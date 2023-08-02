© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курортный город Боржоми - удобная база для знакомства с центральной и южной частями Грузии. Приехав в Боржоми, можно также увидеть склоны горнолыжного курорта Бакуриани, парк Боржоми-Харагаули, средневековые пещерные города, озера и мегалитические руины. Вот семь лучших вариантов поездок на один день из Боржоми.

Как спланировать однодневную поездку из Боржоми?

У тех, кто планирует поездить по окрестностям Боржоми, есть несколько вариантов транспорта:

Маршрутка - автостанция в Боржоми расположена на западном берегу реки, рядом с рынками. В здании автовокзала находятся билетные кассы и расписания маршрутов. Маршрутки отправляются с главной дороги или из-под шоссе, а микроавтобусы, следующие в Ликани или Ахалцихе, останавливаются на противоположной стороне дороги. Экскурсии и туры с гидом - у местных компаний, также летом туристический информационный центр Боржоми организовывает однодневные поездки в Вардзию и другие места. Частный трансфер - если хочется посетить несколько мест за день, но нет водительских прав, найм водителя - это хорошая альтернатива экскурсиям и общественному транспорту. Разработать собственный удобный маршрут поездки с любым количеством остановок можно на сервисе GoTrip. Фиксированная цена устанавливается во время бронирования, а оплата производится наличными в конце поездки. Аренда транспорта - сравнить расценки можно, например, на сайте самого популярного в Грузии сервиса курортной аренды автомобилей Local Rent, самого крупного международного агрегатора Rentalcars или сервис аренды машин LocalCarHires.

Фото: commons wikimedia

Ликани и монастырь Мцване

Расстояние от Боржоми: 10 км

10 км Время в пути: 25 минут в одну сторону

Один из вариантов недолгой поездки проходит вдоль реки Куры до сел Ликани и Читахеви, расположенных рядом с Боржоми-Харагаульским национальным парком. Ликани - это еще один курорт, где разливают минеральную воду, с несколькими советскими санаториями. Самое известное здание в Ликани - это летняя вилла Романовых, построенная на рубеже веков. Вилла была спроектирована архитектором Бенуа для князя Николая Михайловича Романова. К сожалению, дворец Ликани с 2017 года закрыт на реставрацию. Часть мебели из этого дворца можно увидеть в музеях Боржоми и Тбилиси.

Чуть дальше по дороге от Ликани находится монастырь Мцване (Зеленый монастырь). К спрятанному в лесу монастырю можно дойти за 45 минут по дороге или тропе, идущей вдоль реки Читахеви.

Как добраться до Ликани из Боржоми: автобус №1 до Ликани, который отправляется с центральной площади Боржоми, также проходит через автовокзал. Чтобы вернуться в Боржоми, нужно сесть на тот же автобус или проходящую маршрутку.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Боржоми-Харагаульский национальный парк

Расстояние от Боржоми: 6 км до начала тропы

6 км до начала тропы Время в пути: 15 минут на транспорте или час пешком

В парке Боржоми-Харагаули есть несколько троп, как многодневных, так и тех, прохождение которых займет от 2 до 8 часов. Самую короткую тропу - информационную - можно пройти всего за 2 часа. В восточной части парка есть 7-часовая тропа "девственного леса", а из села Ликани в село Квабисхеви можно дойти за 6 часов по "тропе следов" протяженностью в 13 км. Это тропы умеренной сложности, которые требуют подходящей обуви. С собой также нужно взять с собой еду и воду. Кроме того, необходимо получить разрешение в офисе администрации национального парка в Боржоми (открыт ежедневно с 9 утра), это бесплатно и необходимо лишь в целях безопасности. Также в парке есть шесть вариантов троп для похода на 2-4 дня. В офисе администрации можно попросить информацию и карты местности.

Как добраться до парка Боржоми-Харагаули из центра Боржоми: от главной улицы или автовокзала Боржоми доехать на автобусе № 1 до Ликани, затем идти 15-30 минут до начала тропы. Либо доехать на такси до начала тропы.

Фото: commons wikimedia

Бакуриани

Расстояние от Боржоми : 25 км

: 25 км Время в пути: 45 минут в одну сторону

Бакуриани - популярный горнолыжный курорт, расположенный на склоне Триалетского хребта выше Боржоми. Когда-то Бакуриани даже считался советской столицей горнолыжного спорта, действует он и сейчас. Кроме трасс разной сложности, подъемников и фуникулера там есть каток и кинотеатр, а также возможность покататься на снегоходах и санях с хаски. В Бакуриани хорошо не только в зимние месяцы, в теплое время года здесь много зелени, на подъемниках можно также подняться в горы. В поселке Бакуриани есть несколько баров и ресторанов. По пути из Бакуриани из Боржоми есть несколько достопримечательностей, в том числе мост, спроектированный Эйфелем, и заброшенный санаторий в Либани. В 11 км от Боржоми рядом с главной дорогой, недалеко от Цахвери, находится храм Тимотесубани с красивыми фресками и тропа до водопада.

