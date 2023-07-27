Где в Грузии купаться в термальных источниках?

В Грузии много природных термальных источников на любой вкус, от крупных курортов до небольших серных ванн, однако не все из них заслуживают внимания. Представляем девять мест с самыми лучшими горячими источниками в Грузии.

Купание в горячих источниках стало неотъемлемой частью грузинской культуры к V веку, а к XIII веку такие купальни завоевали народную любовь: сюда приходили обсудить проблем и просто приятно провести время, так же как в Древнем Риме наведывались в термы. Во времена СССР в Грузию съезжались, чтобы отдохнуть и полечиться на местных бальнеологических курортах, так как обогащенные минералами воды издавна используются для лечения различных заболеваний.

Тбилисские серные бани

Природные горячие источники с самого начала были неотъемлемой частью истории и культуры столичного Тбилиси. По одной из легенд название Тбилиси ("тбили" - "теплый") было дано царем Вахтангом Горгасали в V веке, обнаружившим один из горячих источников во время соколиной охоты. А современные археологи позже обнаружили в историческом районе Абанотубани еще более древние бани I-II веков. Именно в этом тбилисском районе можно посетить легендарные термальные ванны XVII-XIX веков, здесь находится большая часть сохранившихся бань города. На пике популярности в районе действовало более 60 бань; сейчас их осталось меньше десяти.

Цены зависят от степени приватности (есть как общественные за 10-15 лари на человека в час, так и частные купальни за 70-500 лари в час) и дополнительных услуг, например спа, сауны и массажа. Вода в банях среднем имеет комфортную температуру 38-40°C. Квартал Абанотубани очень фотогеничен, с красивыми кирпичными фасадами и крышами.

Где искать: районы Абанотубани и Чугурети, улица Абано. За 5 минут можно дойти от крепости Нарикала.

Серные ванны в Боржоми

Серные термальные ванны XIX века в Боржоми, которые называют еще Царскими, расположены в конце главного городского парка. Доступно три бассейна под открытым небом, в том числе детский, а также раздевалки, душ, туалеты и кафе. Вода в бассейнах в среднем составляет 32-38°C. Здесь нет дополнительных процедур, но это компенсирует интересное расположение в парке.

Вход в парк стоит 10 лари, а билет в термальные ванны стоит дополнительно 10 лари, за лежак также придется доплатить 10 лари. А 18 км от Боржоми располагается курорт Ахалдаба, где также есть природные источники.

Где искать: До Боржоми можно доехать на маршрутке из Кутаиси, Батуми или Тбилиси (2,5 часа), поездом можно добраться из Тбилиси за 4 часа.

Водолечебный курорт Саирме

По преданию воды курорта Саирме обнаружили во время охоты братья и назвали "местом, где водятся олени". К 1930 году Саирме стал санаторно-курортным городом. Здесь функционируют четыре источника, есть питьевые бюветы, спа-центр с термальными бассейнами и сауной, а также клиника. В 5 км от Саирме есть местечко Удабно с горячим источником для купания (40°С).

Где искать: Саирме находится примерно в часе езды от Кутаиси, добраться можно на маршрутке. Дорога из Тбилиси займет 4 часа, из Батуми - 3,5 часа.

Курорт Цхалтубо

Как лечебный курорт Цхалтубо начал развиваться в 1920-х годах, а в советское время был популярен как у простых людей, так и высокопоставленных чиновников. Но к настоящему моменту Цхалтубо еще не успел полностью восстановиться, многие санатории все еще заброшены. Сейчас в Цхалтубо действуют две радоновые водолечебницы №6 ("Сталинский" источник) и №1.

Где искать: в Цхалтубо можно добраться за полчаса на маршрутке из Кутаиси.

Термальные источники Дихашхо

В отличие от более комфортных вариантов в этом списке, термальные источники в селе Дихашхо недалеко от города Вани - совершенно другой опыт. Два небольших открытых серных бассейна с температурой воды 40-45°C, расположены просто в поле. Здесь есть, где переодеться, но на этом все. Бассейны с бело-голубоватой водой доступны круглосуточно и бесплатно. Совсем рядом протекает река Риони, там можно ополоснуться после купания.

Где искать: В село Дихашхо проще всего доехать на машине, но можно добраться и на маршрутке. Однако от трассы Багдати-Вани придется добираться почти 2 км.

Курорт Абастумани

Когда-то Абастумани был элитарным местом, но после распада СССР пришел в упадок. Раньше это был популярный курорт, особенно у тех, кто страдал от респираторных заболеваний, поскольку кроме наличия термальных источников здесь очень чистый воздух. Здесь даже лечился от чахотки князь Георгий Александрович - брат царя Николая II. Николаевские бани пока что реставрируются, но доступны общественные термальные бассейны с температурой воды около 40°C.

Где искать: В Абастумани можно доехать на маршрутке из Ахалцихе за полчаса, дорога из Тбилиси на маршрутке займет 4-5 часов, а из Боржоми можно добраться за полтора часа. До курорта нужно будет дойти от поселка Абастумани пешком пару километров или взять такси.

Курорт Нуниси

С этим местом связана еще одна грузинская легенда: царь Давид IV Строитель остановился в селе Нуниси, возвращаясь с битвы. Его лошадям, которых мучили язвы на ногах, стало намного лучше после купания в местной воде. В середине XIX века в Нуниси был основан курорт, там можно остановиться и сейчас в спа-отеле Nunisi Forest, по виду он напоминает скорее базу отдыха, но постояльцы остаются довольны.

Где искать: Из Тбилиси или Кутаиси можно добраться на поезде до станции Ципа и оттуда доехать до Нуниси на такси.

Серные источники в Нокалакеви

Техурские термальные источники недалеко от древней крепости Нокалакеви. Вода из источника позже смешивается с рекой Техури, а в некоторых местах формируется необычный белый рельеф из карбонатных отложений. Вода при выходе из земли почти достигает температуры кипения (более 80°C), поэтому купаться стоит подальше, в собирающихся в гальке небольших бассейнах, где температура воды составляет уже 37-38 °C, или там, где образовался небольшой водопадик из термальной воды - получается аналог массажа. Опять же, здесь нет раздевалок и туалетов, посещение бесплатное.

Где искать: серные источники находятся в паре километров по течению вверх от пешеходного моста в Нокалакеви, а от Кутаиси можно доехать за час. Добраться удобнее всего на машине, также на маршрутках от Мартвили и попросить высадить у крепости Нокалакеви.

Курорт Торгвас Абано

Курорт Торгвас Абано расположен в горных районах Тушетии. Природный источник имеет постоянную температуру 36,5° C, его воды с 13 минералами веками использовались при лечении разных заболеваний. Бани здесь самые простые, но они построены на высоте около 1800 метров над уровнем моря, поэтому невероятные виды обеспечены.

Где искать: Перевал Абано - это довольно опасная дорога, так что ездить по ней стоит только очень опытным водителям, она открыта только в теплое время года. Бани можно найти на западном склоне горы Буланчосцвери.