Куда поехать в Грузии зимой в 2024 году?

Зимняя Грузия прекрасно подходит для городского туризма, а также для того, чтобы поехать в горы, на горнолыжный курорт или просто полюбоваться пейзажами. Расскажем, стоит ли ехать в Грузию зимой, насколько там бывает холодно в зимние месяцы, где лежит снег, а также куда в зимние месяцы стоит съездить в первую очередь.

Зима в Грузии отличается от других времен года более тихой атмосферой в городах и величественными снежными пейзажами в горных регионах. Если сравнивать с весной, летом и осенью, в зимние месяцы туристов в Грузию приезжает меньше, исключение составляет только новогодняя неделя. Если климат в Тбилиси остается мягким даже в течение зимних месяцев, то в горных регионах можно увидеть волшебные зимние пейзажи с заснеженными холмами и скованными льдом озерами.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит ли ехать в Грузию зимой?

Тем, кто не любит жару, которая обычно стоит в Тбилиси летом, зимой здесь может понравиться даже больше. И поскольку с туристической точки зрения зима - это низкий сезон в большей части страны, в зимние месяцы цены на проживание ниже, а транспортная нагрузка меньше. Зимой многие хорошие отели предлагают выгодные предложения зимой за исключением горнолыжных курортов, особенно Гудаури и Бакуриани, где цены в это время растут. Но несмотря на рост цен любителям катания на лыжах и сноуборде также стоит рассмотреть Грузию. Кроме зимних видов спорта в стране можно найти множество других развлечений.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Но есть и минусы: некоторые высокогорные перевалы зимой закрыты, что затрудняет или делает невозможным посещение отдаленных деревень, например в Тушети. Однако большинство дорог остаются открытыми, в том числе на Степанцминду и Местию (хотя перебои в движении на Военно-грузинской дороге часто бывают, а дорога в Сванетию зимой в целом не из легких). Но именно Кавказские горы делают зимнюю Грузию по-настоящему особенной.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Насколько холодно в Грузии зимой?

В Грузии довольно разнообразный климат: в восточной части страны более сухой, а в западной части более теплый и влажный. В Тбилиси климат зимой относительно мягкий. В среднем днем температура +7°C. А в этом году всю первую половину декабря ожидается, что дневная температура воздуха в Тбилиси будет по большей части выше +10°C. Поскольку лед и мокрый снег здесь бывает редко, а небо над Тбилиси часто ясное, зимой в городе очень приятно и свежо. В горных районах и на южных равнинах зимы действительно очень морозные. В таких горных районах, как Сванетия, Рача и Степанцминда с декабря обычно снегопады и температура ниже нуля. В Местии в январе температура может падать до -13°C.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда в Грузии идет снег?

В Тбилиси за зиму бывает всего два или три снежных дня, обычно в самом конце зимы или начале весны. Но даже если в столице выпадает снег, к вечеру он тает. Иногда снег идет даже в Батуми, но тоже очень редко. Если хочется в Грузии гарантированно увидеть снег, придется отправиться в горные регионы. Местия, Рача, Казбеги и Верхняя Аджария возле Батуми с декабря идут снега. В Ушгули в Сванетии снег может лежать уже с конца сентября. Лыжный сезон в Грузии обычно длится с начала-середины декабря до апреля, но официальные даты открытия каждого горнолыжного курорта зависят от погодных условий.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть в Грузии зимой?

Тбилиси

В столицу можно приезжать в любое время года, неудачного месяца для посещения Тбилиси не бывает. А в холодную ветреную погоду всегда можно пойти в кафе или музей, хороших мест, где можно перекусить или просто погреться, здесь в достатке. Но и дни с ясным небом, когда вы можно отправиться исследовать окрестности, зимой не редкость. Если хочется проводить все время на свежем воздухе, возможно, стоит подумать о посещении Тбилиси весной, осенью или летом, но любителям зимней атмосферы здесь понравится, особенно в праздники. Тем более, что ниже нуля температура воздуха в городе обычно падает только ночью и то не всегда. Если приехать в декабре, обязательно стоит сходить на рождественские базары. Новогоднюю ель в Тбилиси обычно устанавливают перед зданием парламента также в середине декабря.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Сабадури

Всего в часе езды от Тбилиси находится лес Сабадури - идеальная зимняя локация с заснеженными деревьями и дорожками для однодневной поездки. После леса можно посмотреть Сионское водохранилище и монастырь Марткопи, расположенный глубоко в лесу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Степанцминда

Степанцминда находится менее чем в четырех часах езды от Тбилиси. Это лучшее место, где можно взглянуть на горы Большого Кавказа, не отъезжая слишком далеко от города. Но необходимо следить за погодными условиями и ситуацией на Военно-Грузинской дороге. Если с погодой все хорошо, то по пути можно увидеть замечательные пейзажи в зимнем облачении, включая Гудаури и Пасанаури. В Гудаури зимой приезжает довольно много людей, чтобы кататься, а в Степанцминде, напротив, в это время гораздо спокойнее. И хотя некоторые кафе закрываются на зиму, где перекусить всегда найдется.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гудаури

Гудаури - это самый популярный зимний курорт Грузии. Здесь можно кататься на лыжах, сноуборде и хели-ски на трассах разной сложности протяженностью более чем 60 км. Конечно в сезон здесь очень людно и цены завышают, но виды прекрасные.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кахетия

Большинство людей предпочитают приезжать в Кахетию осенью во время сбора винограда, но и зимой здесь очень красиво. Сухая ясная погода подойдет для прогулок по Сигнахи или осмотра крепости в Телави.

Боржоми и Бакуриани

В Боржоми есть природные термальные источники под открытым небом - неожиданный способ согреться зимой. А Бакуриани - это второй по популярности горнолыжный курорт Грузии с почти 30 км трасс всех уровней сложности и 20 подъемниками. Лыжный сезон здесь обычно начинается в середине декабря.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Годердзи

Еще пока молодой горнолыжный курорт Грузии Годердзи расположен в Аджарии. Туристов здесь пока поменьше, а сезон обычно длится с декабря по март. Годердзи находится в четырех часах езды от Батуми. Надо помнить, что зимой условия могут быть непростыми, поэтому путешествовать на машине стоит с местными водителями, а не самостоятельно.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Сванетия

Если хочется увидеть суровую зиму в горной Грузии, лучшего места, чем Сванетия, нет, поскольку зима наступает здесь рано и надолго. Главное, это успешно добраться и следить за прогнозами погоды. В качестве зимнего туристического направления Сванетия весьма разнообразна: в Хацвали можно покататься на лыжах и сноуборде, в Местиа есть культурные и исторические достопримечательности, в Ушгули можно посмотреть сванские дома-башни.