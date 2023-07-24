Что нужно знать перед поездкой в Ахалцихе

© Фото: Муниципалитет Ахалцихи

Главная достопримечательность Ахалцихе - крепость Рабат. Как добраться до Ахалцихе, чем заняться в этом южном грузинском городе кроме посещения крепости Рабат, где поесть и что посмотреть в окрестностях - расскажем в этом материале.

Где находится Ахалцихе?

Ахалцихе, расположенный на юге Грузии, крупнейший город края Самцхе-Джавахети. Этот небольшой город заслуживает того, чтобы провести в нем хотя бы один день во время туристической поездки по Грузии. Тем более что рядом с ним находятся пещерный город Вардзия, курортный поселок Абастумани и другие монастыри и крепости. Во время прогулки по Ахалцихе вы увидите компактный и зеленый центр города, уютные улочки и храмы разных конфессий. Поскольку этот регион находится не так далеко от границ с Турцией и Арменией, в этом городе проживает много турок-месхетинцев и армян.

Как добраться до Ахалцихе?

Город можно посетить и в рамках однодневной поездки из Тбилиси, но из-за большого расстояния и долгого времени в пути общественным транспортом сюда предпочтительнее ехать либо с ночевкой, либо из более близких мест. Тем более что обычно посещают сразу Ахалцихе и Вардзию. Если хотите посетить оба места за один день, то лучше ехать с экскурсионным туром или арендовать трансфер с водителем.

Единственный способ добраться до Ахалцихе общественным транспортом - маршрутка. Также остается вариант личного транспорта или аренды автомобиля или личного транспорта.

Маршрутки из Тбилиси в Ахалцихе отправляются с автостанции Ниге у вокзала Дидубе примерно каждые 40 минут. Расстояние между Тбилиси и Ахалцихе по автомобильной трассе составляет 206 км. Стоимость в одну сторону - около 12 лари, время в пути 3,5 часа. Из Ахалцихе в Тбилиси маршрутки отправляются примерно каждый час с раннего утра по ранний вечер. Стоит заранее уточнять время отправления обратных рейсов на автобусной станции или в туристическом информационном офисе в крепости Рабат, чтобы спланировать время посещения.

Также несколько раз в день ходят маршрутки в Ахалцихе из Боржоми и Кутаиси. Из Боржоми сюда удобнее добираться, расстояние менее 50 км преодолевается менее чем за час. Но хотя по прямой от Кутаиси расстояние также небольшое (74 км), по трассе расстояние между Ахалцихе и Кутаиси составляет 123 км (чуть более 3 часов в дороге).

Что попробовать в Ахалцихе?

Турки-месхетинцы населяли исторический регион Месхетия (Самцхе-Джавахети) на протяжении многих веков. Многие семьи в этой части Грузии идентифицируют себя как месхетинцы, говорящие на своем диалекте и соблюдающие свои культурные обычаи. Конечно, у них своя кухня:

хинкали по-месхетински с вяленым мясом - подаются с чесноком, сметаной и черным перцем, а в конце лета и осенью делают хинкали с начинкой из тыквы;

месхетинские хачапури с сулугуни без дрожжей;

традиционный сыр тенили;

лококина - улитки, приготовленные по-месхетински;

традиционные сладости - када (пирог со сладкой начинкой) и халва.

Где поесть в Ахалцихе?

Ресторан Old Bar с открытой террасой (грузинская, месхетинская кухня).

"Мимино" - ресторан грузинской кухни с большими порциями.

Kantora 19 - кафе-бар и ресторан.

Saghighino - популярный у местных гастро-бар напротив железнодорожного вокзала.

Что посмотреть в Ахалцихе?

Ахалцихская крепость

Это главная достопримечательность Ахалцихе. Крепость Рабат представляет собой обширный средневековый комплекс, построенный в IX веке (хотя большая часть оставшихся зданий возведена в XII веке), когда Ахалцихе еще был известен как Ломсия. В 2011-2012 годах в замке была проведена реставрация, причем часть финансирования была обеспечена Турцией.

Главные локации крепости включают в себя мечеть Ахмедийе XVIII века с вызолоченным куполом и минаретом, православная церковь IX века, цитадель и этнографический музей. Цитадель венчает высокая башня с флагом, на которую можно подняться, чтобы полюбоваться комплексом. В этнографическом музее выставляются археологические находки из этого района вместе с резными каменными изделиями, оружием и национальными костюмами.

Нижнюю часть комплекса можно посетить бесплатно, а для посещения верхней части (включая мечеть, цитадель и музей) требуется билет. Его можно купить у главного входа. Там же можно записаться на экскурсию с гидом (20 лари) или взять аудиогид (10 лари).

