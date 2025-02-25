Вестник Кавказа

Генконсул России в Алматы поздравил ветерана ВОВ со 101-летием

Генконсул России в Алматы поздравил ветерана ВОВ со 101-летием
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Герой Великой Отечественной войны Василий Зинченко получил поздравления от генконсула РФ в Казахстане по случаю дня рождения, а также был награжден юбилейной президентской медалью.

Генконсул России в Алматы Дмитрий Тураев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Василия Зинченко со 101-м днём рождения. Дипломат также вручил ему медаль от имени президента России, проинформировала пресс-служба посольства России в Казахстане. 

"От имени президента Российской Федерации герою была вручена юбилейная медаль "80 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах"

– посольство РФ в Казахстане 

В сообщении отмечается, что герой войны родился в Алтайском крае РСФСР, а в 1939 году семья переехала в Казахстан. На фронт Василий Зинченко попал осенью 1941 года, ветеран принимал участие в знаменитом Сталинградском сражении, а также в боях в Польше и Украине в составе подразделения разведчиков. Зинченко также конвоировал в плен известного немецкого фельдмаршала Фридриха Паулюса.

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