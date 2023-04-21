Чем знаменита Айя-София

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Собор Святой Софии, одно из архитектурных чудес Стамбула, более полутора тысяч лет служит маяком для представителей двух основных религий мира: христиан и мусульман. В 2019 году Айя-София стала самым популярным музеем Турции, а в 2020 году получила статус действующей мечети.

Детище императора Константина Великого

Когда римский император Константин Великий решил перенести столицу Римской империи в древний греческий Византий, он задумал создать величайший город, достойный называться вторым Римом, но с явными христианскими элементами, чтобы прославить новую религию империи. Второй или Новый Рим Константин назвал Константинополем, а во славу христианства приказал построить Церковь божественной мудрости (Софии). Первая Айя-София в виде базилики была построена в 337 году по приказу Константина на площади Августеон.

Два пожара

Купол первого Собора Святой Софии был деревянным, и в 404 году во время протестов, вспыхнувших в результате политических разногласий, церковь сгорела дотла. Второй Собор Святой Софии построил Император Феодосий II в 415 году. Во второй Айя-Софии было пять нефов (неф - это проход в базилике, по обеим сторонам которого колонны), а свод также покрыт деревом. Спустя столетие, в 532 году, важнейшая христианская базилика (церковь) вновь пала жертвой стихии огня в результате так называемого восстания Ника, самого массового в истории Константинополя. Протестующие, недовольные правлением императора Юстиниана, сжигали всё на своем пути, в том числе и Собор Святой Софии.

Третья Айя-София Юстиниана

Поскольку восстановить здание не представлялось возможным, Юстиниан, которому удалось подавить восстание, приказал снести то, что осталось от Собора Святой Софии в 532 году. Строительство нового храма он поручил архитекторам Исидору Милетскому и Анфимию Тралльскому. Третья Айя-София была завершена в 537 году и сохранила свой облик по сей день. Первая религиозная служба в Айя-Софии была проведена 27 декабря 537 года.

Храм Юстиниана стал величайшим архитектурным достижением Поздней Античности и первым шедевром византийского зодчества. Для его создания Юстиниан приказал всем провинциям под своим управлением отправлять необходимые для строительства материалы. Так, мрамор, который покрывает пол и потолок, был доставлен из Анатолии и Сирии, а блоки, использовавшиеся для строительства стен - из Северной Африки. 104 колонны Айя-Софии были импортированы из Храма Артемиды в Эфесе, а также из Египта.

Айя-София была построена таким образом, чтобы воздух внутри всегда оставался свежим, благодаря особой системе вентиляции. 32-метровый купол Айя-Софии в самом высоком месте возвышается на 55 метров от земли. Поскольку поддерживающая конструкция не на виду, кажется, будто купол висит в воздухе. Длина Айя-Софии 82 метра, а ширина - 73 метра.

Айя-София православная и католическая

Собор Святой Софии был резиденцией православного Константинопольского патриарха на протяжении более 900 лет. Айя-София считалась главной церковью и стала местом, где крестили новых императоров Византийской империи. В 1204 году во время Четвертого крестового похода крестоносцы добрались до Константинополя. Они разграбили Собор Святой Софии, серьезно повредив церковь, а затем объявил ее римским католическим собором. Восстановлена Айя-София была 60 лет спустя, когда византийцы вернули контроль над городом.

Айя-София мечеть

Следующий важнейший период изменений для Айя-Софии наступил через 200 лет. В 1453 году османы под управлением султана Мехмеда II Фатиха завоевали Константинополь, переименовав город в Стамбул. Поскольку центральной религией Османской империи был ислам, Собор Святой Софии стал мечетью.

В рамках преобразования собора в мечеть оригинальные мозаики с христианской тематикой были заменены исламской каллиграфией. На медальонах в Айя-Софии, которые висят на колоннах в нефе, написаны имена Аллаха, пророка Мухаммеда, первых четырех халифов и двух внуков Пророка. Мозаика на основном куполе, на которой, как считается, был изображён Иисус Христос, была покрыта золотой каллиграфией. В одной из стен был создан михраб, указывающий на Мекку, а по обеим сторонам от него установлены две бронзовые лампы, преподнесённые мечети Султаном Сулейманом. Четыре минарета были установлены на территории Айя-Софии, как в религиозных целях, так и для поддержки здания мечети в период активных землетрясений.

Айя-София музей

В первый раз Айя-София прослужила мечетью 475 лет. Через девять лет после того как Ататюрк основал Турецкую Республику, в 1935 году, Айя-София получила статус музея. В 1985 году Собор Святой Софии был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а 2019 году Айя-София стала самой популярной туристической достопримечательностью Турции - её посетили 3,5 млн человек.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Айя-София снова мечеть

В 2020 году указом президента Реджепа Тайипа Эрдогана Айя-София вновь стала мечетью. Сегодня Айя-София, как и прежде, открыта для посещений с 9 до 18:00. Попасть в мечеть нельзя только в молитвенные часы.