Часы работы верхней крепост и: летом с 9:00 до 22:00 ежедневно, а зимой с 9:00 до 18:00;

и: летом с 9:00 до 22:00 ежедневно, а зимой с 9:00 до 18:00; Часы работы музея : с 10:00 до 18:00 со вторника по воскресенье;

: с 10:00 до 18:00 со вторника по воскресенье; Стоимость билета: 19 лари (только крепость) + 15 лари за музей.

Храм Святой Марины

На протяжении всей своей долгой истории Ахалцихе был известен как место этнического и религиозного разнообразия. Эта атмосфера сохраняется и сегодня, здесь есть христианские храмы, синагоги, мечеть, армянская апостольская и католическая церкви. Над крепостью на извилистой улочке возвышается храм Святой Марины XIX века c удивительными фресками, а недалеко от церкви - руины турецких бань.

Церковь Богоявления Святого Креста

На противоположном конце города открывается впечатляющий вид на город Ахалцихе на фоне крепости. Поднявшись к армянской церкви Сурб Ншан или Богоявления Святого Креста, можно увидеть, как крепостные стены сливаются со скалистыми холмами. Фасад церкви с многочисленными колокольнями виден из любой точки города.

Еврейский квартал

В 1886 году евреи составляли почти пятую часть населения Ахалцихе, правда, сейчас их осталось мало. Еврейский квартал с синагогами и кладбищем сохранился на улице Гурамишвили. В городе остались две синагоги, новая и заброшенная старая.

Новые районы Ахалцихе

В Ахалцихе есть две части: старый город, сконцентрированный вокруг крепости Рабат, и новая часть - на противоположном берегу реки Поцхови. Хотя в этой части города нет каких-то особенных достопримечательностей, здесь приятно прогуляться по улице Костава и заглянуть и по переулкам.

Церковь Царицы Тамары

Новая церковь, построенная в 2009 году и реконструированная несколько лет назад, - центральный элемент нового района Ахалцихе. Перед храмом установлен памятник царице Тамаре. 14 мая в Ахалцихе отмечают праздник Тамароба, посвященный царице, с которой начался "золотой век" Грузии.

Чем заняться в окрестностях Ахалцихе?

Монастырь Сапара

Сапара - православный монастырский комплекс IX века, расположенный на краю лесистого утеса в 12 км к юго-востоку от Ахалцихе. Самая известная из дюжины церквей монастыря - церковь Святого Саввы с хорошо сохранившимися фресками была построена в XIII веке. Чтобы добраться из Ахалцихе в монастырь понадобится машина, можно забронировать поездку с водителем через гостевой дом или вызвать такси (обойдется примерно в 30 лари за поездку в оба конца).

Пещерный город Вардзия

Старейший монастырский пещерный комплекс Грузии, Вардзия, находится в 60 км к югу от Ахалцихе, до него можно добраться чуть более чем за час. До выдающегося памятника средневекового грузинского зодчества, построенного в XII-XIII веках, можно добраться на маршрутке как из Ахалцихе, так и из Тбилиси.

Крепость Хертвиси

По дороге в Вардзию из Ахалцихе крепость Хертвиси XIII века, нависающую над местом слияния Куры и Паравани, видно два раза: один раз с противоположного берега реки и второй раз снизу. Несколько лет назад комплекс реконструировали. Внутри крепости также есть небольшая часовня. Крепость открыта ежедневно с 10:00 до 18:00, билет стоит 5 лари.

Мегалиты Саро

Деревня Саро, расположенная на высоком хребте между Ахалцихе и Вардзией, известна тем, что здесь находится комплекс из множества мегалитических сооружений. Он был построен из каменных блоков 3-4 тысячи лет назад. Из Саро открывается прекрасный вид на ущелье реки Чобаретисхеви и на церковь Архангелов VII века. В Саро также можно увидеть хорошо сохранившиеся традиционные месхетинские дома. От церкви можно дойти по тропе пару километров до села Нижгори, которое находится выше.

Пещерный монастырь Ванис Квабеби

Ванис Квабеби – небольшой пещерный монастырский комплекс напоминает Давид-Гареджа в Кахетии. Монастырь расположен довольно высоко, к тому же в 2018 году его закрыли для туристов из соображений безопасности и пока не открыли.

Вагонный мост

Если вы едете на восток после Вардзии, можете сделать остановку у вагонного моста недалеко от Ахалкалаки. Этот пешеходный мост через реку Паравани сделан из вышедшего из употребления железнодорожного вагона. Однако переходить по нему реку уже не так безопасно - большая часть вагона проржавела, но выглядит это все равно интересно. Его называют самым необычным мостом Грузии.

Обсерватория в Абастумани

До курортного города Абастумани с астрофизической обсерваторией можно добраться из Ахалцихе менее чем за час. Помимо прогулки по симпатичному центру города, можно подняться на канатной дороге к первой высокогорной обсерватории, построенной в СССР.