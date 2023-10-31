Статус Айя-Софии не изменится - Анкара

Власти Турции опровергли информацию о том, что мечеть Айя-София снова станет музеем. Ранее вход в мечеть стал платным для иностранных туристов, стоимость входа - 25 евро.

Вопрос о возвращении мечети Айя-София в Стамбуле статуса музея не ставится, информацию об этом опровергли в администрации президента Турции.

Там отметили, что в рамках договоренностей по разделению посетителей мечети вопрос о возвращении статуса музея обсуждаться не будет. Администрация подчеркнула, что плата будет взиматься, только с иностранцев, которые изъявят желание побывать внутри здания в культурных целях.

Напомним, вход в мечеть Айя-София для иностранцев стал платным с 15 января, при этом для граждан Турции он остается бесплатным. Как заявил, глава Минкультуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, решение обосновано рекомендацией ЮНЕСКО. Теперь иностранцы могут посетить место с туристическими целями за 25 евро.