Грузия вошла в тройку самых популярных направлений из России

Опубликовано: 12:33, 22 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россияне активно бронируют авиабилеты в Грузию. После запуска авиасообщения, Грузия обошла по популярности у путешественников ОАЭ и Израиль.

Россияне, предпочитающие самостоятельно организовывать свои зарубежные путешествия, с радостью воспользовались появлением прямых рейсов в Грузию.

Анализ сервиса Aviasales показал, что открывшаяся с 20 мая возможность полетов в Грузию из России, сделала направление крайне популярным: билеты в Грузию россияне бронируют чаще, чем в ОАЭ и Израиль. Грузия вошла в топ-3 самых востребованных у россиян направлений.

"Грузия и до введения прямых рейсов была популярна у россиян. После снятия запрета на прямое авиасообщение она укрепила свои позиции в пятерке лидеров, поднявшись с пятого на третье место. Полеты в Грузию стали популярнее путешествий в ОАЭ и Израиль"

– Aviasales

Напомним, первый самолет из Грузии приземлился в Москве 20 мая, летом перевозки между странами стали осуществлять как грузинские, так и российские авиакомпании.

Прямые рейсы в Тбилиси и Кутаиси привлекают россиян удобством, но отпугивают ценой - билет в одну сторону на лето стоит от 27 тыс рублей. Однако туристы не отказываются от отдыха в Грузии, а приобретают более доступные билеты в пересадкой.