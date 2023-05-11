Отдых на горнолыжном курорте Бакуриани в 2025 году: как добраться, трассы, цены

Расскажем, где находится Бакуриани и как туда добраться, когда в Бакуриани сезон, когда работают подъемники, когда выпадает снег и где отслеживать погоду на курорте, а также где остановиться, как передвигаться по курорту, сколько стоит аренда лыжного снаряжения, какие есть лыжные зоны и сколько стоят абонементы.

Бакуриани - это один из четырех зимних курортов в Грузии, три других - Гудаури, Местиа и Годердзи. Бакуриани считается самым семейным горнолыжным курортом Грузии и наиболее подходящим для начинающих. В Бакуриани есть пять горнолыжных зон с 11 подъемниками и 26 трассами разной сложности. Кроме того, Бакуриани - это курорт с большим выбором развлечений для детей и взрослых, не связанных с катанием на лыжах.

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Где находится Бакуриани?

Бакуриани расположен на высоте 1700 метров на юге страны на северном склоне Триалетского хребта (горная система Малый Кавказ) недалеко от города Боржоми. Курорт относится к Боржомскому муниципалитету Самцхе-Джавахетского края. Бакуриани расположен в 185 километрах к юго-западу от Тбилиси. Ближайший к курорту крупный город Боржоми находится в 30 км от Бакуриани.

Когда в Бакуриани сезон?

Несмотря на то, что в Бакуриани есть горнолыжный курорт, это круглогодичное направление. Летом туристы сюда приезжают ради отдыха на природе и минеральных вод. Самые загруженные месяцы здесь - это июль-август и декабрь-январь. Поэтому, чтобы избежать толп, лучше ехать кататься на лыжах не в эти месяцы, а с конца января по март.

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Лыжный сезон 2024/2025 в Бакуриани стартовал первым, продлится он приблизительно до 30 марта. Во время школьных каникул тоже в Бакуриани лучше не ездить, если нет иного выхода. В период каникул в Бакуриани обычно очень многолюдно: примерно с 30 декабря по 13 января, в середине февраля, с 8 по 14 марта. Летний сезон в этом году здесь откроется в июне и будет длиться до сентября.

Подъемники на курорте Бакуриани работают как зимой, так и летом. Но подъемники закрываются весной и осенью на техническое обслуживание перед запуском в следующем сезоне. Информацию о подъемниках можно узнать здесь. Там также публикуются актуальные данные о погоде в Бакуриани.

Когда в Бакуриани есть снег?

Для посещения Бакуриани с целью катания на лыжах и сноуборде лучше приезжать с конца января по конец марта. В эти месяцы в Бакуриани точно будет снег. Но в целом в этом регионе снег выпадает уже в конце ноября и лежит по конец марта. Причем в последнее десятилетие одна из самых снежных недель года часто выпадает на третью неделю марта. В Бакуриани есть три веб-камеры, через которые можно отслеживать, как обстоит ситуация на склонах в реальном времени.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до Бакуриани?

Бакуриани находится практически на одинаковом расстоянии от международных аэропортов в Тбилиси и Кутаиси, время в пути из этих городов составляет 2,5-3,5 часа в зависимости от вида транспорта, погоды и ситуации на дорогах. Расстояние от Тбилиси до Бакуриани составляет 180 км, а расстояние от Кутаиси до Бакуриани - 150 км. Дешевле всего добираться до Бакуриани из Тбилиси на маршрутке, это обойдется в 12-15 лари с человека (380-480 рублей), а быстрее всего ехать на трансфере, в таком случае поездка займет меньше 3 часов. Кроме того, многие турфирмы устраивают лыжные или экскурсионные туры в Бакуриани.

Как добраться до Бакуриани на машине?

Дорога до Бакуриани полностью заасфальтирована, но в холодное время года нужны зимние шины. Дорога до Бакуриани, которая ведет к курорту с юга через Ахалкалаки, зимой не работает. Вместо нее подъезжать к курорту нужно с запада через Боржоми. Из Тбилиси дорога ведет на запад по автомагистрали Рикоти. Из Кутаиси или Батуми нужно ехать по той же трассе на восток через Зестафони. Зимой лучше ехать по дороге Боржоми-Бакуриани-Ахалкалаки, так как ее зимой расчищают. Если нет водительских прав, то в Бакуриани можно доехать на частном трансфере.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до Бакуриани на маршрутке?

Из Тбилиси и Кутаиси до Бакуриани можно доехать на прямой маршрутке или с пересадкой в Боржоми. Прямые маршрутки до Бакуриани есть, но их меньше, например с тбилисского Дидубе до Бакуриани есть несколько маршруток в день, а из Кутаиси - одна. Маршрутки до Боржоми отправляются ежедневно из Тбилиси в 8:20, 8:50, 9:30 и 11:30, проезд стоит 15 лари (483 рубля). Маршрутки до Бакуриани отправляются с автостанции Боржоми как минимум в 8:30, 9:00, 10:30, 12:15, 15:00, 16:30, проезд стоит 3 лари (96 рублей), ехать 45 минут.

В Боржоми же можно поймать такси до Бакуриани за 50-70 лари (1600-2200 рублей). Обратно из Бакуриани есть прямые маршрутки в Тбилиси (8:00, 9:00, 11:00, 12:00, 12:40, 13:30, 15:00, 16:00 и 17:00 - 15 лари) и в Кутаиси (15:00 - 20 лари). Из Боржоми до Тбилиси маршрутки отправляются в 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:30, 16:00, 17:00 и 18:00. До Боржоми из Бакуриани маршрутки идут в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 18:00.

