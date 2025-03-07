Вестник Кавказа

Алматы встретит юбилей Победы новым музеем

Алматы встретит юбилей Победы новым музеем
© Фото: сайт Минобороны Казахстана
В скором времени в крупнейшем мегаполисе Казахстана Алматы на территории Дома армии откроется музей боевой техники под открытым небом, который станет частью мемориального комплекса.

Власти Алматы готовят жителям и гостям мегаполиса прекрасный подарок к 80-летию Великой Победы – им станет новый музей боевой техники под открытым небом, который будет входить в мемориальный комплекс в парке 28 гвардейцев-панфиловцев на территории Дома армии.

Территорию будущего музея посетил министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков, который вместе с депутатами парламента страны осмотрел площадку и композицию из вооружения и боевых машин, передает Sputnik Казахстан.

Новый музей станет прекрасным дополнением Дома армии, где расположен филиал Национального военно-патриотического центра и Музея боевой славы, которым руководит внучка Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова, Алуа Байкадамова.

"Для Алматы Дом армии имеет огромное культурное значение. Это памятник архитектуры, и мы обязаны сохранить его первозданный вид как одну из самых сакральных достопримечательностей города и страны"

- Руслан Жаксылыков

В экспозицию нового музея войдут около 30 орудий и техники времен Великой Отечественной войны, а самым ценным его экспонатом станет 152-миллиметровая гаубица образца 1931 года.

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