, иногда с добавлением кукурузной муки и яиц
- малахто - протертая фасоль с орехами и специями
- маджуни - рисовый десерт
- шакарлама - печенье с орехами.
Чтобы пополнить запас продовольствия, также стоит зайти на центральный рынок Кобулети, где в том числе продаются местные фермерские продукты.