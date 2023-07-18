Необычный Стамбул: интересные места подальше от толп туристов

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на подорожание туров в Турцию, российские туристы не спешат отказываться от отдыха там. Одно из самых популярных туристических мест Турции - Стамбул - этим летом признали самым загруженным авиаузлом Европы. У россиян и европейцев Турция уже давно была излюбленным местом отдыха, а теперь ее популярность выросла и среди американцев.

Неудивительно, что прирост желающих увидеть этот невероятный город имеет не очень приятное последствие - постоянные скопления туристов в самых известных местах, и как следствие длинные очереди. Чтобы наиболее изучить крупнейший город Турции с охватом всех главных туристических объектов, стоит приезжать туда с осени по весну, причем желательно, чтобы ваша поездка по датам не совпадала с государственными праздниками и каникулами.

Однако в Стамбуле есть много интересных достопримечательностей, по зрелищности почти не уступающих самым распиаренным локациям. Вот девять неочевидных мест, которые можно посмотреть в Стамбуле этим летом без особых скоплений туристов.

Малоизвестная “сестра” собора Святой Софии

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2022 году собор Айя-София посетили более 13,5 млн человек, причем большее число посещений было зарегистрировано в июне, июле и августе. Этим летом время ожидания в очереди в дневное время составляет более часа. Но вместо того чтобы стоять на солнце в очереди, можно посмотреть “младшую сестру” Святой Софии, расположенную всего в километре от нее - мечеть “малая Айя-София”, которая была построена как церковь Святых Сергия и Вакха теми же самыми архитекторами. В 1506 году храм стал мечетью и с тех пор, ею и остается.

Также стоит посмотреть мечеть Святой Ирины (Айя-Ирини) в районе Султанахмет – второй по величине византийский храм Стамбула, который был построен в IV веке римским императором Константином, причем раньше, чем Айя-София. Хотя интерьер собора Святой Ирины не такой грандиозный, как у собора Святой Софии, его история такая же захватывающая. Это была христианская базилика, музей и даже оружейный склад, там периодически проводились концерты, поскольку в зале хорошая акустика. Сейчас часть здания закрыта на реставрацию.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еврейский квартал Балат

На европейской стороне Стамбула, расположенной на западном берегу залива Золотой Рог, большинство туристов изучают районы Галата, Эминеню и Таксим. Избежать толп можно отправившись в расположенный рядом еврейский квартал Балат, чтобы познакомиться с его богатой культурой и архитектурой.

Балат - один из самых старинных и аутентичных районов Стамбула. Этот жилой район наполнен синагогами, мечетями, музеями и другими историческими достопримечательностями. А уличные художники и очаровательные ресторанчики придают этому древнему кварталу молодость и второе дыхание. Стоит обязательно сходить на улицу Водина (ради хороших кафе) и Киремит (ради яркой лестницы).

Рядом с Балатом находится старый греческий квартал Фенер. Там стоит посетить несколько красивых мест:

Старейшая греческая православная школа Стамбула, которую называют “красным замком”. “Великая школа нации” раньше располагалась в здании XV века, а нынешнее здание школы в духе эклектики было построено в XIX веке.

Мечеть Карие раньше называлась Монастырь Хора или Церковь Христа Спасителя в Полях. С середины прошлого века в ее здании, построенном в XI веке, работал музей, а три года назад храму был присвоен статус мечети.

Болгарская церковь Святого Стефана из чугуна с элементами неоготики и необарокко.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дворец Бейлербейи

Если перебраться на пароме на азиатскую сторону Стамбула в район Ускюдар, можно увидеть османский дворец в необарочном стиле XIX века, который большинство туристов обходит стороной. Дворец Бейлербейи обычно затмевают более известные королевские дворцы Стамбула - Долмабахче и Топкапы. Но две дюжины комнат и шесть залов Бейлербейи стоят потраченного внимания: расписанные потолки, роскошные хрустальные люстры, фарфоровые вазы из разных стран, египетские циновки и сады с видом на Босфор.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

“Цветочный пассаж”

Построенный в стиле рококо “Цветочный пассаж” XIX века с красивым внутренним двориком, расположенный на улице Истикляль, каждый вечер заполняется посетителями, которые за приятными беседами наслаждаются едой и напитками до рассвета. В 1960-х годах там находилась шумная улица, заполненная магазинами, но в 1990-х это место превратилось в один из центров ночной жизни с кафе, барами и ресторанами.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Библиотека Невмекан Сахил

В азиатской части Стамбула, в районе Ускюдар, находится настоящий книжный оазис. Библиотечный комплекс Невмекан Сахил посещают в основном местные жители, и хотя в выходные после обеда там могут быть небольшие очереди, в будние дни обычно немноголюдно. Самое интересное, что работает это место круглосуточно. Даже если вы не любитель книг, потолок читального зала заинтересует вас замысловатыми бирюзовыми узорами. Здесь иногда проходят выставки и встречи с деятелями искусства, работает кафе.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Парк Отагтепе

Множество путешественников направляются в Галатскую башню и в дорогие кафе, чтобы полюбоваться видом на Босфор. Но есть способ лучше: Отагтепе - это общественный парк рядом с мостом Султана Мехмеда Фатиха. Минус: там нет туристической инфраструктуры, в том числе туалетов и кафе, но именно это и бережет его от толп туристов. Так что там можно устроить пикник с видом на Босфор.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Попробуйте сирийскую кухню на улице Акшемсеттин

Кулинарное приключение на улице Акшемсеттин может перенести вас в Дамаск за несколько минут прямо из стамбульского района Фатих. В отличие от переполненных туристами ресторанов в Галате и Султанахмете, в этих кафе с сирийской кухней всегда найдется место.

мутаббал - соус из баклажанов с тахини и чесноком;

варак энаб - тушеные виноградные листья, фаршированные пряной говядиной и рисом;

сфиха - лепешка с соусом мухаммара и сыром;

шейх аль-махши - фаршированные бараниной и орехами кабачки в йогуртовом соусе.

Увидеть Стамбул с высоты

На вершине торгового центра Emaar в районе Ускюдар есть смотровая площадка на 47-м и 48-м этажах с обзором на 360 градусов. Есть опция SkyWalk со стеклянным полом. Смотровая платная, так что людей там очень много не бывает. Цена билета на сайте - 215 лир.