Как добраться до Бакуриани из Боржоми: на маршрутке за пару лари или такси за 50-70 лари в одну сторону. Маршрутки отправляются с автовокзала Боржоми с 8:30 утра до 16:30. Раньше между Бакуриани и Боржоми ходила узкоколейная железная дорога "кукушка", но ее пока не открыли.

Фото: v-georgia.com

Абастумани

Расстояние от Боржоми: 77 км

77 км Время в пути: 1,5 часа в одну сторону

Абастумани - это еще один курортный город к западу от Боржоми. Как и Боржоми, Абастумани возник в 1890-х годах, сюда был отправлен князь Георгий Романов, младший брат Николая II, для лечения чахотки. В Абастумани есть второй дворец Романовых, а также Николаевские бани и общественные термальные бассейны. В этой местности также хороший астроклимат. В 1930-е годы здесь была построена первая в СССР высокогорная астрономическая обсерватория. Несколько лет назад обсерватория была отреставрирована и открыта для экскурсий. По пути можно посмотреть крепость Рабат в Ахалцихе (туда из Боржоми ходят маршрутки).

Как добраться до Абастумани из Боржоми: удобнее всего на такси или частным трансфером.

Пещерный город Вардзия и крепость Рабат

Расстояние от Боржоми : 110 км

: 110 км Время в пути: 2,5 часа в одну сторону

Вардзия - это самый впечатляющий пещерный город Грузии, но туда стоит выехать пораньше, поскольку для одного дня путь неблизкий. Посетителей начинают принимать в 10 утра, примерно к этому времени и стоит ехать, чтобы все успеть. Кроме Вардзии в регионе Самцхе-Джавахети стоит посетить отреставрированный средневековый замок Рабат, который понравится детям. Пообедать стоит внизу в Ахалцихе. На обратном пути в Ахалцихе из Вардзии можно остановиться у крепости Хертвиси.

Как добраться до Вардзии и крепости Рабат из Боржоми: удобнее всего частным трансфером, но можно на маршрутке (лучше успевать на ту, которая отправляется с автовокзала Боржоми до Ахалцихе примерно в 8:45 утра, потому что следующая только в 14:45, дорога займет менее часа. Из Ахалцихе уже ехать на маршрутке до Вардзии полтора-два часа.

Фото: commons wikimedia

Села Саро и Нижгори

Расстояние от Боржоми: 88 км

88 км Время в пути: 2 часа в одну сторону

В Месхети очень красивые пейзажи с глубокими каньонами, крепостями и сторожевыми башнями. Одно из необычных мест в регионе - маленькое высокогорное село Саро. Рядом с этой деревней над ущельем реки Чобаретисхеви можно увидеть древние мегалитические сооружения и церковь Архангелов 7-го века. Этот храм служит отправной точкой для похода из села Саро в село Нижгори по тропе протяженностью чуть более 2 км.

Как добраться до Саро из Боржоми: удобнее всего ехать на такси до Саро, либо до тропы в Нижгори.

Озеро Табацкури и заказники Джавахети

Расстояние от Боржоми: 166 км

166 км Время в пути: 3 часа в одну сторону

В охраняемые территории Джавахети входят несколько озер, расположенных к юго-востоку и юго-западу от Боржоми. Лучшее время для посещения - весной или осенью, потому что здесь можно увидеть тысячи перелетных птиц и даже фламинго. Ближайшее к Боржоми озеро - Табацкури, находится в полутора часах езды от Бакуриани через живописный перевал Цхрацкаро. Но нужно иметь при себе паспорт, на дороге стоит блокпост для проверки документов. Особенно красиво на западной стороне озера. Также стоят внимания заказники Ханчальского и Бугдашенского озер. Озеро Паравани, которое находится в 172 км от Боржоми - самое крупное в Грузии. Недалеко от его берегов можно найти женский монастырь Святой Нино. При нем есть небольшой магазин здесь, где монахини продают конфеты, органические средства по уходу за кожей и другие сувениры ручной работы.

Как добраться до Джавахети из Боржоми: в Табацкури из Боржоми раз в день выезжает маршрутка около 16:00, но это неудобно, поскольку вечером сложно найти какой-либо общественный транспорт, чтобы уехать обратно в Боржоми. Поэтому удобнее ехать обратно на такси или сразу с трансфером.