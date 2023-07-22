Грузия вошла в тройку самых популярных направлений из России

Россияне, предпочитающие самостоятельно организовывать свои зарубежные путешествия, с радостью воспользовались появлением прямых рейсов в Грузию.
Анализ сервиса Aviasales показал, что открывшаяся с 20 мая возможность полетов в Грузию из России, сделала направление крайне популярным: билеты в Грузию россияне бронируют чаще, чем в ОАЭ и Израиль. Грузия вошла в топ-3 самых востребованных у россиян направлений.
"Грузия и до введения прямых рейсов была популярна у россиян. После снятия запрета на прямое авиасообщение она укрепила свои позиции в пятерке лидеров, поднявшись с пятого на третье место. Полеты в Грузию стали популярнее путешествий в ОАЭ и Израиль"
– Aviasales
Напомним, первый самолет из Грузии приземлился в Москве 20 мая, летом перевозки между странами стали осуществлять как грузинские, так и российские авиакомпании.
Прямые рейсы в Тбилиси и Кутаиси привлекают россиян удобством, но отпугивают ценой - билет в одну сторону на лето стоит от 27 тыс рублей. Однако туристы не отказываются от отдыха в Грузии, а приобретают более доступные билеты в пересадкой.