Опубликовано: 9:39, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стамбул и Тбилиси стали главными зарубежными направлениями для отдыха в августе. Также россияне собираются города Европы и Гагру.

Россияне в августе планируют переключиться с пляжного отдыха за границей на экскурсионный, следует из списка самых популярных городов.

"Самым востребованным зарубежным направлением для августовского отпуска стал Стамбул: на турецкий город приходится 6,6% от общего числа отельных заказов за пределами России. За год спрос на жилье там снизился на 19,5%. На втором месте оказался Тбилиси (4,4%); популярность столицы Грузии, наоборот, серьезно выросла - на 69,2%"

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Третий по востребованности у туристов город - Милан, в десятку попали еще несколько итальянских городов. Наравне с Римом у туристов популярен Ереван. Многие выбрали для отдыха в августе Абхазию и ее главный морской курорт - Гагру. Также россияне бронируют отели для отдыха в Париже, Афинах, Токио, пишет РИА Новости.

В целом по сравнению с прошлым годом доля граждан, отправляющихся за границу выросла - с 23,3% до почти 29%.

Большинство туристов (80%) за границей проводят менее недели.