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Как добраться до Бакуриани на "Кукушке"?

Боржоми и Бакуриани связаны единственной в Грузии узкоколейной железной дорогой "Кукушка", но поезд перестал ходить в марте 2020 года из-за пандемии. Пока что дорога до сих пор не заработала, поэтому добраться до Бакуриани на поезде на момент зимы 2025 года невозможно. Однако на поезде из Тбилиси можно доехать до Боржоми, а дальше добираться на маршрутке или такси. Поезда в Боржоми отправляются из Тбилиси в 6:35 и 18:35. Время в пути составляет 4,5 часа, а билеты стоят всего 2 лари.

Как передвигаться по Бакуриани?

Автомобиль в Бакуриани облегчит передвижение, хотя он не обязателен, можно обойтись автобусами и такси. Два главных горнолыжных склона в Дидвели и Кохта находятся в 8 км друг от друга (около 20 минут езды). Парковок здесь достаточно, но у подъемников они платные. За парковку придется заплатить 3-5 лари в день картой или наличными. Зеленые автобусы курсируют между Дидвели и Кохта, остановки обозначены синим знаком с автобусом. Стоимость проезда на автобусе составляет 1 лари с человека, но оплата производится только картой. Такси можно вызывать через приложение Bolt, например поездка от Дидвели до Кохты стоит 20-25 лари (640-800 рублей).

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Где остановиться в Бакуриани?

В Бакуриани большой выбор вариантов размещения по разным ценам: от горнолыжных курортов до отелей, гостевых домов и отдельных апартаментов. Если приезжать ради лыж, лучше останавливаться недалеко от подъемников. Если отдых смешанный, то лучше выбирать место в центре. Начинающим лыжникам лучше останавливаться в Дидвели, расположенном в 3 км к югу от центра Бакуриани, а более продвинутым лыжникам - в Кохте.

Что нужно знать о лыжных трассах Бакуриани?

В Бакуриани есть три горнолыжные зоны: Дидвели, Кохта и Митарби (Кохта-2). Ски-пассы действительны для всех подъемников курорта. Дидвели с максимальной высотой 2702 метра имеет пять подъемников (один гондольный, три кресельных и один бугельный), обслуживающих 36 км трасс. Именно в этой зоне есть единственная лыжная трасса для начинающих (зеленый цвет). Для более продвинутых лыжников есть 3 трассы средней сложности (синий цвет) и 8 сложных трасс (красный и черный цвет). Кроме того, в Дидвели есть две закрытых трассы для соревнований. Кохта и Митарби - это две горы высотой 2175 и 2207 метров. Эти зоны подходят для лыжников от среднего уровня. Каждый человек отдельно приобретает за 5 лари пластиковую карту, на которую записываются поездки.

В Бакуриани есть также два частных горнолыжных курорта: Crystal Park и 25 Ski Park. Crystal находится между центром Бакуриани и Дидвели. Здесь есть 2,5-км лыжная трасса с кресельным подъемником и 350-метровый склон для детей. 25 Ski Park расположен на окраине города, здесь есть тарелочные и кресельные подъемники. Основная трасса длинная и ровная без деревьев.

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Часы работы подъемников Бакуриани

Дидвели: ежедневно с 10:00 до 17:00, ночное катание до 22:00;

Кохта и Митарби: ежедневно с 10:00 до 17:00;

Crystal Park: ежедневно с 10:00 до 22:00;

25 Ski Park: ежедневно с 10:00 до позднего вечера.

Цены и абонементы в Дидвели, Кохта и Митарби

1 поездка - 15 лари (взрослые и дети), 3 поездки - 35 лари;

1 день: 55 лари (28 лари для детей);

2 дня: 110 лари (55 лари для детей);7 дней: 296 лари (148 лари для детей);

Сезонный абонемент стоит 650 лари для взрослых, 325 лари для детей, 375 лари для подростков (13-18 лет);

Есть семейные абонементы: 135 лари (2 взрослых, 2 детей) или 160 лари (2 взрослых, 3 детей).

В зоне 25 Ski Park поездка стоит 1-3 лари в зависимости от подъемника, принимаются только наличные. В зоне Crystal взимают 55 лари за катание днем, 30 лари за катание вечером или 80 лари за 12 часов. Подъем на гондоле до Cafe Skyline и обратно стоит 25 лари с человека. Билетные кассы расположены на нижних станциях подъемников. Принимаются как наличные, так и карты. В Дидвели касса работает с 10:00 до 16:40 и с 17:00 до 21:30.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как арендовать снаряжение в Бакуриани?

В Бакуриани есть десятки пунктов проката лыж, в том числе на нижних станциях подъемников. Стоимость аренды снаряжения в Бакуриани в день составляет: 40 лари для лыж, ботинок и палок, 40 лари - для сноуборда и ботинок, по 10 лари - для очков и перчаток, по 15 лари для куртки и штанов. Таким образом, если ничего не взять с собой, аренда снаряжения в день обойдется в 90 лари. Кроме того, а Бакуриани можно купить новую или подержанную лыжную одежду. В Бакуриани есть несколько лыжных школ, которые предлагают как индивидуальные, так и групповые занятия для всех возрастов.